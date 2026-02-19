Alanya'da Dev Dalga Restorana Ulaştı - Son Dakika
Alanya'da Dev Dalga Restorana Ulaştı

Haberin Videosunu İzleyin
Alanya'da Dev Dalga Restorana Ulaştı
19.02.2026 13:00
Alanya\'da Dev Dalga Restorana Ulaştı
Haber Videosu

Kuvvetli rüzgarla oluşan dev dalga, Alanya'daki bir restorana ulaşarak temizlik yapanları etkiledi.

Sağanak yağışların yol açtığı sel ile baraj ve deniz taşmaları sonucu zor günler geçiren Antalya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Alanya ilçesine bağlı Dinek Mahallesi'nde dün kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan dev dalga, deniz kenarındaki restorana kadar ulaştı.

Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu

PERSONEL DAHİL NE VAR NE YOK SÜRÜKLEDİ

Restoran çevresindeki cam korkuluğu aşan dalga, masa ve sandalyeleri sürükledi. Temizlik yapan restoran çalışanı da dalganın etkisiyle yere düştü. Sürüklenen restoran çalışanının dalgadan kaçmaya çalıştığı anlar, kameraya yansıdı. Bu sırada yemek yiyen 2 müşteri de korkuyla masadan kalktı. Dalga nedeniyle su basan restoranda çalışanlar ve müşterinin yaşadığı panik, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

