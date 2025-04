Alanya Belediye Başkanı Özçelik: "Belediyecilik, Alanya'nın Her Mahallesine Her Sokağına Adalet Götürmektir"

(ANTALYA) - Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Belediyecilik bizim için sadece yol yapmak, bina dikmek, çöp toplamak değildir. Bu meclis için belediyecilik, Alanya'nın her mahallesine her sokağına adalet götürmektir. Halkın derdine kulak vermek, sessizlerin sesi olmaktır. Biz yola çıkarken bir hayalimiz vardı. Alanya'da kimse kendini dışlanmış, ötelenmiş, unutulmuş hissetmeyecek. Bugün an itibarıyla ve yarın bu hayalin peşinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Alanya Belediyesi nisan ayı olağan meclis toplantısının açılışında konuşan Özçelik, şunları söyledi:

"Hak, hukuk, adalet demek, birilerini rahatsız ediyorsa, demek ki biz doğru yoldayız"

"Bugün bu çatı altında sadece rutin bir gündemi konuşmuyoruz. Alanya halkının bize yüklediği büyük sorumluluğun bilinciyle, vicdanımızla bir hesaplaşma yapıyoruz. Belediyecilik bizim için sadece yol yapmak, bina dikmek, çöp toplamak değildir. Bu meclis için belediyecilik, Alanya'nın her mahallesine her sokağına adalet götürmektir. Halkın derdine kulak vermek, sessizlerin sesi olmaktır. Biz yola çıkarken bir hayalimiz vardı. Alanya'da kimse kendini dışlanmış, ötelenmiş, unutulmuş hissetmeyecek. Bugün an itibarıyla ve yarın bu hayalin peşinde olmaya devam edeceğiz. İstanbul'da da bir hayal kuruldu zamanında. O hayali Sayın Ekrem İmamoğlu büyüttü. Her türlü baskıya, her türlü engellemeye rağmen 'Her şey güzel olacak' diyerek milyonlara umut oldu. O umudu sadece İstanbul'a değil, bütün Türkiye'ye taşıdı. Biz de o umudun Alanya temsilcileriyiz. Bu memlekette hak, hukuk, adalet demek, birilerini rahatsız ediyorsa, demek ki biz doğru yoldayız ve bu yoldan dönmeyeceğiz.

"Bu kente yüzümüzü değil, gönlümüzü döndük"

Meclisimizde alınan her kararda halkımızı koruyacağız. Kimin nereden geldiğine, kimin kime oy verdiğine bakmadan, herkes için adalet diyeceğiz. Bir bütün olarak hepimiz Alanya'yı seviyoruz. Bu kente yüzümüzü değil, gönlümüzü döndük. Hepimiz bu şehri daha yaşanabilir bir hale getirmek için uğraşıp, çalışıyoruz ve çalışacağız. Alanya'nın gençlerine, çocuklarına ve erken doğanlarına borcumuz var. Onlara daha adil, daha huzurlu, daha umutlu gelecek bırakmak zorundayız. O yüzden ayrım yapmadan bu Meclis'te herkesin bu hedefe beraber koştuğuna inanıyorum."

Her meclis toplantısında çalışmalara ilişkin bilgilendirme yaptığını hatırlatan Başkan Özçelik, "Alanya Belediyesi'nin yeni hizmet binasına 259 milyon TL, 2017'den geçtiğimiz aya kadar kesilen hak ediş var. Bu paranın 258 milyon TL'sini ödedik. An itibariyle borcumuz 860 bin liradır. Son bir hak ediş gelecek. Yaklaşık 60 milyon civarında olacağını düşünüyoruz. Onun da yaklaşık 20 milyon lirası hazır ve kalan 40 milyon lirayı da çok uzatmadan ödeyeceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Alanya Belediye personeline yapılan maaş ödemelerinde bir hatta yapıldığını ve bunu tespit ettiklerini belirten Başkan Özçelik, şunları kaydetti:

"2024 yılında toplam 159 yeni arkadaşımız Alanya Belediyesi'nde işçi veya memur olarak işe başladı ve 295 arkadaşımız da işten ayrıldı. Bunların 251'i emekli olanlar, 44'ü ise diğer sebeplerden dolayı işten ayrılanlar. Alanya Belediyesi'nin işleyişini organize etmeye çalışıyor, varsa yanlışlar bulup, bunları doğru hale getirmeye çalışıyoruz. Ben ve ekibimden oluşan yönetim, ilk defa bu yıl çalışanlarımızın maaş hesaplarını yaptı ve bu maaş hesaplarında birebir arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir şekilde çalıştık. Bu çalışma sırasında fark ettik ki bir yanlışlık yapılıyor. Bu yanlışlığın 2023 ve 2024 yıllarındaki karşılığı 42 milyon TL. Sepet dediğimiz sigorta primine esas kazanç bildirilirken, yanlışlıklar var. Bu düzeltildi ve borcumuzdan düşmek üzere SGK'ya beyanname verildi. Bulduğumuz bu yanlışlığın karşılığı; 42 milyon lirası anapara, 23 milyon lirası da faiz olmak üzere ve toplam 65 milyon lira."

Belediyenin borç ödemeleri ile ilgili bilgilendirme yapan Başkan Özçelik, şunları aktardı:

"Geçmiş dönemden bize kalan ihalelerden borç 680 milyon lirayı biz sonraki yönetim olarak ödedik"

"Alanya Belediyesi 2023 yılında 839 adet ruhsat vermiş. 2024 yılında bu sayı 2 bin 431'e çıktı. Yüzde 65 civarında ruhsatsız işletme olduğunu gördük. Çalışanlarımızın emekli olduktan sonraki hakedişleri yani kıdem tazminatları var. Ocak ayında 65-70 milyonun üzerinde kıdem tazminatı borcumuz vardı. 7 Nisan itibariyle 20 milyon borcumuz kaldı. Emekli olan arkadaşlarımıza her aya bölerek ve toplamda 4 ayı geçirmeden kıdem tazminatlarını ödüyoruz. 31 Mart 2024'ten 31 Mart 2025'e kıyaslama yapalım istiyorum. 31 Mart 2024'te Alanya Belediyesi'nin piyasaya olan borcu kayıtlarda 436 milyon lira görünüyor. Bugün piyasaya olan borcumuz 221 milyon liraya indi. 2023 ve 31 Mart 2024'ten önce ihalesi yapılan yapım ve yatırım işlemlerinden bize kalan ödeme ile ilgili ise bu dönemde toplam 403 milyon liralık ihale yapılmış ve hakedişleri gelmiş. 210 milyon lirası bizim dönemimizde ödemesi yapılmış. Bu paranın içinde 260 milyon lira hizmet binasına yapılan ödeme hariç. Onu da ekleyince geçmiş dönemden bize kalan ihalelerden borç 680 milyon lirayı biz 31 Mart'ta sonraki yönetim olarak ödedik. Devlette devamlılık esastır. Niye biz ödedik demiyoruz ama biz borcu yıllara yaymadan, uzatmadan alacaklara ödedik."

"Belediyeye ait beton ve su şirketinin vergi ve SSK borcunun tamamını ödedik"

Alanya Belediyesi'nin yaptığı tasarruflardan da bahseden Başkan Özçelik, "31 Mart 2024'te Belediye Başkanı seçildikten sonra 757 ton akaryakıttan tasarruf sağladık. 757 ton, 1 Nisan ile 31 Aralık arasında yakıttan sağladığımız tasarruf. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kurularak Belediyemizin ayda yaklaşık 5 milyon lira civarında vergi mahsubu yapmaya başladı. Biz şirketi kurduk ve ayda 5 milyon TL vergi artık mahsup ediliyor. Yıla çarparsanız 60 milyon lira para yapar. Ayrıca belediyeye ait beton ve su şirketinin vergi ve SSK borcunun tamamını ödedik. An itibarıyla borcu yoktur. Alanya Belediyesi'nin borcu da 7 milyon civarında kaldı ve önümüzdeki ay bitecektir" ifadelerini kullandı.

Encümen ve komisyon üyeleri belirlendi

Parti grup sözcülerinin konuşmalarının ardından meclis gündem maddeleri görüşüldü. Bir yıl boyunca görev yapacak olan encümen ve komisyon üyelerinin seçimi gerçekleştirildi.

2024 faaliyet raporu onaylandı

Toplantıda, 1 Ocak 2024 ve 31 Aralık 2024 tarihlerini içeren faaliyet raporu görüşüldü. Faaliyet raporunun görüşülmesi sırasında meclis başkanlığı görevini, Özçelik yerine Başkan Vekili Abdurrahman Açıkalın üstlendi. Açıkalın, faaliyet raporu ile ilgili, "Bir senedir, sizlerin yapıcı muhalefetiniz ile şehrimiz adına her türlü çalışmayı elimizden geldiğinde yerine getirmeye çalıştık. Her türlü görüşünüz bizleri daha da güçlü kıldı. Her birinize teşekkür etmek istiyoruz. Ayrıca faaliyet raporunu hazırlayan arkadaşlarımıza da emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Grup sözcülerinin faaliyet raporu ile ilgili görüşlerinin ardından rapor, Belediye Meclisi tarafından onaylandı.

Faaliyet raporunun onaylanmasının ardından Özçelik, konuyla ilgili görüşlerini aktardı. Meclis üyelerine teşekkür eden Özçelik, şunları söyledi:

"Eksiğimiz varsa 2025 yılı ve sonraki dönemlerimizde daha iyisini yapacağız. 3 yıldır tahsilatların hepsi birden mi yapıldı diye soruldu. Biz hiçbir ihalenin 3 yıllık parasını peşin tahsil etmedik. Cuma Pazarı ile ilgili de ihale iptal edilme süreci devam ediyor. Yeşil alanlarla ilgili yeni bir yeri kiraya açmadık, eskileri de Belediyemizin ekonomik durumundan dolayı devam ettirdik. Küçükten başlayarak pek çok noktada kaldırımlar dahil olmak üzere orada olmaması gereken ve görüntü kirliliği yaratan yerleri yıktık. Bir seçim dönemindeydik ve bu dönemde belediye yönetimi ciddi bir yatırım dönemine girdi. 6 ay bile dolmadan söküldüğü için o zaman yapılan asfaltların yaklaşık 12-13 bin metresini de biz mahkemeye verdik. İlgili firmayı mahkemeye verdik ve o firmanın alacağı 28'den 12'ye indi. Mahkeme devam etmektedir. 2023 yılında 3 bin 225 ton TÜPRAŞ'tan bütüm satın alınmış. Biz 2 bin 908 ton aldık. Yani 400 eksikle aldık ve faaliyetlerimize devam ediyoruz. Sugözü-Küçükhasbahçe mahallesinde yaklaşık 4 kilometrelik bir asfalt çalışmamız devam ediyor."

Başkan Danışmanlığı konusunda yapılan eleştirilerle ilgili de konuşan Özçelik, şunları belirtti:

"Halkın oyları ile seçilen kişilerin burada görev almasının sorun olmayacağını düşünüyorum"

"Aday olduğum günden beri, 'Alanya'yı arkadaşlarımla birlikte yöneteceğim' diyorum. Çünkü birlikten kuvvet doğar. Bir kişinin her şeyi biliyor olması mümkün değil. Finans, fen işleri, kültür, sanat, spor veya eğitimi benden daha iyi bilen olabilir. Ben bu işleri arkadaşlarımla birlikte yapıyorum. Arkadaşlarımın hiçbiri belediye personeli değil. Tamamı halk tarafından seçilmiş meclis üyeleri. Meclis üyesi olmayan hiç kimse bu hizmetlerde gösterdiği desteği paralı yapmıyor. Meclis üyesi arkadaşlarımın hiç biri bu destekleri karşılılığında para almıyorlar. 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra kolektif bir çalışma yapacağım dedim ve yapıyorum. Bu arkadaşlarımın hepsi kendisinin daha iyi bildiği işlerde yardımcı oluyorlar. Hepsi sorumluluklar alıyorlar. Bunu neye göre alıyorlar? 5393 sayılı Belediye Kanununun 38'inci maddesine göre kanun belediye başkanlarına yetki vermiş. O maddede, 'Belediye Başkanı, Belediye teşkilatının en üst amiri olup, Belediye'yi sevk ve idare etmek, yönetim birimlerini koordine etmek ve yürütme hizmetlerini organize etmekte yetkilidir' deniyor. Benden sonra kim başkan olursa kanun, bu yetkiyi ona da tanıyacak? Bu yetki çerçevesinde belediye başkanının herhangi bir resmi atama, imza, kadro ya da maaş ilişkisi kurmadan gönüllü danışmanlık esaslı koordinasyon modelleri geliştirilmesi mümkündür. İçişleri Bakanlığımızın görüşü de 'Yetki devredilmediği sürece, yürütmeye destek niteliğinde uygulama yapılır' şeklindedir. Anayasa mahkemesinin 127'nci maddesinde de 'Yerel yönetimlerin iç organizasyonun yerinden yönetim ile düzenlenebileceği hüküm altındadır' denir. Yönetmelik; dışarıdan dahi kişilerin burada sayılan işlerde gönüllük esasına göre çalışabileceğini söylenmişken, halkın oyları ile seçilen kişilerin burada görev almasının sorun olmayacağını düşünüyorum.

"Bu insanlar gönüllülük çerçevesinde Alanya için çalışıyorlar"

Yasal hiçbir kadro veya harcama salahatine sahip değillerdir. Yemek paralarını, araçlarına aldıkları mazotları da kendi ceplerinden vermektedirler. Bu sayede de başkan danışmanlarını, vatandaşlarımız sıklıkla sahada görmektedir. Mahallelerin sorunlarını dinlediklerine ve başkanla koordinasyon içerisinde çözüm ürettiklerine hepiniz şahitsiniz. Kurumsal hiyerarşi bozulmadan belediye başkanının yükünü paylaşan, halka temas noktalarını arttıran, katılımcılığı çoğaltan bir uygulamadır. Ben belediye başkanı seçilirsem bunu uygulayacağım dedim ve söylediğimi yapmaya devam ediyorum. Ayrıca yurt dışına çıktığımız zaman bu arkadaşlarımız kendi masraflarını kendileri çekmektedirler. Biz unutabiliriz ama arşiv unutmuyor. Geçmiş dönemde görev alan Esap Yaşar Yılmaz'ın Belediye Başkan Danışmanı olarak Linkedin'de hesabı var. Burası bir kariyer sayfasıdır. Yine bir sayfada 'Alanya Belediye Başkan Yardımcısı' diyor, bakın danışman da değil. Esap Yaşar Yılmaz'dan Başkan Çetinkaya'ya ziyaret haberi var. Siz bana eleştiri getirebilirsiniz çünkü bu meclisin seçilmişlerisiniz. Seçilmişler her zaman eleştirmelidir. Ama sayın Albayımız seçilmiş değil. Bordrosu burada, maaşı Alanya Belediyesi tarafından ödenen bir kişi. Neden ödendi demiyorum, belediyede görevlendirilmiş bir kişidir. Bütün bunlara rağmen para pul almayan, yemek parasını cebinden veren ve hiçbir imza yetkisi bulunmayan, Alanya'yı sizlerle birlikte yöneten insanlara bu kadar ağır eleştiri yapmayalım. Bu insanlar gönüllülük çerçevesinde Alanya için çalışıyorlar."

Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nün kent genelindeki scooter (skuter) kullanımı konusunda aldığı kararlar mecliste görüşüldü. Elektrikli skuter kullanımında Ulaşım ve Altyapı Bakanlığı tarafından kullanılan kuralların Alanya'daki kullanımında farklılıklar olduğu, can ve mal güvenliğini tehlikeye soktuğu ve uygunsuz park nedeniyle görüntü kirliliği yarattığı huşuları ile ilgili kararlar alındı. Belediye Meclis üyeleri de konuyla ilgili yapılacak düzenlemelere tam destek vererek, alınan kararların artırılması gerektiğini belirtti.

Alanya, Mostar ve Göteborg ile kardeş şehir oldu

Alanya Belediyesi ile Bosna Hersek'in Mostar Belediyesi ile İsveç'in Göteborg Belediyesi arasında kardeş kent ilişkisi kurulması konusu da Belediye Meclisi'nde gündeme geldi. Konuyla ilgili konuşan Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, "Mostar deyince bizim kökümüzün birebir bağlandığı en önemli şehirlerden bir tanesi. İkincisi de İsveç'in Göteborg şehri ve o şehir de İskandinav bölgesinde en çok öne çıkan destinasyon. Kültür, sanat ve turizm gibi her türlü etkinliği var. Orada da belediye meclisinde Türk arkadaşlarımız var. Bu şekilde bu iki şehirle kardeş şehir ilişkisi başlatmak istiyoruz" dedi. Her iki kardeş şehir önergesi de oy birliği ile kabul edildi.

Spor ve Doğa Komisyonu kuruldu

AKP grubu tarafından verilen önergeyle, birçok spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Alanya'da; sporu geliştirmek, spora teşvik, doğayla iç içe yaşama kültürünü geliştirmek ve doğa sporlarını kente adapte etmek gibi pek çok nedenden, Spor ve Doğa Komisyonu'nun kurulması gündeme geldi. Oy birliği ile kabul edilen yeni komisyona üye seçimi de gerçekleştirildi. Yeni kurulan komisyon üyeliğine; Kayhan Balta, Kenan Ersoy, Abdurrahman Açıkalın, Hüseyin Kaya ve Ali Yardım seçildi. Başkan Özçelik, "Alanya için güzel olacak her şeye biz siyaset üstünde 'evet' deriz. Bu da bu oylamalarda görüldü" diyerek meclis üyelerine teşekkür etti ve toplantıyı sonlandırdı.