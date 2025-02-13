Akfen Holding, Çevresel Sorumlulukta Önemli Başarı Elde Etti

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AKFEN Holding, Akfen Yenilenebilir Enerji, Akfen İnşaat ve Akfen GYO şirketleri çevresel sorumluluklarını iş süreçlerine entegre etme konusunda önemli bir adım attığını belirtti. Şirket, prestijli çevre raporlama platformlarından biri olan Carbon Disclosure Project (CDP) tarafından yapılan 2024 yılı iklim değişikliği ve su güvenliği değerlendirmesinde önemli başarı elde ettiğini duyurdu.

Dünyadaki en geniş iklim veri tabanına sahip CDP bünyesinde iklim, su güvenliği ve ormansızlaştırma alanındaki çalışmaların değerlendirildiği sonuçlara göre Akfen Yenilenebilir Enerji, Akfen GYO ve Akfen İnşaat, SME kategorisinde başvuru yaparak, İklim Değişikliği alanında her biri bu kategorinin en yükseği olan B notunu almaya hak kazandı. Akfen Holding ise İklim Değişikliği kategorisinde B skoru alırken, Su Güvenliği kategorisinde ise B- puanı elde etti. Bu başarı, şirketlerin çevresel yönetim konusundaki güçlü yaklaşımlarını ve sürdürülebilirlik alanındaki kararlılıklarını ortaya koyması bakımından önem taşıyor.

Karbon Saydamlık Projesi (CDP), iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş dünyasının işleyiş şeklini değiştirmek üzere çalışan ve kar amacı gütmeyen Londra merkezli uluslararası bir kuruluş olarak öne çıkıyor. Şirketlerin doğal kaynakları nasıl kullandığını ve faaliyetlerinin sınırlı kaynaklar üzerindeki etkilerini değerlendiren bir uluslararası raporlama platformu olarak bilinen CDP, çevresel riskleri yöneten şirketlerin faaliyetlerini şeffaf bir şekilde raporlayarak, yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı oluyor.

'BU KONUDAKİ KARARLILIĞIMIZIN BİR GÖSTERGESİ'

Akfen Grup Sürdürülebilirlik Lideri ve Akfen Çevre ve Su Genel Müdürü Emre Sezgin konuyla ilgili olarak şu görüşleri paylaştı:

"Akfen Grubu olarak, 2024 yılı CDP değerlendirmesinde elde ettiğimiz skor, çevresel yönetim ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımızı ve attığımız adımların doğruluğunu gösteriyor. İklim değişikliği, su güvenliği ve doğal kaynakların korunması, dünyanın en büyük sorunları arasında yer alıyor. Bu sorunlara karşı küresel düzeyde hızla artan bir farkındalık ve aksiyon görüyoruz.Son yıllarda, sürdürülebilirlik trendleri sadece çevreyle sınırlı kalmayıp, iş dünyasında inovasyon, yeşil teknolojiler ve karbon nötrlüğü gibi alanlarda da büyük bir dönüşüm yaratıyor. Birçok küresel şirket, ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) kriterlerini stratejilerinin ayrılmaz bir parçası haline getiriyor. Bu doğrultuda, biz de Akfen Grubu olarak sürdürülebilirliğe yatırım yapmayı, ekiplerimizi güncel standartlar doğrultusunda eğitmeyi ve geliştirmeyi, enerji verimliliğini artırmayı ve karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyoruz.

Akfen Holding ve grup şirketleri olarak aldığımız skor, gezegenimizin karşı karşıya olduğu çevresel zorlukları ele alırken, iş süreçlerimize çevresel sorumluluğu nasıl entegre ettiğimizi ve sürdürülebilirliği nasıl merkezi bir iş stratejisi haline getirdiğimizi gösteriyor. Bu konuda her yıl daha fazla adım atarak, küresel sürdürülebilirlik trendleriyle uyumlu bir şekilde ilerlemeyi ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm gücümüzle çalışmayı devam etmeyi hedefliyoruz."

Şirketten yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Kurulduğu 1976 yılından bu yana Türkiye ve yurtdışında farklı alanlarda sayısız projeler hayata geçiren Akfen Holding, bu projelerin yer aldığı bölgelerde iştirakleriyle birlikte eğitim, kadın, ekonomi ve çevre başlıklarında farkındalık oluşturmak adına şimdiye dek binlerce insanın hayatına dokundu. Türkiye'de Birleşmiş Milletler'in Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni (WEPs) imzalayan ilk Holding unvanını alan Akfen, cinsiyet eşitliği için küresel bir dayanışma hareketi olan HeForShe'ye de destek veriyor.

Sürdürülebilir refahın ancak ekonominin yanı sıra insana ve topluma yatırımla mümkün olduğunu benimseyen Akfen, kurumsal sosyal sorumluluk projelerini Akın Ailesi tarafından 1999 yılında kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) bünyesinde yürütüyor. Bununla birlikte Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, daha kapsayıcı, sürdürülebilir ve güvenilir bir kapitalizm biçimi yaratmak için özel sektörün potansiyelinden yararlanmak amacıyla kurulmuş, kar amacı gütmeyen küresel bir kuruluş olan Inclusive Capitalism'in Yönetim Kurulu'nda görev yapıyor."