AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "(COP31) Cumhurbaşkanı'mız, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, liderler zeytin ağacı dikerken İsrail askerleri Filistinli kardeşlerimizin zeytinlerini yok ediyorlardı. O zeytinleri köklerinden söküyorlardı. O zeytin ağaçlarını yok etme barbarlığına karşı da sembolik bir cevap verilmiş oldu." dedi.

Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda iç politikadan dış politikaya kadar geniş bir perspektifte değerlendirmelerde bulunduğunu bildiren Çelik, "Cumhurbaşkanı'mız COP31 vesilesiyle yaptığı diplomatik temaslara, önümüzdeki dönemdeki diplomatik temaslarına değindiler. Ayrıca fon krizi, terörsüz Türkiye ve iç siyasette, Türkiye'deki gündem maddeleriyle ilgili değerlendirmelerini yaptılar." diye konuştu.

Çelik, toplantıda, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının bir sunumu olduğunu ve buna ilişkin değerlendirme yapacaklarını belirten Çelik, TBMM gündemi çerçevesinde yapılacak çalışmalara ilişkin de müzakerelerde bulunacaklarını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Bekir Bozdağ'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirleriyle MYK toplantısına katıldığını aktaran Çelik, Bozdağ'ın tecrübelerinden, bakış açısından, vizyonundan yararlanacakları için son derece memnun ve mutlu olduklarını vurguladı.

Çelik, vefatının 5. yılında şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç'u rahmetle anarak, Karakoç'un şiirleriyle, yazılarıyla, dünyaya dönük duruşuyla, medeniyet tasavvuruyla çok derin izler bırakmış büyük bir mütefekkir olduğunu dile getirdi.

Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 82. yıl dönümü olduğunu anımsatan Çelik, bunun çok önem verdikleri bir dava olduğunu ve dünyanın neresinde olursa olsun Ahıska Türkleri ile bir araya geldiklerini dile getirdi.

"Yeşil kalkınmanın tahakkuk ettirilmesi son derece önemlidir"

Ömer Çelik, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) Antalya'da çok başarılı bir şekilde gerçekleştiğini ve halen faaliyetlerini sürdürdüğünü vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve ekibini bu başarılı organizasyon için tebrik eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son derece iyi düşünülmüş panellerin, çeşitli buluşmaların, etkinliklerin yapıldığı bir organizasyondu. Dünyanın, insan eliyle belki de son 100 yılda doğal olarak gerçekleşebilecek bin yıllık, 2 bin yıllık tahribata uğradığı bir dönemdeyiz. Evimiz olan gezegenimiz dünya, şu anda maalesef büyük bir tehditle karşı karşıya. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öne çıkardığı iki kavram, iklim adaletinin sağlanması ve yeşil kalkınmanın tahakkuk ettirilmesi son derece önemlidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleşen Sıfır Atık Projesi'nin artık bir BM projesi olduğunun altını çizen Çelik, Emine Erdoğan'ın katıldığı çeşitli etkinliklerle küresel bir girişim, BM mekanizması olan projenin her geçen gün daha çok ilgi gördüğünü söyledi.

Ömer Çelik, projenin dünyanın tahrip edilmesine karşı ortaya koyulabilecek en büyük cevaplardan, en olumlu yaklaşımlardan biri olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31'deki diplomasi trafiğinin yoğunluğunun dikkati çektiğini belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Orada konuşmasında ve bütün temaslarında Gazze konusunu gündeme getirmesi ve Gazze'deki soykırımla birlikte çevre kıyımını beraberinde gündeme getirmesi son derece önemli. Bir sembolizm de ortaya çıktı. Orada Cumhurbaşkanı'mız, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, liderler zeytin ağacı dikerken İsrail askerleri Filistinli kardeşlerimizin zeytinlerini yok ediyorlardı. O zeytinleri köklerinden söküyorlardı. O zeytin ağaçlarını yok etme barbarlığına karşı da sembolik bir cevap verilmiş oldu.

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan ABD-İran arasındaki savaşa, oradan Gazze konusunda gelinen son noktaya, Asya'daki ve Afrika'daki çeşitli çatışmalara, yine Latin Amerika'daki çeşitli gündemlere kadar çok geniş bir yelpazede, çok yoğun bir diplomatik teması oldu. NATO Zirvesi'nden sonra, bu da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın diplomatik temasları açısından kendi rekorlarını yeniden aştığı, daha ileriye taşıdığı bir gündem oluşturdu."

"Dünyayı kirletmekte rolü olmayan ülkelere birtakım kısıtlamalar getirmeye çalışıyorlar"

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel adalet, iklim adaleti çağrısının son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Ömer Çelik, şöyle konuştu:

"Dünyayı kirleten ülkelerin taahhütlerini yerine getirmemesi ama dünyanın kirlenmesinde bir rolü olmayanlara sürekli olarak kısıtlamalar ve birtakım engellemeler ortaya koymaları bu adalet kavramının ne kadar önemli olduğunu, buradaki ikiyüzlülükten uzak durulması gerektiğini gösteriyor. Yani dünyayı kirletenler bu tip zirvelerde bile daha çekimser bir tutum alırken, zaman zaman bu tip zirvelere katılmaktan bile imtina ederken, sürekli olarak dünyayı kirletmekte rolü olmayan ülkelere yeni birtakım kısıtlamalar, engellemeler, ambargolar getirmeye çalışıyorlar. Bu da küresel adalet noktasında maalesef bugünkü sorunları doğuran ikiyüzlülüğün devam ettiğini gösteren bir tablo ortaya çıkarıyor."

"İklim adaleti, küresel adalet çerçevesinde Türkiye'nin diplomasi merkezi olması da çok önemlidir." diyen Çelik, "Bu noktada yeşil enerjinin öne çıkarılması, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifadesiyle 'Ekolojiyi ekonomiye feda etmeyelim, bu ikisinin arasında dünyamız için insanlığın sürdürülebilirliği için anlamlı dengeler kuralım.' yaklaşımı herkes tarafından kabul gören ve bir bu çerçevede bir arayışın ortaya çıktığı bir yaklaşımdır. Nitekim İsrail'in soykırımın yanı sıra, Netanyahu şebekesinin aynı zamanda bir çevre kıyımı yaptığı da kayıtlara bu şekilde geçmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)