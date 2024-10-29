Almanya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yılı kutlandı - Son Dakika
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Almanya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yılı kutlandı

Almanya\'da Türkiye Cumhuriyeti\'nin 101\'inci yılı kutlandı

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

29.10.2024 22:47
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Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı ve Almanya milli marşının okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajının paylaşıldığı törende konuşan Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, "Güzel vatanımız, özgürlüğümüz, tam bağımsızlığımız ve demokrasimiz için Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, dava arkadaşlarına, tüm aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize şükranlarımızı ve minnetimizi sunuyoruz." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, yıkılan bir cihan imparatorluğunun küllerinden doğmuş, çağdaşlaşma hamleleriyle kısa sürede dünya devletleri arasında saygın bir yere kavuşmuş ülkenin adı olduğunu ifade eden Şen, "Şimdi artık Türkiye Yüzyılı'ndayız. Türkiye Yüzyılı derken, basit bir hayalden yola çıkmıyoruz. Gücünü her daim şerefle yad ettiği tarihinden alan Türkiye, gelecek vizyonunu da güvenlikten dış politikaya, savunma sanayiinden ekonomik büyüme hedeflerine, sağlık sektöründen eğitim ve bilime, akla gelebilecek her alanda bu ideal temelinde inşa etmektedir." diye konuştu.

TUSAŞ'a terör saldırısı

Türkiye'nin, PKK, FETÖ, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle kararlı mücadelesinin yılmadan, bu örgütler tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar devam edeceğini vurgulayan Şen, Türk savunma sanayisinin gözbebeği TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısını en şiddetli şekilde kınadığını belirtti.

Almanya ile ilişkiler

Büyükelçi Şen, Almanya'nın, kalkınma ve çağdaşlaşma yolundaki süreçte, yakın bir dostu olarak her zaman Türkiye'nin yanında olduğuna işaret ederek, "Almanya 70 yıllık NATO müttefikimizdir. 2024 yılı, aynı zamanda iki ülke arasındaki Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümünü kutladığımız yıldır. Her konuda aynı düşünmesek de ilişkilerimizde zaman zaman inişli çıkışlı dönemler yaşansa da ortaklığımız çok boyutlu ve köklüdür." ifadesini kullandı.

Şen, uluslararası göç krizine çözümler üretilmesi, barışın tesisi ve refahın geliştirilmesi, savunma sanayi işbirliği, Türkiye'nin AB yolunda ilerlemesi gibi konular başta olmak üzere ikili işbirliğini iki ülkenin ortak yararına geliştirmeye devam edeceklerini anlattı.

Almanya ile kuvvetli bağların temellerinin 1961 tarihli İşgücü Anlaşması çerçevesinde Almanya'ya gelen Türklerle atıldığını hatırlatan Şen, "63 yıl evvel 'misafir işçi' olarak buraya gelmeye başlayan insanlarımız zaman içerisinde Türkiye ve Almanya için ortak bir hazineye dönüşmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da büyükelçilik ve 14 başkonsolosluk ile bu ülkedeki Türk toplumuna hizmet vermeye devam edeceklerini dile getiren Şen, "Özellikle Türkçe, din hizmetleri, kültürün yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması gibi hassas konularda insanlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasında, Alman makamlarıyla istişarelere katkı sunmayı ödev biliyoruz, bileceğiz." dedi.

"Türkiye, Lübnan halkının yanında"

Şen, uluslararası barışın ve güvenliğin herkes için hayati önemini koruduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Bunun en dramatik örneğini, bir yılı aşkın süredir Gazze'de devam etmekte olan insanlık dramında maalesef görmekteyiz. Açlıkla, susuzlukla boğuşan Gazze halkının imdadına koşan insani yardım görevlileri, yüzlerce Birleşmiş Milletler personeli öldürülmüştür. Yüzlerce okul, hastane, cami, kilise vurulmuştur. Şimdi benzer durumların Lübnan'da da yaşanmaya başladığına üzülerek şahitlik ediyoruz. Türkiye, tıpkı Filistin halkının yanında olduğu gibi, Lübnan halkının da yanında olmaya devam edecektir."

Ukrayna'daki savaş üçüncü yılını bitirirken, adil ve kalıcı bir barışın tesisinden hala uzakta olunduğuna değinen Şen, Türkiye'nin, savaşın Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği temelinde, diplomasi ve diyalogla sona erdirilmesine yönelik çabalara desteğini sürdüreceğinin altını çizdi.

Resepsiyonda, resim dalında 2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen sanatçı Süleyman Saim Tekcan'ın "At'Nağme" sergisi açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yılı kutlandı - Son Dakika

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