AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, "Bu yapıyla hiç gevşemeden, hiçbir esneklik göstermeden, aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü haberinin geldiğini, haberin kaynaklarca da doğrulandığını ifade eden Çelik, "Teörist başı ile ilgili örgüt mensuplarının yaptığı açıklamalarda İslam'a ve insanlığa hizmet ettiğine dair ifadeler var. Halbuki, İslam'a ihanet etmiş, insanlığa, milletimize ihanet etmiş bir haindi. Bugün vatansız olarak bu dünyayı terk etti. Kuşkusuz dinimize, milletimize yaptığı kötülükler böyle bir şahsın, ismini Netanyahu gibi biriyle yan yana yazdırması neticesinden başka bir sonuç doğurmayacaktır." diye konuştu.

"Emperyalizmin firavunlarına belamlık yapmış bir haindi"

Terörist başı Gülen'in kurduğu ihanet şebekesi ve bu ihanet şebekesi vasıtasıyla hizmet ettiği odaklarla büyük bir ihanet ve cinayet ağının mimarlığını yaptığını vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emperyalizmin firavunlarına belamlık yapmış bir haindi. Bugün de bütün bu suçlarıyla, ihanetleriyle, cinayetleriyle bu dünyayı terk etti. Bu örgütün fiziki unsurlarıyla sonuna kadar mücadele edeceğimiz konusundaki kararlılıkta hiçbir eskime, yavaşlama, gevşeme söz konusu değildir. Aynı zamanda bu zihniyetle de aynı güçle mücadele etmemiz gerektiğinin farkındayız. Uzun zamandır örgüt mensuplarının yaptığı faaliyetlere dikkat ettiğimizde, bunların aynı ihanet ve cinayet şebekesini işler ve işlevsel kılmak için çeşitli ülkelerde ülkemize karşı faaliyetler yürüttüğünü, çeşitli bağlantılar kurmaya çalıştıklarını ve kendilerince uygun bir fırsat bulmaya çalıştıklarını net bir şekilde görüyoruz. Ülkemizdeki milli egemenliği gasp etmeye çalışan, ülkemizin değerlerini yok etmeye çalışan emperyalist projelerin taşeronluğunu yapan, belamlık yapmış bir şahıstı. Bütün bu kötülüklerle birlikte bu dünyayı terk etmiş oldu. Bu zihniyetin, bu şebekenin yaptıkları birtakım açıklamaları gördüğümüzde aynı zihniyeti, aynı ihanet ve cinayet şebekesini sürdürmeye çalıştıklarını görüyoruz."

Ömer Çelik, darbe girişimin bertaraf edilmesinden sonra terör örgütünün kimler tarafından himaye edildiğini de daha net gördüklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı ve talimatıyla, örgütün dünyanın çeşitli yerlerinde kurduğu ağların üzerine gidildiğini ve birçok odağın bertaraf edildiğini anlatan Çelik, "Kutsal değerlere ve insanlığa kötülük etme bakımından ismini Netanyahu gibi katillerle yan yana yazdıran, İslam'ı, milli değerlerimizi istismar eden bir kötülük abidesinin hayatı bu şekilde son bulmuş oldu. Bu yapıyla hiç gevşemeden hiçbir esneklik göstermeden aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Nobel Ödülü

Çelik, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Daron Acemoğlu'nu tebrik etti.

Acemoğlu'nun aldığı ödülün, yaptığı bilimsel çalışmalar ve bu çalışmalarına yapılan atıfların dikkatle takip edilmesi gerektiğine dikkati çeken Çelik, "Kitaplarında dile getirdiği konular vesilesiyle özellikle Nobel Ödülü almadan önce de başlamış olan ama ödülü aldıktan sonra daha devam eden tartışmaların entelektüel açıdan da son derece verimli olduğunu ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

Yarın, 23. bütçelerini Meclis'e sunacaklarını kaydeden Çelik, uzun yıllar boyunca Türkiye'nin bütçelerini yapma şeklindeki siyasi hikaye ve başarılarının yarın sunacakları bütçeyle taçlanacağını belirtti.

Gazze ve Lübnan'da yaşananlar

Filistin meselesi, Gazze'de ve Lübnan'da yaşananların MKYK'nin ana konusu olduğunu vurgulayan Çelik, "Dışişleri Bakanlığının sunumu vardı. O sunum çerçevesinde kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirildi. Yahya Sinvar'ın şehit edilmesiyle Netanyahu hükümetinin katliamlarına devam ettiği net bir şekilde bir kere daha görülmüştür. Katliam şebekesinin yaptığı cinayetler, ortaya koydukları soykırım, gerçekten Nazilerin yaptıklarının fersah fersah ötesine geçmiştir." diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, katliam şebekesinin Lübnan'ı Gazze'ye benzetme konusunda faaliyetlerine devam ettiğini aktardı.

Katliam ve soykırım şebekesinin insanlık dışı karakterlere sahip olduğunun, canavarca hislerle hareket ettiğinin net bir şekilde görüldüğüne dile getiren Çelik, şunları söyledi:

"Esas problem, bugün bunlara destek verenler, silah temin edenlerdir. Daha da ilerisi ABD'nin Orta Doğu İnsani İşler özel temsilcisinin şöyle bir ifadesi var; ' İsrail, Filistin'e gıda ve ilaç yardımını durdursa bile biz ona silah vermeye, destek olmaya devam edeceğiz' diyor. Nitekim geçen gün Şansölye'nin ziyareti vesilesiyle Almanya'nın tavrını da gördük. Maalesef Alman Dışişleri Bakanı son derece talihsiz açıklamaları arka arkaya yaptı. Tabii o kadar büyük bir pervasızlık ki yine bugün Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü adına yapılan açıklamada, yeni bir İsrail saldırısından bahsediliyor. Netanyahu hükümeti, insanlığa, barışa ait her şeyi hedef almaya devam ediyor. Bu yayılmacı ve saldırgan politikanın durmayacağı görülüyor. Buna bir şekilde silahla destek olanlar eninde sonunda bunun altında kalacaklardır. Bunu bugün durdurmayanlar yarın bir gün kendi halklarının daha büyük tepkisiyle, dünyada yükselen daha büyük bir tepkiyle karşı karşıya kalacaklardır. Eninde sonunda bu soykırım şebekesi insanlık mahkemesinde yargılanacak ve hak ettiği en ağır cezayı alacak."

Çelik, liderlerin dik duramamasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu kararlı tavır ve dik duruşun benzerini gerçekleştirememelerinin büyük bir problem olduğunu vurguladı.

İnsanlık değerleriyle siyonizmin karşı karşıya olduğunu anlatan Çelik, "Herkes, tarihteki safını ya insanlık değerlerinden yana ya da bu siyonist saldırganlıktan yana koyacaktır. Tarihin doğru tarafında durmayanlar bunun lekesini ve acısını, ömürleri boyunca yaşayacaklardır." dedi.

(Sürecek)