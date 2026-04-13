AKSUNGUR, ATAK ve T-70, İçişleri Bakanlığı envanterine girdi

13.04.2026 20:10
TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen 1 AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı (İHA), 1 ATAK taarruz helikopteri ve 1 T-70 genel maksat helikopteri, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine girdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi "Bugün teslim aldığımız ATAK helikopteri, T-70 helikopteri ve AKSUNGUR İHA; milletimizin özgüveninin göstergesidir" dedi.

TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesinde düzenlenen törene Bakan Çiftçi'nin yanı sıra Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu katıldı. Programda konuşan, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim etmek üzere 3 platform için toplandıklarını kaydederek, "Bugün bu yaptığımız teslimat esasında bizim yüzlerini, binlerini yapmak istediğimiz teslimatlardan bir tanesi. Türkiye'miz şu anda içinde bulunduğumuz bölgede ne kadar kuvvetli olursa bizler ve çocuklarımız o kadar güvende olacak. Bizler TUSAŞ olarak, TUSAŞ ailemiz olarak bu alanda üzerimize düşecek her ne varsa onu yapmaya hazırız ve bunun için gecemizi gündüzümüze katarak her halükarda çalışmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda ülkemizin savunmasında ihtiyaç duyduğumuz teknolojileri de geliştirmeye devam ediyoruz. Bizler ihtiyaç duyduğumuz her bir platformu, ihtiyaç duyacağımız her bir teknolojiyi bu kurumlarımızın, bu büyüklerimizin desteğiyle geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'BU PROJELERDE ÇOK BÜYÜK ALIN TERİ VE AKIL TERİ VAR'

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, İçişleri Bakanlığı ile birçok kıymetli projeyi birlikte yürüttüklerini belirterek, "İhtiyaç duyulan teknolojik, donanımsal ve yazılımsal ne gerekiyorsa şirketlerimizle birlikte Savunma Sanayi Başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda en iyisiyle, en hızlısıyla ve en uygun maliyetle teslim etmek için karşılıklı gayret içindeyiz" dedi.

Görgün, JEMUS projesi, KGYS projesi, yapay zeka destekli yaka kameraları projeleri, ATAK helikopterleri, T-70 helikopterleri, GÖKBEY helikopterleri, Jandarma Genel Komutanlığı için AKINCI, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma için AKSUNGUR, ANKA projeleri ve kara araçları, silah projeleri, mühimmat projeleri, gemi projeleri çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti. Görgün, "Şehitler haftasının arifesinde olmamız nedeniyle, şehitlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyorum. İçinde bulunduğumuz tesise yönelik menfur saldırıda şehit düşen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz oldu. Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü, Hasan Hüseyin Canbaz, Atakan Şahin Erdoğan ve Murat Aslan'ı da bu vesileyle rahmetle anıyorum. Bu projelerde, ortaya çıkan bu eserlerde hakikaten çok büyük alın teri ve akıl teri var" ifadelerini kullandı.

'GÜÇLÜ DEĞİLSENİZ SÖZ HAKKINIZ YOKTUR'

Bu gün yakın coğrafyadaki gelişmelere bağlı olarak küresel ölçekte artan güç rekabetinin hakim olduğunu vurgulayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şunları söyledi:

"Bu gelişmeler açık bir hakikati haykırmaktadır; güçlü değilseniz, söz hakkınız yoktur; başkalarının yazdığı senaryolarda figüran olursunuz. Muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konan güçlü irade, kararlılık ve vizyon sayesinde; Türkiye artık savunma sanayinde dışa bağımlı bir ülke olmaktan çıkmış, oyun kuran bir aktör haline gelmiştir. Bir zamanlar en temel ihtiyaçlar için dahi dışa bağımlı olan Türkiye; kendi İHA'sını, SİHA'sını üreten, kendi helikopterini, uçağını geliştiren, milli muharip uçağıyla gökyüzünde söz sahibi olmaya hazırlanan bir ülke konumuna gelmiştir. Bu başarıda TUSAŞ'ın rolü büyüktür. Bu noktaya erişmek kolay olmadığı gibi bu başarı, yılların emeğinin, sabrının, fedakarlığının ve inancının bir sonucudur. Şakir Zümreler, Vecihi Hürkuşlar, Nuri Killigiller, Özdemir Bayraktarlar ve daha niceleri bu yolun öncüleridir. Bizim medeniyetimizde bağımsızlık, onur, izzet ve varoluş meselesidir. Bu anlayış, göklerde de hakim olma iradesini beraberinde getirir. Sizler, bu iradenin temsilcilerisiniz. Gökyüzünde özgürlüğün ve umudun mimarlarısınız." 'TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİNE YÖN VEREN BİR ÜLKEDİR'

Polis havacılık biriminin 1981'den bu yana gök vatanın sessiz koruyucusu olduğunu dile getiren Bakan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Zor zamanlarda görev alarak, riskten kaçınmayarak; afetlerde, yangınlarda ve kriz anlarında milletimizin yanında olmuştur. Bugün 249 bin saati aşan uçuş tecrübesiyle, güvenliği ve devletin şefkatini temsil etmektedir. Bugün teslim aldığımız, ATAK helikopteri, T-70 helikopteri ve AKSUNGUR İHA; milletimizin özgüveninin göstergesidir. İHA envanterimizin tamamen yerli olması, GÖKBEY helikopterinin katılımıyla yerlilik oranını artıracak, Türkiye'nin bu alandaki gücünü ortaya koyacaktır. Türkiye, savunma sanayine yön veren bir ülkedir. Gökyüzüne hakim olmayan, yeryüzünde söz sahibi olamaz. Bu düsturla, gök vatanda tam hakimiyet hedefiyle ilerliyoruz."

Konuşmaların ardından hediye takdimi gerçekleştirildi. AKSUNGUR İHA'nın, ATAK taarruz helikopterinin ve T-70 genel maksat helikopterinin teslimat belgeleri Bakan Çiftçi'ye verildi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
