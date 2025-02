AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi yarın gerçekleşecek

Güncel

AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi yarın Zeytinburnu Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşecek. Kongre öncesi AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, kongre hazırlıklarla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Kabaktepe, "Ulaşımdan sağlığa, eğitimden kültüre kadar birçok alanda Türkiye'yi 20 yılda devrim atlatan, hizmet devrimi yapan AK Parti İstanbul İl Kongresinde Cumhurbaşkanımızın yanında olmaya tüm İstanbullu kardeşlerimizi davet ediyoruz" dedi.

AK Parti İstanbul 8. Olağan Kongresi yarın Zeytinburnu Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 15.00'da gerçekleşecek. Kongrenin hazırlıklarına ilişkin AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözlerine 6 Şubat depremini hatırlatarak başlayan Kabaktepe "Bugün Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen depremin yıl dönümü. On binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz bir depremin yıl dönümü. Dolayısıyla ölenlere tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalan ailelerine, milletimize sabır ihsan ediyoruz. Ancak bir millet olarak o gün hep beraber gördük. İstanbul'da da gördük, tüm Türkiye'de yaşadık. Acılarımızı beraber sarabiliyoruz. Kuvvetli bir şekilde atlatmamız için gücümüzü daha da toparlamamıza yardımcı oluyor. Bunu da milletimiz gösterdi. Bu vesileyle milletimize de 6 Şubat depreminde gösterdiği duyarlılık dolayısıyla da teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde deprem bölgesinde bir yılda dünyada örneği bulunmayan bir hızla ve süratle depremzede kardeşlerimizin yarasını sarmak için de çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

'HER KONGRE PARTİNİN KADROLARINDA BİR DEĞİŞİMİ İFADE EDER'

4 yıllık süreci geride bıraktığını söyleyen Kabaktepe, "Yarın, bu salonda yapacağımız kongremizde, kendisini çok yakinen tanıdığım, İstanbul'a olan aşkını sevdasını bildiğim, belediyedeki ve teşkilatımızdaki yaptığı çalışmalarda başarılarına şahit olduğumuz Abdullah Özdemir'e İstanbul İl Başkanlığı görevini teslim etmiş olacağız, devredeceğiz. İstanbul'umuz, milletimiz ve partimiz için bayrağı daha yukarıya taşıyacağına eminim. Her kongre hem partinin kadrolarında bir değişimi, bir anlamı ifade eder. Dolayısıyla kongremizde de il başkanımız ve parti kadrolarımız, 39 ilçemizde ilçe başkanımız ve kadrolarımız, gençlik kadın kollarımız yenilendi. İl başkanlığımızda da kadroda bir yenilenme olacak. Dolayısıyla biz yarın Türkiye Yüzyılı diyen tüm İstanbullu kardeşlerimizi buraya davet ediyoruz. Yarın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek isteyen kardeşlerimizin hepsini davet ediyoruz. Türkiye'nin durdurulamayacağına inanan, bir yılda 200 bin konut biter mi diyenlere inat, 200 bini bitirip ikinci yılda 400 bini de bitirecek olan Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesine sahip çıkmak isteyen kardeşlerimizi yarın bu salonda yapacağımız İstanbul İl Kongre'sine davet ediyoruz" diye konuştu. Kabaktepe, "Yapılamaz deneni yapılan, olmaz deneni olduran, 20 yılda gökyüzünde gözümüz olan uyduları yapan, keşke bizim de olsa dediğimiz savunma sanayindeki SİHA gerçekleştiren, ulaşımdan sağlığa, eğitimden kültüre kadar birçok alanda Türkiye'yi 20 yılda devrim atlatan, sessiz devrim yapan, hizmet devrimi yapan AK Parti İstanbul İl Kongresinde Cumhurbaşkanımızın yanında olmaya tüm İstanbullu kardeşlerimizi davet ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi hem sesimizi yükseltecek, hem sözümüzü çoğaltacak işleri yapmaya partimiz için devam edeceğiz" diye konuştu.

'PARTİMİZDE GÜZEL BİR KONGRE SÜRECİ GEÇİRİYORUZ'

İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir ise "Yarın 4 yıl boyunca bu bayrağı en üst noktada dalgalandıran Osman Nuri Kabaktepe'den delegelerimizin oylarıyla seçilerek almış olacağız. 4 yıl önce başlatmış olduğu İstanbul'daki kardeşlik hukukunu geliştirdi, büyüttü, tüm ilçelerimize yaydı. Partimizdeki birlik ve beraberliğin tesis edilmesinde çok büyük emekleri var. Bizzat bizler de onun liderliğinde rahat bir şekilde ilçelerimizde görev yaptık. Partimize katkı sunmaya gayret ettik. Ondan almış olduğumuz bayrağı çok daha ileriye taşıma gayreti içerisinde olacağız. Partimizde güzel bir kongre süreci geçiriyoruz. Partimizin kongreleri aslında birlik ve beraberliğin de bir boyutuyla göstergesi. 40-50 gündür Osman Nuri Kabaktepe ile nasıl bir süreç yürüttüğümüzü hepiniz gördünüz, şahit oldunuz. 40 günlük süre içerisinde 120'ye yakın ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları kongreler gerçekleştirdik. Birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir coşkuyla yeni dönemin nasıl İstanbul'a yayılacağını da gösteren bir duygu içerisinde bu süreci gerçekleştirdik" dedi.

'YARIN KONGREMİZDE ÖNEMLİ MESAJLAR VERECEĞİZ'

Özdemir, "Tabii her kongrenin bir boyutuyla da yenilenme özelliği vardır. Kadrolarımızla hem tecrübeyi barındıracağız, hem gençliği dahil edeceğiz hem de yeni arkadaşlarımızla sürece katarak partimizdeki devamlık ve sürekliliği her daim korumuş olacağız. Tabii yarın kongremizde önemli mesajlar da vereceğiz. Yeni dönemin ipuçlarını da orada göreceksiniz. İstanbul'da çok büyük bir insan kaynağımız var. Partimize emek vermiş bir sürü çok nitelikli, kaliteli arkadaşlarımız var. Tüm nitelikli arkadaşlarımızın da sürece katkısının olacağı büyük bir çalışma hareketiyle İstanbul'da sokak sokak, adım adım, her yerde AK Partili kadroları göreceksiniz. Yeni dönemde var olan çalışmaların üzerine yeni nitelikli çalışmalara da katarak partimize ve davamıza hep birlikte sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.