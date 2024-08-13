Alanya'da işkenceyle senet imzalattılar, alacaklı çıkan arkadaşına da şikayetçi oldu - Son Dakika
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Alanya'da işkenceyle senet imzalattılar, alacaklı çıkan arkadaşına da şikayetçi oldu

Alanya\'da işkenceyle senet imzalattılar, alacaklı çıkan arkadaşına da şikayetçi oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde evine giren maskeli kişilerin kendisine işkenceyle senet imzalattığı iddiasıyla jandarmaya başvuran kişi, senedin alacaklısı çıkan arkadaşı hakkında da şikayetçi oldu.

13.08.2024 12:43
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Antalya'nın Alanya ilçesinde evine giren maskeli kişilerin kendisine işkenceyle senet imzalattığı iddiasıyla jandarmaya başvuran kişi, senedin alacaklısı çıkan arkadaşı hakkında da şikayetçi oldu.

"TELEFON KABLOSUYLA ELLERİM, AYAKLARIM BAĞLANDI"

Dimitri İvanyuk, olay günü arkadaşı R.K'nin evine misafir olarak geldiğini söyledi. Sigara içmek için 3 katlı villanın balkonuna çıkan R.K'nin kapıyı açık bıraktığını ileri süren İvanyuk, "Bir süre sonra bu kapıdan içeri giren sakallı ve geniş omuzlu 3 kişi, beni ve R.K'yi yere yatırdı. Telefon kablosuyla ellerim ve ayaklarım bağlandı. Bıçaklı kişilerce başıma bir havlu bağlandı. Tehditle telefon ve bilgisayar şifrelerim istendi, para kasasının yerini sordular. Deterjanlı suyla doldurulan küvete başımı soktular. Darbedildim, işkenceye maruz kaldım." ifadelerini kullandı.

Zorla senet imzalatıldığını iddia eden İvanyuk, şüphelilerin uzaklaşmasının ardından bir arkadaşından da istediği yardım sayesinde R.K. ile jandarmaya giderek şikayetçi olduklarını belirtti.

Kendisinin Türkçe bilmediğini, ifade vermesine R.K'nin yardım ettiğini anlatan İvanyuk, "Jandarmadaki ifademde başımdan geçenleri anlatmama rağmen, güvendiğim arkadaşım zorla imzalatılan senet kısmını tercüme etmemiş. Bunun jandarma kayıtlarında geçmediğini avukatım aracılığıyla sonradan öğrendim" dedi.

SENEDİN ALACAKLISI EVİNDEKİ ARKADAŞI ÇIKTI

Olaydan iki ay sonra kendisine mahkemeden tebligat geldiğini, avukatıyla gittiği mahkemede, o gece kendisine imzalatılan senedin 100 milyon lira olarak icraya konulduğunu belirten İvanyuk, "Senedin alacaklısı o gün evimde misafir olan arkadaşım R.K. çıktı. Tüm mal varlığım icra kanalıyla satılmak üzereyken, mahkemeye başvurarak satışı durdurmayı başardık. R.K. hakkında nitelikli dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunduk." dedi.

Avukat İsmail Alperen Küçükyaman ise müvekkiline zorla imzalatılan senette tahribat yapılarak 100 milyon lira alacak gösterildiğini, bu nedenle müvekkilinin 8 dairesinin satışa çıktığını, bir villasının da satışının istendiğini belirterek, tüm mal varlığına ve banka hesaplarına haciz konulduğunu söyledi. Küçükyaman, konuyla alakalı savcılığa şikayette bulunduklarını, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı başta olmak üzere tüm adli makamlarca sıkı bir şekilde sürecin takip edildiğini belirtti.

"ESKİ ORTAĞIMIN BANA BORCU VARDI"

Hakkında suç duyurusunda bulunulan Rus vatandaşı R.K'nin polise verdiği ifadesinde olayı kendisinin organize ettiği iddialarını kabul etmediği öğrenildi. Borç para verdiği Dimitri İvanyuk ile 2023 yılında ortak olduklarını belirten R.K'nin ifadesinde şunlar yer aldı:

"Son olarak 19 Eylül 2023 tarihinde 50 bin dolar borç para verdim. Dimitri, tarafıma asılsız iddialarda bulunmuştur. Borçlarını ödemediği için aramızda, benim evimde senet yapmaya karar verdik. Hesapladığımızda 100 milyon lira borcu çıktı. Sonrasında evine geçti. Saat 18.00 sıralarında ikametime geldiğinde senedin bir kısmını doldurmuştu. Miktarı kendisi yazdı. Yanımda ismini ve imzasını attı. 3 gün sonra borcunu ödeyeceğini söyledi ancak borcunun bir kuruşunu dahi vermedi. Bunun üzerine Alanya İcra Müdürlüğüne senedi işleme avukatım aracılığıyla koydum. Dimitri'nin evine girilmesi olayıyla senedin bir alakası yoktur. Olayı benim organize ettiğim iddiası tamamen asılsızdır."

Güvenlik güçlerinin, Dimitri İvanyuk'un evine girerek işkence uyguladığı iddia edilen maskeli 3 şüpheliyi arama çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA

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