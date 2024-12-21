Alanya\'da 19. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu Başarıyla Tamamlandı

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(ANTALYA) - Alanya'da bu yıl 19'uncu kez düzenlenen ve yedi ülkeden 10 heykeltıraşın katıldığı Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu kapanış töreniyle dün sona erdi. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Alanya'da sanatın kök salarak, her yıl güçlü bir şekilde büyümesine olanak tanıyacak etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Alanya Belediyesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) tarafından düzenlenen 19. Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu tamamlandı. Bir ay boyunca 10 heykeltıraşın eserlerini ortaya çıkardığı sempozyumun kapanış programına Başkan Özçelik, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü Başkanı Dr. Tolga Yurtözveri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları, Başkan Danışmanları, Meclis Üyeleri, dernek ve sivil toplu kuruluşlarının temsilcileri, heykeltıraşlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü Başkanı Dr. Tolga Yurtözveri, sempozyumu büyük bir onur ve coşku ile her yıl beklediklerini belirterek, "Uluslararası düzeyde yaklaşık 300-350 kişi her sene müracaat eder. Bir o kadar da ülkemizin değerli sanatçılarının katılmak istediği bir marka haline gelen bu sempozyumda sanatçıların ürettiği müthiş işleri gördüğüm için çok mutluyum. Bu güzel eserleri bizlere yaptıkları için sanatçılarımıza, Alanya Belediyemize ve sponsorlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Özçelik ise sempozyumun büyük bir başarıya ulaştığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Nitelik olarak kendini kanıtlayan sempozyum, ülkemizde ve dünyada tanınan bir organizasyon haline geldi. 130 ülkeden 50 bine yakın insanın yaşadığı Alanya, birçok kültürü ve yaşam tarzını bağrına basmış bir hoşgörü şehridir. Yerli ve yabancı misafirlerimizin ilgisi, bu organizasyonun ruhunu ve anlamını derinleştiriyor. Böylelikle sanatın birleştirici ve dönüştürücü gücünü hep birlikte deneyimliyoruz. Yedi ülkeden 10 sanatçımızın ustalığı ve hayal gücüyle orta çıkan eserler, yeni belediye binamızda ve kentimizin muhtelif yerlerinde sergilenecek. Alanya'da sanatın kök salarak, her yıl güçlü bir şekilde büyümesine olanak tanıyacak etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Sanatı yaşamın bir parçası haline getirme çabamızda her zaman yanımızda olduğunuz için sizlere ve emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyorum. Bir sonraki etkinlikte yine buluşmak dileğiyle, hepinize güzellik dolu mutlu günler dilerim."

Açılış konuşmalarını ardından sempozyumda eserlerini ortaya koyan heykel sanatçılarına, sponsorlara ve sempozyuma katılan öğrencilere sertifikaları ve teşekkür plaketleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Başkan Özçelik, bir ay boyunca usta heykel sanatçılarının yaptıkları eserleri inceledi ve emekleri için teşekkür etti.