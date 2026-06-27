Alper Gezeravcı, Uzay ve Teknoloji Vizyonunu Paylaştı

TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Medeniyet Teknopark ev sahipliğinde düzenlenen söyleşide öğrenciler, akademisyenler, girişimciler ve teknoloji ekosistemi temsilcileriyle bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen programda Gezeravcı, uzaya uzanan kariyer yolculuğunu, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nı ve geleceğin teknoloji vizyonunu katılımcılarla paylaştı.

Programın açılışında konuşan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Genel Sekreteri ve Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, Türkiye'nin teknoloji odaklı kalkınma hedeflerine ulaşmasında girişimcilik ekosisteminin önemine dikkat çekerek, gençlerin bilim ve teknoloji alanında cesaretlendirilmesinin kritik rol oynadığını vurguladı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Bülbül ise Türkiye'nin bilimsel üretim kapasitesinin artırılmasında üniversite-sanayi iş birliklerinin stratejik önemine değindi.

Söyleşide Alper Gezeravcı; çocukluk hayallerinden savaş pilotluğuna, uluslararası uzay görevine uzanan kariyer sürecini aktarırken, başarının temelinde disiplin, kararlılık ve sürekli öğrenme kültürünün bulunduğunu ifade etti. Uzay misyonuna hazırlık sürecinde edindiği deneyimleri paylaşan Gezeravcı, Türkiye'nin insanlı uzay misyonunun yalnızca bir bilimsel başarı olmadığını, aynı zamanda genç nesiller için güçlü bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen moderatörlü söyleşide; Türkiye'nin Milli Uzay Programı, derin teknoloji girişimciliği, yapay zeka, uzay teknolojileri, küresel rekabet, teknoloji üretimi ve geleceğin yetkinlikleri gibi birçok başlık ele alındı. Gezeravcı, özellikle teknoloji geliştiren genç girişimcilere ve üniversite öğrencilerine uluslararası ölçekte rekabet edebilecek bilgi ve yetkinlikler kazanmalarının önemine dikkat çekti.

Programın ikinci bölümünde gerçekleştirilen soru-cevap oturumunda katılımcılar, uzay görevlerinden Türkiye'nin gelecekteki uzay hedeflerine, girişimcilikten yapay zekaya kadar birçok konuda sorular yöneltti. Gezeravcı, gençlerin yalnızca teknoloji tüketen değil, teknoloji geliştiren bireyler olması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin sahip olduğu insan kaynağının küresel ölçekte önemli başarılara imza atabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Medeniyet Teknopark'ta gerçekleştirilen buluşma, öğrenciler ve girişimciler açısından ilham verici bir bilgi paylaşımı platformuna dönüşürken, Türkiye'nin bilim, teknoloji ve uzay alanındaki vizyonunun genç nesillere aktarılmasına önemli katkı sundu.

'281'İNCİ ŞEHİR ZİYARETİMİZ KAPSAMINDA 742'NCİ PROGRAMIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK'

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunun ardından yürüttükleri farkındalık çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, "Ülkemizin ilk insanlı uzay misyonunu tamamladığımız 2024 yılının Şubat ayından bu yana faaliyetlerimiz kesintisiz şekilde devam ediyor. Bugün İstanbul'da 281'inci şehir ziyaretimiz kapsamında 742'nci programımızı gerçekleştirdik. Biz, zihinlerde çok sıra dışı bir alan olarak konumlandırılan uzayı; devletimizin iradesi ve milletimizin gücüyle eriştiğimiz, görev icra ettiğimiz bir alan olarak toplumun gözünde sıradan hale getirene kadar bu faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

'AY ARAŞTIRMA PROGRAMI VE UZAY LİMANI PROJESİNİN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR'

Milli Uzay Programı kapsamındaki yeni hedeflere ilişkin bilgi veren Gezeravcı, "Milli Uzay Programımız, 2021 yılının şubat ayında kamuoyuna açıklandı. Ardından, devletimizin iradesiyle yürütülen kapsamlı hazırlık sürecinin sonunda, 2024 yılının ocak ayında başlayıp şubat ayında tamamlanan Türk Astronot ve Bilim Misyonu gerçekleştirildi. Bu görev, Milli Uzay Programı'nın 10 hedefinden yalnızca biriydi. Aynı yıl içerisinde, yerli uydu geliştirme programımız kapsamında Türksat 6A uzaya fırlatıldı ve böylece ikinci hedefimiz de hayata geçirildi. Şu anda ise önümüzdeki yılın ilk altı ayında gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz Ay Araştırma Programı'nın hazırlıkları sürüyor. Bu proje, Milli Uzay Programı kapsamında sıradaki hedeflerimizden biri. Bunun hemen ardından, hazırlık süreçleri belirli bir aşamaya ulaşmış olan uzay limanı projesi geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamayla bu proje artık kamuoyuyla paylaşılmış, açık kaynaklardan erişilebilen bir bilgi haline geldi. Hazırlık çalışmaları bu kapsamda devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'UZAY ALANINDA NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİRİLİYOR'

Uzay farkındalığının artırılması ve insan kaynağının geliştirilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü söyleyen Gezeravcı, "Programın bir diğer önemli hedefi olan uzay farkındalığının artırılması ve insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik çalışmalar da sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bünyesindeki teknoparklarda ve organize sanayi bölgelerinde uzay ekosisteminin geliştirilmesine yönelik ilave hazırlıklar devam ediyor. Aynı şekilde üniversitelerimizde de uzay alanında çalışacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik yeni bölüm planlamaları yapılıyor. Bu konuda YÖK Başkanımız ve ilgili yetkililer de zaman zaman kamuoyunu bilgilendiriyor" diye konuştu.

'BUGÜN GÖSTERİLEN EMEK, YARININ TEMELİNİ OLUŞTURUYOR'

Gençlere tavsiyelerde bulunan Gezeravcı, yetişmiş insan kaynağının yalnızca uzay alanı için değil, tüm sektörler açısından önem taşıdığına dikkati çekerek, "Elbette bu ihtiyaç yalnızca uzay alanıyla sınırlı değil. Devletimizin her alanda yetişmiş insan kaynağına ihtiyacı var. Gençlerimizin eğitim hayatı boyunca kendi potansiyellerini keşfederek hangi alanda başarılı olabileceklerini zaman içinde görmeleri son derece doğal. Ancak bu süreçte, hangi mesleği seçeceklerine karar vermeden önce, kendilerini her alanda en iyi şekilde geliştirmeleri büyük önem taşıyor. Böylece hem ülkemizin kritik projelerinde görev alabilecek hem de kariyer yolculuklarında farklı alanlarda ülkemize hizmet edebilecek sağlam bir altyapıya sahip olabilirler. Aslında bugün attıkları her adım, gelecekte inşa edecekleri kariyerlerinin temelini oluşturan yapı taşlarıdır. Bugünden gösterdikleri emek, yarının güçlü temelini oluşturuyor" dedi.

TAK: TÜRKİYE'NİN VİZYONUNA KATKI SUNMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Türkiye'nin teknoloji vizyonuna katkı sağlamaya devam edeceklerini dile getiren İstanbul Medeniyet Üniversitesi Genel Sekreteri ve Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak ise "Medeniyet Teknopark sadece ofislerden ve binalardan ibaret değil. Burası, fikirlerin girişime dönüştüğü bir ekosistem. Bugün çok anlamlı bir etkinliği geride bıraktık. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ilham veren hikayesini genç girişimciler, öğrenciler ve akademisyenlerle paylaştı. Kendisinin ortaya koyduğu vizyon, girişimcilerimiz için önemli bir ilham kaynağı oldu. Bu değerli program için kendisine teşekkür ediyoruz. Medeniyet Teknopark, girişimcilerini dünyaya açan ve küresel ölçekte önemli başarılara imza atan bir ekosistemdir. Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunun ardından, ilk astronotumuzun ilhamıyla buradan dünyaya teknoloji ihraç edecek yeni girişimciler yetişmeye devam edecek. Biz de Türkiye'nin vizyonuna katkı sunmak için var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

PROF. DR. BÜLBÜL: TÜRKİYE'NİN UZAYDAKİ VARLIĞI 'BİZ BURADAYIZ DEMEKTİR

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Bülbül de "Uzayı hepimiz gizemli buluyoruz. Çeşitli filmlere, hikayelere ve romanlara konu oluyor. Hepimizin hayallerini süslüyor; orada, ulaşılması güç bir yerde duruyor. İşte Komutanımız Alper Bey, bu hayali gerçekleştiren kişidir. Uzaya gitti, oradan bizi izledi ve ülkemizi temsil etti. Bu temsil çok önemli bir şeydir. Türkiye, 'ben de varım' iradesinin bir parçası olarak uzayda yer aldı. Hatırlıyorum, o dönem bu görevin maliyeti en çok tartışılan konulardan biriydi. Ancak vizyon sahibi insanlar, Türkiye'nin uzayda yer almasının ne kadar önemli olduğunu idrak ettiler. Çünkü uzayda büyük bir rekabet var. Bu rekabet, uzaydaki kaynakların ve imkanların kullanımı üzerinden şekilleniyor. Batı'nın bu konudaki yaklaşımını ve tecrübesini biliyoruz. Batı, çoğu zaman kendi çıkarlarını önceleyen politikalar izledi; geçmişte de bunu yaptı, bugün de yapıyor ve gelecekte de yapacaktır. Türkiye'nin uzaydaki varlığı ve etkinliği ise, 'Durun bakalım, biz de buradayız' demek anlamına geliyor" dedi.

Program, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Bülbül tarafından Alper Gezeravcı'ya günün anısına hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.