AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu soykırımcı hükümetiyle bölge savaşı çıkarmaya çalışıyor - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu soykırımcı hükümetiyle bölge savaşı çıkarmaya çalışıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu soykırımcı hükümeti, Filistin'de soykırım gerçekleştirerek bir bölge savaşı çıkarmaya çalışıyor.

31.07.2024 16:19
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu soykırımcı hükümeti, Filistin'de soykırım gerçekleştirerek bir bölge savaşı çıkarmaya çalışıyor. Bu olduğu takdirde de bütün dünya barışı tehdit altında kalacaktır. Sadece Orta Doğu'yla sınırlı kalmayacaktır, Akdeniz'e sıçrayacaktır, Avrupa barışını tehdit edecektir ve Atlantik'te bir takım sonuçlar doğuracaktır." dedi.

Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Filistin davasının önemli liderlerinden Heniyye'nin alçak bir siyonist suikast neticesinde hayatını kaybettiğini, şehit olduğunu ifade eden Çelik, Filistin halkına başsağlığı diledi.

İsrail'in, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik hava saldırısı ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastının, katliamcı ve soykırımcı şebekenin bundan sonra zulümlerini artırarak devam edeceğini ortaya koyduğunu söyleyen Çelik, şöyle devam etti:

"Amerikan Kongresi'nde, sorgulanması gereken Netanyahu ayakta alkışlanmıştır. Oradaki her alkışın bu zulme destek vermek anlamına geleceğini söylemiştik. Orada verilen her alkış, bugünkü bu suikasta ve dün Lübnan'a yapılan saldırıya destek olarak ortaya çıkmıştır. Bu acı gün, aslında Filistin davası ve burada yapılan zulümler karşısında insanlığın ne kadar çaresiz kaldığı bakımından da acı bir görüntüdür."

Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 7 Ekim olayları sonrası bölgedeki bütün sınırların değişeceğine ilişkin açıklamalarda bulunduğunu, ardından da Hitler'in ekibine benzeyen ekibi ile insanlık tarihinde görülmemiş bir soykırıma imza attığını belirtti.

Bunun karşısında en güçlü sesin Türkiye'den ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çıktığını vurgulayan Çelik, "7 Ekim'den bu yana görüldü ki Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar teker teker gerçekleşmiş, ortaya çıkmıştır." ifadesini kullandı.

Heniyye suikastından sonra İsrailli bakanların yaptığı açıklamaların, suikastı daha da öteye taşıyacak birtakım organizasyonlar içerisinde olduklarını gösterdiğini belirten Çelik, "Eğer ilk gelen bilgiler doğruysa, başka bir devletin topraklarından Tahran'a füze atılarak bu suikast, bu alçak eylem gerçekleştirilmişse, İsrail'in bütün bölgede suikastlar ve istikrarsızlaştırıcı eylemler yapacak bir organizasyon ağı içerisinde olduğu görülmektedir." diye konuştu.

Dünya barışının kilidinin Orta Doğu barışı, Orta Doğu barışının kilidinin de Filistin barışı olduğunu aktaran Çelik, İsrail'in, Orta Doğu barışını sabote etmeye çalıştığını, bunun da dünya barışının sabote edilmesi anlamına geleceğini söyledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdiye kadar bölge ülkelerinden yapılan açıklamalara 'karşılık veririz' diyen İsrail, bugün gerçekleştirdiği bu suikastla beraber bir bölge savaşı istediğinin ilk tetiğini çekmiştir ve bu artık yeni bir aşamaya geçildiğini göstermektedir. İsrail hükümeti bütün bölgedeki ülkelerin milli güvenliğini tehdit etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, 7 Ekim olaylarının olduğu ilk günden itibaren bu uyarıyı yapmaktadır ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistinli kardeşlerimizin mücadelesini bizim Kurtuluş Savaşı'na benzeten açıklamaları ortaya çıktığı zaman bazıları bunu yadırgamıştı. Ama şimdi görülmektedir ki bütün bölge ülkeleri açısından, ülkemizin de içinde yer aldığı bölge ve çanak açısından İsrail'in bütün bu eylemleri ağır, aşırı, net ve yakın bir tehdit oluşturmaktadır."

"Çocuk öldüreni ayakta alkışlarsanız o da başka eylemlere girişmeye kalkar"

Çelik, suikastın ardından ABD'den gelen, "İsrail'e bir saldırı olursa İsrail'i korumaya hazırız" şeklindeki açıklamayı da eleştirerek, esas meselenin, İsrail'in korunma meselesi değil, bölge halklarının ve bölgedeki devletlerin, İsrail'den nasıl korunacağı olduğunu aktardı.

Amerikan Kongresi'nde, Netanyahu'nun yaptığı konuşmanın kınanması gerekirken, ayakta alkışlandığına dikkati çeken Çelik, "Eğer, soykırım, katliam yapmak için destek isteyeni, çocuk öldüreni ayakta alkışlarsanız o da başka eylemlere girişmeye kalkar." görüşünü paylaştı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in Filistin ve Gazze'deki katliam ve soykırımlarından sonra bütün bölgeye dönük olarak bir saldırı silsilesi gerçekleştireceğini net bir şekilde ortaya koyduğunu, bu eylemi en güçlü şekilde lanetlediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Netanyahu soykırımcı hükümeti, Filistin'de soykırım gerçekleştirerek bir bölge savaşı çıkarmaya çalışıyor. Bu olduğu takdirde de bütün dünya barışı tehdit altında kalacaktır. Sadece Orta Doğu'yla sınırlı kalmayacaktır, Akdeniz'e sıçrayacaktır, Avrupa barışını tehdit edecektir ve Atlantik'te bir takım sonuçlar doğuracaktır. ABD'den yapılan ilk açıklamanın bu eylemi lanetlemek olması gerekirken, İsrail'i korumaya hazırız gibisinden bir açıklama yapılması, Netanyahu'yu daha çok teşvik etmekten ve daha çok kan dökülmesine yol açmaktan başka herhangi bir işe yaramaz." sözlerini sarf etti.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu soykırımcı hükümetiyle bölge savaşı çıkarmaya çalışıyor - Son Dakika

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