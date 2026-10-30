Almanya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videolu mesajının da gösterildiği resepsiyona çok sayıda yabancı misyon şefi ve Türk toplumunun temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Turan, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllarda diplomatik ve askeri alanlarda ilerlemeler kaydettiğini, bölgesel ve küresel düzeyde barış ve istikrarın önemli aktörlerinden biri olarak öne çıktığını belirtti.

Turan, "Ülkemiz bölgemizde ve küresel alanda barış ve istikrarın önemli bir temsilcisi olarak ön plana çıkıyor." dedi.

Türkiye'nin dış politika vizyonunun temelinde Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesinin bulunduğunu belirten Turan, ülkedeki huzur ve refah ortamının bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe de katkı sağlayacağına inandıklarını kaydetti.

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkileri çok kıymetli bulduklarını vurgulayan Turan, tarihi köklere dayanan ikili ilişkilerin karşılıklı üst düzey ziyaretler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ilişkileri geliştirme yönündeki iradesi sayesinde güncelliğini koruduğunu ifade etti.

Turan, iki ülke arasındaki işbirliğinin bölgesel ve küresel sorunlara çözüm üretilmesine de katkı sağlayabildiğini belirtti.

Savunma alanındaki işbirliğine de değinen Turan, Eurofighter savaş uçaklarının tedariki konusunda Almanya'nın yapıcı bir tutum sergilemesinden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Turan, bu yaklaşımın savunma alanındaki işbirliğinin genelinde de sürmesini ümit ettiklerini bildirdi.

Türkiye'nin AB üyeliği stratejik hedef

Türkiye'nin tarih boyunca Avrupa'daki gelişmelere kayıtsız kalmadığını ve kıtanın barışı ile ekonomik ve sosyal refahı açısından önemli roller üstlendiğini belirten Turan, "Türkiye'nin yeri Avrupa Birliği'dir ve Birliğe tam üyelik ülkemiz için stratejik bir hedef olmayı sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin üyelik hedefi doğrultusunda gerekli adımları attığını ve atmaya devam edeceğini ifade eden Turan, AB'den Türkiye'ye karşı objektif bir tutum benimsemesini ve tam üyelik sürecini yeniden canlandıracak bir vizyon ortaya koymasını beklediklerini kaydetti.

Turan, bu çerçevede Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik adımlar atılması, Vize Serbestisi Diyaloğu'nun Türk vatandaşlarının Avrupa'ya vizesiz seyahatini sağlayacak şekilde en kısa sürede sonuçlandırılması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin Sanayi Hızlandırma Yasası'nın tüm hükümleri bakımından AB üyesi ülkelerle eşit şekilde kapsama alınması gerektiğini de vurgulayan Turan, Almanya'nın Birlik içindeki öncü konumunu ve nüfuzunu kullanarak Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini desteklemeyi sürdüreceğine inandıklarını ifade etti.

Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bir dönemde AB'nin savunma alanındaki girişimlerinde NATO'nun asli rolünü dikkate alması gerektiğini belirten Turan, Avrupa'nın güvenliğinde NATO'nun önemine işaret etti.

Türk toplumu Almanya'nın temel unsurlarından biri

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin önemli boyutlarından birini oluşturan Türk toplumuna da değinen Turan, 1961'de imzalanan İşgücü Anlaşması'yla Almanya'ya gelen ilk nesil Türklerin çocukları ve torunlarının artık "misafir işçi" olarak görülmediğini, Alman toplumunun temel unsurlarından biri haline geldiğini belirtti.

Turan, 65 yıl önce Almanya'nın ekonomik kalkınmasına katkı sağlamaları beklenen Türk toplumunun bugün edebiyat, sanat, siyaset, spor, bilim ve gastronomi başta olmak üzere hayatın her alanında önemli başarılara imza attığını dile getirdi.

Türk toplumunun Almanya'nın Avrupa'da ve dünyadaki bugünkü konumuna ulaşmasında büyük pay sahibi olduğunu vurgulayan Turan, bu başarılarla gurur duyduklarını kaydetti.

Turan, Alman makamlarıyla istişare içinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk toplumunun yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Alman müsteşar da konuşma yaptı

Almanya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Geza Andreas von Geyr konuşmasında Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin önemine dikkati çekti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünün iki ülkenin de zorlu bir dönemden geçtiği günlerde kutlandığını ifade eden von Geyr, ülkelerin birbirine sıkı sıkıya kenetlenmesinin önem taşıdığını söyledi.

Almanya ile Türkiye arasında 65 yıl önce imzalanan İşgücü Anlaşması'na değinen von Geyr, Türkiye'den gelen yüz binlerce insan için Almanya'nın bir vatana dönüştüğünü belirtti.

Von Geyr, bu göçün ortak çabaların, refahın ve güçlü bir ekonominin oluşmasına katkı sağladığını ifade ederek, "Bunun için hepinize minnettarız ve minnettar kalacağız." dedi.

Avrupa'da ve dünyada artan krizler ve savaşların, ülkeler arasında daha yakın işbirliği ve dayanışmayı gerekli kıldığını belirten von Geyr, bu işbirliğinin yalnızca ülkelerin ve müttefiklerin korunması için değil, savaş ve çatışmaların barışçıl yollarla sona erdirilmesi için de önemli olduğunu kaydetti.

Von Geyr, kısa süre önce dışişleri bakanlarının daha önce benzeri görülmemiş bir formatta İstanbul'da bir araya geldiğini belirterek, orada Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki gelişmelerin ele alındığını aktardı.

Almanya ile Türkiye'nin NATO bünyesinde önemli ve güçlü müttefikler olduğunu vurgulayan von Geyr, iki ülkenin birbirinin İttifak içindeki öneminin farkında olduğunu belirtti.

Von Geyr, Almanya ve Türkiye'nin yakın işbirliği içinde hareket etmesinin ve Avrupalı müttefiklerin NATO'ya güç ve dayanıklılık kazandırmasının ittifakın güçlü kalmasına katkı sağlayacağını kaydetti.