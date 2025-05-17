Ali Rıza Koç İçin Teşekkür ve Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Ali Rıza Koç İçin Teşekkür ve Anma Töreni Düzenlendi

Hayatını kaybeden eski Altındağ Belediye Başkanı Ali Rıza Koç için anma töreni gerçekleştirildi. Törene ailesi, arkadaşları ve politikacılar katıldı. Koç, sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile tanınmıştı.

17.05.2025 13:14  Güncelleme: 14:49
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(ANKARA) – Hayatını kaybeden Ankara'nın Altındağ ilçesinde 1989-1994 yılları arasında CHP'den belediye başkanı olarak görev yapan Ali Rıza Koç için Altındağ Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Ali Rıza Koç için Altındağ Belediyesi önünde düzenlenen törene, ailesi, eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, CHP Altındağ İlçe Başkanı Gökhan Urun, Altındağa Belediyesi Başkan yardımcıları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Ali Rıza Koç için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasınan ardından konuşan Altındağ Belediye Meclis Üyesi Ülkü Altundaşar, şunları kaydetti:

"Ali Rıza Koç, sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile halkla güçlü bağlar kurmuş. Sosyal yardım fon birimleri oluşturmuş, Altındağ'da ilk imar planlarını başlatmış ve yeni yollar ile kültür merkezleri açmıştır. O dönem belediyelerin bütçelerinin kısıtlı olmasına rağmen Altındağ'ın ihtiyaçları için bütçeyi en verimli şekilde kullanmıştır. Sayın Ali Rıza Koç'u güçlü kişiliği, sağlam karakteri, dürüst yaşam anlayışı ve her şeyden önemlisi iyi bir insan olarak hatırlayacağız."

Ali Rıza Koç'un eşi Melahat Koç, "Geldiğiniz için binlerce kez teşekkür ederim. Altındağ Belediye Başkanını göstermiş olduğu anlayış için de ayrıca teşekkür ederim. İyi ki vardınız, sizin gibi güzel insanlarla birlikte olmak bize çok mutluluk verdi. İnsanlara sen demez hep biz derdi. Ayaklarınızın turabıyız, başımızın tacısınız" ifadelerini kullandı.

"Ali Rıza Koç, rant peşinde koşmadı, kamu yararını aradı, kamu çıkarını gözetti"

Murat Karayalçın da konuşmasında şunları kaydetti:

"Çok derin bir acıyı yaşıyoruz, çok sevgili kardeşimiz Ali Rıza Koç'u sonsuzluğa uğurluyoruz. 1989-94 döneminden Ali Rıza Koç ile birlikte görev yapmış iş arkadaşları var burada. Hep birlikte çalıştık, hep birlikte görev yaptık. Ali Rıza Koç, genç yaşta belediye başkanı oldu. İçimizden en çok çalışan, belediyeciliği en iyi bilen arkadaşlarımızdan birisiydi. Ali Rıza Koç, rant peşinde koşmadı, her işleminde kamu yararını aradı, kamu çıkarını gözetti. Kendisini sonsuzluğa uğurluyoruz. 1989-94 döneminden daha önce görev yapmış iki belediye başkanımızı kaybettik, Abdurrahman Oğultürk'ü ve Doğan Taşdelen'i kaybetmiştik. Bugün de Ali Rıza Koç'u kaybettik ve uğurluyoruz."

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir şöyle konuştu:

"Bugün Sayın Ali Rıza Koç'u sonsuzluğa uğurluyoruz. Üzüntümüz çok büyük. Ben hem Ali Rıza abinin ailesine, sevenlerine, CHP ailesine sabırlar diliyorum. Devri daim olsun. Gerçekten Altındağ'ın hangi sokağında dolaşsanız, hangi caddesinde yürüseniz onun eserlerini görüyorsunuz ama onu tanıyan, onu bilen ve onunla çalışanların bizzat tanık olduğu, bizimde sonuna kadar kefil olduğumuz bir gerçek var ki halktan yana çalıştı, halkına hizmet etti, ayrımsız hizmet etti. Tertemiz hizmet etti. Belediyeciliğin bir zenginleşme değil, bir hizmet aracı olduğunu herkese gösterdi."

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol şunları söyledi:

"Hepimize başsağlığı diliyorum, başımız sağ olsun. Yattığı yer incitmesin, ışıklarda uyusun. Kuşkusuz geldik gidiyoruz bu dünyadan ama yaptıklarımız ve geride bıraktığımız iz çok önemli. Bir insanın görevini bıraktıktan sonra bu kadar sevgi ve saygıyla anılması herkese nasip olmaz. Hem kendisi hem ailesi bu yönüyle çok şanslı. Çok anlamlı izler bırakmış hem Altındağ'da hem de CHP ailesi içerisinde. CHP için çok şey yapmış. Halkçı bir belediye başkanı olmuş. Bugün bizi duysa bizden bir tek ideallerini tüm Türkiye'de gerçekleştirmemizi isterdi. Bu ceberrut iktidarı devirmemizi isterdi."

Koç için düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çelenk gönderdi.

Ali Rıza Koç'un cenazesi öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından Çubuk'un Meşeli Köyü'nde toprağa verilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ali Rıza Koç İçin Teşekkür ve Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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