Jandarma aracına minibüs çarptı! 2 asker şehit oldu, 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara- Niğde otoyolunda Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Kümbet köyü yakınlarında saat 08.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 ASKER ŞEHİT OLDU, 1 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, jandarma aracındaki bir askeri personelin olay yerinde şehit olduğu ve minibüsteki bir kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan bir askeri personel ise ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Kazada yaralanan 3 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.