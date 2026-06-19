Ali Ağaoğlu'nun 36 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı - Son Dakika
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Ali Ağaoğlu'nun 36 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı

Ali Ağaoğlu\'nun 36 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı
19.06.2026 09:53
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Magazin dünyasına sürpriz bir evlilik haberi düştü. İş insanı Ali Ağaoğlu'nun, uzun yıllardır birlikte olduğu 2007 Miss Model of Turkey birincisi Bige Yıldırımer ile yurt dışında evlendiği ortaya çıktı. Çift, mutlu haberi kamuoyuna duyururken, Yıldırımer'in soyadını Ağaoğlu olarak değiştirmesi, hamilelik iddiaları ve aralarındaki 36 yaş farkı da dikkat çekti.

Magazin dünyasında sürpriz bir evlilik haberi gündeme geldi. İş insanı Ali Ağaoğlu'nun, uzun yıllardır birlikte olduğu 2007 Miss Model of Turkey birincisi Bige Yıldırımer ile evlendiği ortaya çıktı.

Ali Ağaoğlu'nun 36 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı

MUTLU HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

72 yaşındaki Ali Ağaoğlu ile kendisinden 36 yaş küçük olan Bige Yıldırımer'in, yurt dışında gerçekleştirdikleri tatilde nikah masasına oturduğu ortaya çıktı.

Çift, evlilik haberini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla doğruladı. Bige Yıldırımer, birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşarak evlendiklerini takipçilerine duyurdu.

Ali Ağaoğlu'nun 36 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı

"HAYATLARIMIZI SONSUZA DEK BİRLEŞTİRDİK"

Yıldırımer paylaşımında, uzun süredir büyük bir özenle korudukları ilişkilerinin artık yeni bir döneme girdiğini belirterek, yurt dışındaki son tatillerinde hayatlarını birleştirme kararı aldıklarını açıkladı.

Çiftin, bu özel haberi haziran ayının sonunda aileleri ve yakın dostlarıyla düzenleyecekleri küçük bir kutlamada paylaşmayı planladıkları ancak evlilik haberinin önceden ortaya çıkmasının kendileri için de sürpriz olduğu öğrenildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Bu sabah uzun zamandır büyük bir özenle sakladığımız ve emek vererek büyüttüğümüz hikayemizin artık kendi yolunu bulduğunu gördük. Bazı mutluluklar vardır; ne kadar sessiz yaşanırsa yaşansın, zamanı geldiğinde kendini göstermenin bir yolunu bulur. Bu nedenle, çıkan haberlerin ardından kısa bir açıklama yapma gereği duyduk.

Son yurtdışı tatilimizde hayatlarımızı sonsuza dek birleştirerek yolumuza devam etmeye karar verdik.

Bu güzel haberi, haziran sonunda evimizde gerçekleştireceğimiz küçük ve özel bir kutlamada ailemiz ve yakın dostlarımızla paylaşmayı planlıyorduk. Ancak haberin bizden önce duyulması, bizim için de beklenmedik ama tatlı bir sürpriz oldu. Yine de bu mutluluğu sizlerle paylaşmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Sevgiyle, Bige & Ali Ağaoğlu"

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Evlilik açıklamasının ardından Bige Yıldırımer'in sosyal medya hesabındaki soyadını "Ağaoğlu" olarak güncellemesi dikkat çekti.

Ali Ağaoğlu'nun 36 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı

6. ÇOCUK GELİYOR İDDİASI

Öte yandan çiftin evlilik haberiyle birlikte kulislerde dolaşan hamilelik iddiaları da gündeme geldi. Ancak söz konusu iddialarla ilgili çiftten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ali Ağaoğlu'nun 36 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı

İş insanının ilk evliliğinden Alican ve Sena isimli iki çocuğu bulunuyor. Ayrıca Mertcan isimli bir oğlu ve farklı bir ilişkisinden dünyaya gelen bir çocuğu daha olduğu biliniyor.

Ağaoğlu, 2013 yılında dönemin sevgilisi Petek Ertüre'den dünyaya gelen oğlu Ali Ege ile beşinci kez baba olmuştu. Bugün 13 yaşında olan Ali Ege, iş insanının en küçük çocuğu olarak biliniyor.

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Son Dakika Güncel Ali Ağaoğlu'nun 36 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Kubilay Turkyilmaz Kubilay Turkyilmaz:
    TRABZONUN HAVASINDAN MİDİR SUYUNDAN MİDİR BİLİNMEZ AMA PARAYI (BİR ŞEKİLDE) BULAN AYARLARU KAÇIYOR ÇOK PARA HARAMSIZ ÇOK SÖZ YALANSIZ OLMAZ DER ATALARIMIZ BUYRUN SİZ DÜŞÜNÜN 0 0 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat Hüseyin Ermurat:
    Hayırlı evlilikler olsun olabilir adam kendine güveniyor demek ki para var alır elestirenler hepsi parası olsa kendileride alır 0 0 Yanıtla
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