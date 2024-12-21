Alaeddin Bey'in Vefatının 94. Yılı - Son Dakika
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Alaeddin Bey'in Vefatının 94. Yılı

Anadolu Ajansı'nın ilk Genel Müdürü Alaeddin Bey, 21 Aralık 1930'da vefat etti. Bugün 94. yıl.

21.12.2024 11:18
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının (AA) ilk Genel Müdürü Alaeddin Bey'in vefatının üzerinden 94 yıl geçti.

Hukukçu ve bürokrat Alaeddin Bey, Düyun-u Umumiye nazırlarından Mehmet Şemseddin Bey'in oğlu olarak 1889'da Konya'da dünyaya geldi.

Konya İdadisi'ni bitirdikten sonra İstanbul Hukuk Fakültesi'ne girerek 1911'de mezun olan Alaeddin Bey, ilk memuriyetini, 1914'te Halep vilayeti dahilinde Zeytin Kazası Müddeiumumi Muavinliğinde yaptı. Ardından Maraş ve Adana mahkeme azalıklarında görev yapan Alaeddin Bey, 1917'de İstanbul'a gitti ve mütarekeden sonra avukatlığa başladı.

Alaeddin Bey, Milli Mücadele'nin başladığı yıllarda Ankara'ya yerleşti ve Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi Matbaasının Müdürü ve daha sonra İstihbarat Şubesi Müdürü oldu.

Umum Müdürlüğünden Ahmet Ağaoğlu'nun ayrılması üzerine 12 Ağustos 1923'te bu göreve vekalet eden Alaeddin Bey, 4 Eylül 1923'te Zekeriya Sertel'in Umum Müdürü olması üzerine vekaletten ayrıldı ancak Nisan 1925'te tekrar Umum Müdürü oldu.

Matbuat Umum Müdürlüğünden ayrılınca 1 Ocak 1926'da Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğüne getirilen Alaeddin Bey, vefatına kadar görevine devam etti.

Alaeddin Bey, Anadolu Ajansının yerli ve yabancı gözlemcilerin takdir ettiği seviyeye gelmesine özverili çalışmalarıyla destek oldu.

Anadolu Ajansı özerk statüye kavuştuktan sonraki ilk genel müdür

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi tarafından 6 Nisan 1920'de kurulan ve hizmetlerini tüm yurda ve hatta dünya ülkelerine ulaştırabilme çabasında olan AA, içeride, savaşan ve dış dünyadan habersiz kalmış bir halkı, ülke ve dünya olaylarından haberdar kılmak için bazı yabancı ve İstanbul gazetelerinin teslimiyetçi tutumlarıyla mücadele etti.

Bu süreçte dışarıda ulusal mücadeleyi savunmak, Türkiye'nin haklı istekleri konusunda kamuoyunu aydınlatmak ve ona karşı bazı çevrelerin yürüttüğü oyunları boşa çıkarmak zorunlu hale geldi.

Cumhurbaşkanı Atatürk'ün, yakın bir arkadaş grubunu Anadolu Ajansını Batılı anlamda bir haber ajansı kimliğine kavuşturmakla görevlendirmesi üzerine ajans, 1 Mart 1925'te "Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi" halini aldı.

Anadolu Ajansı, o tarihlerde Batı ülkelerinde bile örneği görülmeyen bir yapılanmayla bugünkü özerk statüsüne kavuştu.

Şirket statüsüne kavuştuktan sonra Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi Nizamnamesi İç Tüzüğü'ne göre oluşturulan yönetim kurulunda ilk genel müdür olarak yer alan Alaeddin Bey, 1 Ocak 1926'da görevine başladı.

Yurdun haklı mücadelesi ile Cumhuriyet'in kazanımlarını tüm yurda ve dünyaya duyurmak için mücadele eden Alaeddin Bey, 41 yaşındayken 21 Aralık 1930'da hayata veda etti.

Alaeddin Bey'in vefatı üzerine, 1 Şubat 1931'de Muvaffak Menemencioğlu AA Genel Müdürlüğüne getirildi ve 19 Ekim 1944'e kadar bu görevi sürdürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alaeddin Bey'in Vefatının 94. Yılı - Son Dakika

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