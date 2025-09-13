"Borcum var" diyerek ateşe verdiği evde hayatını kaybetti - Son Dakika
13.09.2025 12:52
Manisa'da alkollü şahıs, borçları nedeniyle bunalımda olduğunu belirtip dairesini ateşe verdi. Şahsın eşi ve iki oğlu kendi imkanlarıyla canlarını kurtarırken diğer oğlu ise balkondan atlayarak kurtuldu. Balkondan atlayan gencin bacağı ve kolunda yanıklar oluştuğu öğrenilirken evi yakan şahıs hayatını kaybetti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Hafsa Sultan Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı. Dışarıdan alkollü geldiği ileri sürülen Adem Y. (49), borçları nedeniyle bunalımda olduğunu belirtip, iki katlı binanın üst katındaki evini ateşe vereceğini söyledi.

OĞLU BALKINDAN ATLAYARAK KURTULDU

Kendisine engel olmak isteyen eşi F.Y. (41) ve 3 çocuğuna rağmen Adem Y., eve benzin döküp, ateşe verdi. Kısa sürede alevler tüm evi sardı. F.Y. ile oğulları E.Y. (15) ve E.Y. (12), kendi imkanları ile dışarı çıkarak canının kurtardı. Bacağı ve kolunda yanıklar oluşan diğer oğlu K.Y. (20) ise balkondan atlayarak kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından K.Y., ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

ATEŞE VERDİĞİ EVDE HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Alevlerin söndürülmesinin ardından içeri giren itfaiye ekipleri Adem Y.'nin cesediyle karşılaştı. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Adem Y.'nin cenazesi, Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

