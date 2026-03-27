Akıllı Ulaşım Projesi Devrede

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla, Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Projesi İlk Uygulama Koridoru Programı, Karayolları 1'inci Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM), Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türksat iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, 40 kilometrelik güzergahta 19 farklı noktada kurulan 5G ve fiber altyapı ile pilot koridor hazır hale getirildi. Tamamen yerli ve milli Ar-Ge çalışması olarak geliştirilen projede kurulumlar tamamlanırken, sistemde ilk test sürüşü gerçekleştirildi.

Törene; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanı sıra Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, ULAK Haberleşme Genel Müdürü Sami Duman, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanı (UDHAM) Selami Yazıcı ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

'AKILLI ULAŞIM ARTIK BİR EKOSİSTEM HALİNE GELDİ'

Programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İnternetin ve otonom araç teknolojilerinin hızla yaygınlaştığı bu dönemde, ulaşım artık sadece yol ve araçtan ibaret değil. Araçların birbirleriyle, altyapıyla ve her şeyle (V2X) akıllıca haberleştiği bir ekosistem haline geldi. Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri de araçlar ile altyapı unsurları arasında kablosuz haberleşme yoluyla karşılıklı veri paylaşımını mümkün kılan ileri teknoloji sistemler bütünü olarak tam da bu ihtiyacı karşılıyor. Bu sistemle sürücülerimize yol, trafik ve çevre şartlarına ilişkin anlık ve konuma duyarlı bilgiler ulaştırıyoruz. Böylece seyahat daha güvenli, daha konforlu, daha verimli ve çevre dostu hale getiriyoruz. Bugün, Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasında yaklaşık 40 kilometrelik bir güzergahta, Türkiye'de Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerinin gerçek trafik koşullarında bütüncül olarak uygulandığı ilk saha örneğini devreye alıyoruz. Bu, sadece bir pilot proje değil; ülkemizin yerli ve milli akıllı ulaşım vizyonunun mihenk taşı, beyni ve geleceğe uzanan yol haritasıdır" dedi.

'5G İLE MİLİSANİYELER İÇİNDE VERİ İLETİŞİMİ SAĞLANACAK'

Bakan Uraloğlu, "Burada atılan her adım Türkiye'nin akıllı ulaşım altyapısının temelini güçlendirecek ve yarınlara ışık tutacaktır. Test ve uygulama sürecine başladığımız söz konusu koridorumuzda değişken mesaj işaretleri ve meteorolojik bilgi istasyonları gibi geleneksel akıllı ulaşım sistemleri bileşenleri ile K-AUS altyapısını entegre ettik. Yerli ve milli imkanlarla yol kenarı üniteleri ve araç içi ünitelerini tesis ettik. Kamera sistemleri, plaka tanıma sistemleri, değişken mesaj işaretleri ile lidar, radar, loop ve Bluetooth tabanlı araç algılayıcıları gibi bileşenleri de güzergah boyunca devreye aldık. Koridor üzerinde tesis edilen fiber optik kablo haberleşme altyapısı ve network bileşenlerini yüksek kapasiteli veri iletimini sağlayacak şekilde yapılandırdık. Ayrıca Türkiye'de ulaşım alanında ilk kez 5G baz istasyonları kurarak sistem optimizasyon çalışmalarına başladık. 5G haberleşme altyapısı sayesinde düşük gecikmeli ve yüksek bant kapasitesi ile veri iletişimi sağlayacağız. Söz konusu koridorumuzda test edilecek servisler arasında yol çalışması uyarı servisi, yavaş veya duran araç uyarısı servisi, araç içi trafik işaretleri ve hız limiti servisi, hava şartları uyarı servisi, acil durum aracı yaklaşıyor uyarısı servisi gibi birçok kritik uygulama yer alıyor" ifadelerini kullandı.

'31 MART'TA 5G GEÇİŞİNİ MİLLETİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ'

Bakan Uraloğlu, "Tüm bu veriler, yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz merkezi yazılım platformu tarafından tek bir çatı altında toplanacak, yapay zeka destekli görüntü işleme ile olaylar otomatik algılanacak ve milisaniyelerle sürücülere iletilecektir. Mobil uygulamamızla da yol kullanıcılarımız anlık bilgilere kolayca ulaşabileceklerdir. Bu projenin yerli ve milli olması bizim için ayrı bir önem taşıyor. Çünkü yüksek teknoloji kullanan sistemlerin yazılım ve donanımının kendi imkanlarımızla üretilmesi hem stratejik bağımsızlığımızı güçlendiriyor hem de ülkemizin teknoloji birikimini artırıyor. İnşallah 31 Mart günü de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrif edeceği özel bir törenle de 5G'ye geçişimizi milletimizle paylaşacağız. Ardından, 1 Nisan 2026'da da ilk sinyali alarak milletçe bu yüksek hızı tecrübe edeceğiz. Bu koridorda kurduğumuz 5G altyapısı da aslında bu büyük geçişin ilk somut adımlarından biridir. Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemlerimiz, 5G'nin düşük gecikme ve yüksek bant genişliği sayesinde milisaniyeler içinde veri alışverişi yapacak, böylece hem bu projemiz hem de gelecekteki tüm akıllı ulaşım uygulamalarımız çok daha güçlü ve kesintisiz çalışacaktır" diye konuştu.

'SİSTEMİN KABİLİYETLERİNİ GENİŞLETECEĞİZ'

Bakan Uraloğlu, "Elbette bu projemiz sadece İstanbul'la sınırlı kalmayacak. Test süreçlerinin başarılı tamamlanmasının ardından sistem hızla yaygınlaşacak. Ankara Çevre Otoyolu'nda 2'nci faz uygulamalarına geçeceğiz. Bu fazda, 110 kilometre ana gövde, bağlantı yolları ve kavşak kollarından oluşan erişme kontrollü otoyolda, 1'inci faz senaryolarına ilave olarak; trafik kazası bilgisinin paylaşılması, ani fren uyarısı, çarpışma riski uyarısı, trafik sıkışıklığı uyarısı, kuyruk sonu uyarısı, aktif yaya ve bisikletli koruma, ekonomik sürüş önerileri, acil durum aracı aktif yönetimi, tehlikeli yük taşıma uyarısı, okul bölgesi uyarısı ve daha birçok ileri seviye servis devreye girecek. Ayrıca yakıt ve elektrik şarj istasyonu ortak ödeme ve rezervasyonu, ücret toplama sistemleri entegrasyonları ve yerli navigasyon servisleri gibi ek uygulamalar da planlıyoruz. Böylece Ankara'da daha karmaşık trafik senaryoları altında sistemin kabiliyetlerini genişleteceğiz" dedi.

'AMAÇ DAHA GÜVENLİ VE STRESSİZ ULAŞIM'

Bakan Uraloğlu, "Ancak asıl mesele, bu teknolojilerin insan hayatına dokunduğu yerdedir. Bakın, yolda aniden meydana gelen bir kaza, gizli buzlanma, birden yola fırlayan bir canlı, yavaşlayan veya duran bir araç, yola düşen bir nesne; bunlar bazen en dikkatli sürücünün bile gözünden kaçabiliyor. Bu sistem sayesinde tüm bu istenmeyen durumları minimize edeceğiz. Yollarda stresten ve tedirginlikten uzak, çok daha güvenli ve huzurlu bir seyahat imkanı sunacağız. Özellikle büyük şehirlerdeki trafik sıkışıklığının sosyal yaşama olumsuz etkisini en aza indireceğiz. İnsanlarımızı, her kilometresinde 'akıl' katılmış yollarda, daha rahat ve emniyetli yolculuklara kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu'nun konuşmasının ardından program imza töreni ve fotoğraf çekimiyle devam etti. Daha sonra Bakan Uraloğlu, test sürüşü için alana geçti. Test sürüşünün ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.