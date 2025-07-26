AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı Konya'da yapıldı - Son Dakika
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AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı Konya'da yapıldı

26.07.2025 13:46
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti'nin belediyecilikte ortaya koyduğu vizyonun, yerel yöneticiler ve mahalli idarecilere adeta yeni bir ufuk kazandırdığını belirterek, "Bizim belediyeciliğimiz şehirlere yön veren, kimlik kazandıran, milletin hissiyatını merkeze alan...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti'nin belediyecilikte ortaya koyduğu vizyonun, yerel yöneticiler ve mahalli idarecilere adeta yeni bir ufuk kazandırdığını belirterek, "Bizim belediyeciliğimiz şehirlere yön veren, kimlik kazandıran, milletin hissiyatını merkeze alan bir belediyecilik anlayışıdır." dedi.

Demir, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Konya'da Karatay Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı'nda, sorunlar, çözüm önerileri ve beklentilere yönelik kapsamlı program yaptıklarını söyledi.

Kardeşliklerinin pekişmesi ve derinleşmesi açısından da bu toplantıları önemli gördüklerini anlatan Demir, "Bugün burada İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgesinden katılım sağlayan arkadaşlarımızla önemli bir istişare toplantısı düzenliyoruz. Buraya 114 belediye başkanımız ve 13 ilden il başkanlarımız katılım gösterdi." dedi.

Demir, burada teknik meselelerin yanı sıra dava bilinci, kardeşlik hukuku ve bazı şeyleri yeniden inşa etme gayretinde olacaklarını dile getirdi.

Bu programın, belediye başkanlarına yeni bir ufuk kazandırması açısından son derece faydalı olacağını düşündüklerini aktaran Demir, "AK Parti'nin belediyecilikte ortaya koyduğu vizyon, adeta yerel yöneticiler ve mahalli idarecilere yeni bir ufuk kazandırmıştır. Bizim belediyeciliğimiz şehirlere yön veren, kimlik kazandıran, milletin hissiyatını merkeze alan bir belediyecilik anlayışıdır. Bu anlayış 1994 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da yaktığı hizmet meşalesi, milletin kalbini, umudunu ve geleceğini aydınlatan ışığa dönüşmüştür." diye konuştu.

"Çıtayı belirleyen ve bunu en yukarıya koyan anlayışın temsilcileriyiz"

Demir, bu ışığın, altyapıdan ulaşıma, çevreden sosyal hizmetlere kadar her alanda, ülkenin dört bir yanında bir kalkınma hamlesi olarak devam ettiğini belirtti.

Huzurun, güvenin ve adaletin kök saldığı şehirler inşa etme iddiasıyla yola çıktıklarını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Biz 30 yılı aşkın süredir belediyecilikte Konya örneğinde gördüğümüz gibi, çıtayı belirleyen ve bunu en yukarıya koyan anlayışın temsilcileriyiz. Şehirleri yalnızca yapıların bir araya geldiği yer olmaktan çıkarıp, insanın ruhuna dokunan, nefes alan ve içinde yaşayanlara kimlik kazandıran mekanlara dönüştürdük. Unutmayın, sizler bir gün davanın hizmetin bayraktarlarısınız. Bizler halkın emanetini taşıyan kutlu kadrolarız. Hizmet belediyeciliğinden marka şehirciliğine, vizyon belediyeciliğinden gönül belediyeciliğine uzanan bu dönüşüm, siyaset anlayışımızın merkezini oluşturmaktadır."

"Belediyecilik anlayışımız, eser ve hizmet siyasetinin vücut bulmuş halidir"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kurulan AK Parti'nin, Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin en parlak sayfalarına mührünü vuran bir siyasi hareket, gönüllerde yer edinmiş bir dava olduğunu söyledi.

AK Parti belediyeciliğinin, akıl ve gayretin, planlama ve estetiğin, en önemlisi ise milletin değerleriyle kalkınmanın sentezi olduğunu anlatan Altay, "Cumhurbaşkanımızın 'gönül belediyeciliği' vizyonuyla literatüre kazandırdığı belediyecilik anlayışımız, eser ve hizmet siyasetinin vücut bulmuş halidir. Parklardan caddelere, ulaşımdan altyapıya, sanayiden teknolojiye, eğitimden sanata, kültürden spora her hizmette AK Parti belediyeciliğinin mührü vardır." ifadesini kullandı.

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen de toplantının hayırlı olmasını dileyerek, bu toplantının, yerel yönetimler noktasında hedeflerini güçlendireceğine, istişarelerin yeni ufuklar açacağına ve millete hizmet uğrunda yeni başarılara vesile olacağına inandığını dile getirdi.

Programa, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, Karaman, Manisa, Muğla, Uşak ve Konya'dan il başkanları, belediye başkanları ve bazı milletvekilleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı Konya'da yapıldı - Son Dakika

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