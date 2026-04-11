Akranı tarafından öldürülen 16 yaşındaki Mustafa'nın ailesi: Tehdit mesajı geldi
Akranı tarafından öldürülen 16 yaşındaki Mustafa'nın ailesi: Tehdit mesajı geldi

11.04.2026 11:19
AKSARAY'da tartıştığı akranı R.M. (16) tarafından bıçaklanarak öldürülen Mustafa Yağız Edik'in (16), ailesine şikayetten vazgeçmeleri için tehdit mesajı geldiği iddia edildi.

Edik'in, babası Osman Edik, "Cenazemizin ilk günü eşimin cep telefonuna mesaj geldi. 'Mustafa Edik'i öldüren kişinin arkadaşıyız. Şikayetinizi geri çekmezseniz, sizin hiç aklınıza ya da hayalinize gelmez şeyler yapar, size cehennemi yaşatırız' yazılıydı. Biz, durumu polise bildirdik" dedi.

Olay, 10 Mart'ta saat 04.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde meydana geldi. Bir lokantada garsonluk yapan ve aynı zamanda Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren Mustafa Yağız Edik, iddiaya göre halasının kızını rahatsız eden çiğ köftecide çalışan R.M. ile buluştu. Çıkan tartışmada R.M., Edik'i bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan R.M., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

'BU BIÇAKLA ÖLECEK' MESAJI İDDİASI

Oğlu öldürülün 2 çocuk babası Osman Edik, yaşanan süreci DHA'ya anlattı. Edik, şunları söyledi: "Olay günü saatler öncesi oğlum evde iken, kuzeni oğluma mesaj atıyor. Mesajda 'Abi bu fotoğraftakini tanıyor musun? Beni rahatsız ediyor' diyor. Mustafa Yağız da kuzenine, 'Ben hallederim diye' mesaja cevap veriyor. Daha sonra annesine durumu anlatıp, evden çıkıyor. İş yerindeki bir ağabeyini yanına alıp, halasının kızını rahatsız eden R.M.'nin çalıştığı iş yerine gidiyorlar. Orada, iş yerinin sahibi ve o çocukla görüşüp, olaya tatlıya bağlayıp, ayrılıyorlar. Olay ramazan ayında gerçekleştiği için oğlumun çalıştığı lokanta sahura kadar açıktı. Oğlum da yanında kişiyle birlikte lokantaya gidiyor. Saat 03.40 sıralarına eşim, oğlumu arıyor, eve ne zaman geleceğini soruyor, sahur yemeğini hazırladığını belirtiyor. Oğlum da 'Anne ben de işten çıkıyorum, geliyorum' diyor. Tam işten çıkarken R.M. adlı çocuk, cep telefonundan görüntülü arıyor, küfür ve hakaretlerde bulunuyor. Bunun üzerine oğlum çok sinirleniyor ve iş yerinde arkadaşları sakinleştiriyor. Sonra yanındaki M.A.Y. adlı arkadaşıyla, R.M.'nin bulunduğu yere konuşmak için gidiyorlar. Sonra da orada oğlum öldürülüyor."

Osman Edik, olay günü gece saatlerinde R.M.'nin, G.Y. adlı bir kıza 'Mustafa Yağız Edik bu gece, bu bıçakla ölecek' diye mesaj gönderdiğini ve bu durumu da araştırılması için polise bildirdiklerini söyledi.

'BİR KİŞİ BİRİNİ ÖLDÜREBİLİYORSA, O KİŞİ ÇOCUK DEĞİLDİR'

Oğlu ve öldüren kişinin daha 16 yaşlarında olduğunu belirten Edik, "R.M. adlı çocuğu, oğlum hiç tanımıyor. O gece ne oldu da böyle bir olay yaşandı, biz merak ediyoruz. Ailecek sabahlara kadar yatamıyoruz. Sonuçta bu bizim evladımız. Hem Aksaray'da hem Türkiye'de, çocuk yaştaki suçlu belli bir yıl ceza alır, ondan sonra da bırakılır algısı var. Bu konuda bir yasa çıkartılması gerekiyor. Bir kişi, birini öldürebiliyorsa, o kişi çocuk değildir. Bu cani ve katildir. Bile isteye öldürmüştür. O gece G.Y. adlı kıza attığı sesli mesajda, 'Tek atışla kalbinden öldü' diyor. Bu kız hakkında da tüm incelemenin yapılmasını istiyoruz. Benim oğlumun katili ve dahli olanlar bir an önce yakalanıp adalet önünde hesap vermeli. Bizim derdimiz, başka Mustafalar ölmesin. Çok ağır bir şey, Rabb'im kimseye yaşatmasın. Devletime güveniyorum. Öldüren de olaya dahli olan da en ağır ceza neyse almalıdır." dedi.

TEHDİT MESAJI

Edik, şikayetten vazgeçmeleri için tehdit mesajı aldıklarını öne sürerek, "Cenazemizin ilk günü eşimin cep telefonuna mesaj geldi. 'Mustafa Edik'i öldüren kişinin arkadaşıyız. Şikayetinizi geri çekmezseniz, sizin hiç aklınıza ya da hayalinize gelmez şeyler yapar, size cehennemi yaşatırız' yazılıydı. Biz, durumu polise bildirdik. Mesaj yurt dışındaki bir telefon numarasından atılmış. Acımızın yanında bir de bunla uğraştık. Biz her şeyi adaletle çözme taraftarıyız. Devletimize güveniyoruz. Savcılarımıza güveniyoruz. En hızlı şekilde adaletin tecelli etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

