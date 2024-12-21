Almanya'daki Noel Pazarına Saldırının Zanlısı İslam Karşıtı - Son Dakika
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Almanya'daki Noel Pazarına Saldırının Zanlısı İslam Karşıtı

Almanya\'daki Noel Pazarına Saldırının Zanlısı İslam Karşıtı

Magdeburg'daki Noel pazarında düzenlenen saldırının zanlısının İslam karşıtı ve aşırı sağcı olduğu ortaya çıktı.

21.12.2024 15:47
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Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla düzenlenen, 5 kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin yaralandığı saldırının hemen ardından olayla ilgili gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Talib A'nın İslam karşıtı, aşırı sağ ve siyonizm destekçisi olduğu anlaşıldı.
Alman basınının saldırganla ilgili paylaştığı bilgilerde, 50 yaşındaki şüpheli Talib A'nın 2006'dan beri Almanya'da yaşadığı ve süresiz oturum izninin bulunduğu, Bernburg kentinde hekim olarak çalıştığı ve sosyal medya hesaplarında "Almanya'da İslam'ın yükselişinden endişe ettiğini gösteren" paylaşımlar yaptığı belirtildi.
Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine ve Avrupa'daki İslam karşıtı diğer aşırı sağ oluşumlara destek veren sosyal medya paylaşımlarında da bulunan şüphelinin, kısmen Türkiye topraklarını da kapsayan sözde büyük İsrail haritasını paylaşması da dikkati çekti.
Alman basınının, saldırının ardından X hesabı askıya alınmadan önce kayıt altına aldığı zanlının kapak fotoğrafında bir tüfeğin bulunduğu ve profil bilgilerinde Almanya'yı ülke içinde ve dışında "Suudi sığınmacıları avlamakla" ve "Avrupa'yı İslamlaştırmak istemekle" suçladığı ve " Sokrates'in öldürülmesinden Alman ulusunu sorumlu tuttuğu" görülüyor.
Saldırganın Aralık 2023'te paylaştığı X mesajında ise Alman devletini, Suudi Arabistanlı mültecilere zulmetmekle suçladığı ve "Sizi temin ederim ki intikam yüzde 100 gelecektir. Hayatıma mal olsa bile." tehdidinde bulunduğu, devamında "Bunun bedelini Almanya ödemek zorunda kalacak. Çok büyük bir bedel." ifadelerine yer verdiği belirtiliyor.
Şüphelinin mayıstaki paylaşımında da "Cidden bu yıl ölmeyi bekliyorum. Sebep: Ne pahasına olursa olsun adaleti sağlayacağım. Alman yetkililer adalete giden tüm barışçıl yolları engelliyor." ifadesini kullandığı ve aynı dönemdeki Arapça paylaşımında da benzer şekilde "Sizi temin ederim ki Almanya savaş istiyorsa bunu yapacağız. Almanya bizi öldürmek isterse onları katlederiz, ölürüz ya da gururla hapse gireriz. Bütün barışçıl yolları tükettiğimiz için polisten, emniyetten, savcılıktan, yargıdan, İçişleri Bakanlığından yeni suçlarla karşılaştık. Barışın onlara hiçbir faydası yok." şeklinde tehditte bulunduğu kaydediliyor.
Alman basını, ayrıca şüphelinin Hristiyanlara ve Müslümanlara hakaret içerikli sosyal medya paylaşımlarında bulunduğu, İsrail'in Gazze'deki soykırımını ve diğer saldırılarını övdüğü ve Suudi Arabistan tarafından iadesi talep edilmesine rağmen bu ülkeye geri gönderilmediği bilgisine yer verdi.
Netanyahu'ya övgü, İsrail'in işgallerine destek
X hesabında İsrail'i neden çok sevdiğini detaylı şekilde anlatmak istediğini belirten paylaşımlar yapan şüphelinin Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Gazze'de işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar sebebiyle hakkında tutuklama emri çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya övgüde bulunması ve sözde büyük İsrail projesine destek vermesi dikkati çekti.
Zanlının X hesabından ekimdeki Arapça paylaşımında İsrail'in Filistin toprakları olan Gazze ve Batı Şeria'ya ilaveten Lübnan'ı da işgal ve ilhakına destek vermek üzere Arapları sokaklara çıkmaya davet ettiği görülüyor.
Saldırıdan günler önce, 8 Aralık'ta Netanyahu'nun Suriye ile ilgili X mesajını paylaşan şüpheli, "Suriye'nin bir kısmı, İsrail'e dahil olacak kadar şanslı." yorumunda bulundu.
Saldırganın Gazze'de LGBT flamasıyla poz veren eş cinsel işgalci İsrail askerinin paylaşımına da destek mesajı göndermesi dikkati çekiyor.
İslam karşıtı ve siyonizm destekçisi saldırgan, ocak ayındaki paylaşımında ise "Filistinli kadınları tebrik ediyorum. Netanyahu, Filistin topraklarını İsrail'e ilhak edecek. Artık babalarınız sizi başörtüsü takmaya zorlayamayacak." ifadelerini kullandı.
Almanya'daki AfD başta olmak üzere Avrupa'daki İslam karşıtı, ırkçı ve aşırı sağ hareketlere destek veren çok sayıda paylaşımda bulunan şüphelinin X hesabının birçok aşırı sağcı lider tarafından da takip edildiği görülüyor.
Almanya'ya Müslüman sığınmacıları kabul ettiği için eski Alman Şansölyesi Angela Merkel'e yönelik nefret içerikli paylaşımlar da yapan şüpheli, aşırı sağcı X hesabının Merkel'in kalan ömrünü hapiste tamamlaması yönündeki çağrısını paylaşarak "Kesinlikle katılıyorum. Almanya'da ölüm cezası olmadığı için Merkel, Avrupa'yı İslamlaştırmaya dönük gizli projesi nedeniyle hayatının geri kalanını hapiste geçirmelidir ama eğer ölüm cezası geri getirilirse öldürülmeyi hak ediyor." yorumunda bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'daki Noel Pazarına Saldırının Zanlısı İslam Karşıtı - Son Dakika

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