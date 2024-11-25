Altındağ'da Ateş Yakan Şüphelilere Gözaltı - Son Dakika
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Altındağ'da Ateş Yakan Şüphelilere Gözaltı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Dr. Sadık Ahmet Parkı'nda ateş yakarak polis memurlarına direnen 5 kişi gözaltına alındı. Mahkeme, şüphelilere adli kontrol ve park ile bahçelere giriş yasağı verdi.

25.11.2024 22:58
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ANKARA'nın Altındağ ilçesinde Dr. Sadık Ahmet Parkı'ndaki çardakta ateş yaktıkları için kendilerini uyaran polise direnen şüpheliler gözaltına alındı. Adliyeye sevke dilen 5 şüpheli hakkında mahkeme; adli kontrol kararı, yurt dışı çıkış yasağı ve Beşikkaya Mahallesi'ndeki park ve bahçelere giriş yasağı cezası verirken, şüphelilerden 2 çocuğa ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı cezası verildi.

Olay, 24 Kasım Pazar günü saat 22.40 sıralarında Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'nde bulunan Dr. Sadık Ahmet parkında yaşandı. Parkta ateş yakarak parka zarar verildiği ihbarı üzerine Beşikkaya Polis Merkezi'nde görevli polisler olay yerine gitti ve F.T., F.D., Ş.Ö., E.Ö., E.T. ve M.T. isimli kişilerin park içerisinde bulunan çardak içerisindeki masada ateş yaktıklarını tespit etti. Polis memurlarının ikazı karşısında memurlara karşı mukavemette bulunan, tehdit ve hakaret eden şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezinde şüphelilerin işlemlerinin yapıldığı sırada, şüphelilerin akrabası olan N.D. isimli kişi polis merkezine gelerek, 'bırakın onları yoksa siz göreceksiniz artık bittiniz hepiniz öldünüz' şeklinde tehditler savurdu. Ardından N.D. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bugün, gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen 7 şüpheliden F.T., F.D., Ş.Ö., E.T. ve N.D.'ye 'görevli memura mukavemet ve mala zarar verme' suçlarından adli kontrol kararı, yurt dışı çıkış yasağı ve Beşikkaya Mahallesi'nde bulunan park ve bahçelere giriş yasağı verildi. 18 yaşından küçük oldukları öğrenilen E.Ö. ve M.T. hakkında ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı cezası verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Altındağ'da Ateş Yakan Şüphelilere Gözaltı - Son Dakika

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