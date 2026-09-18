Amedspor Süper Lig\'de Diyarbakır turizmine ivme kazandırdı, Beşiktaş maçı öncesi kent hazır

Amed Sportif Faaliyetler'in Diyarbakır'ı 16 yıl aradan sonra Trendyol Süper Lig'de temsil etmesi kentin turizmine ivme kazandırdı.

Tarihi ve turistik mekanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin özellikle ilkbahar ve sonbaharda ziyaret ettiği medeniyetler şehri Diyarbakır'a olan ilgiye Süper Lig heyecanıyla maç turizmi de eklendi. ???????

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, On Gözlü Köprü, Meryem Ana Süryani Kilisesi, Surp Giragos Ermeni Kilisesi ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekanın yılın bu döneminde ziyaretçi akınına uğradığı Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler'in iç saha maçlarının oynanacağı hafta sonları bölge illerinden ve yurt dışından gelen taraftarlarla turizmde yoğunluk artıyor.

Yeşil-kırmızılı ekibin 20 Eylül Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşma öncesi kent, misafirlerini karşılamaya hazır.

" Almanya'dan gelen uçaklarda şu an yer yok"

TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay, AA muhabirine, Diyarbakır'da ve bölgede her geçen gün turist yoğunluğunda artış yaşandığını söyledi.

Turistlerin bölgeyi bugüne kadar gastronomi, kültür, inanç ve doğa turizmi kapsamında tercih ettiğini ifade eden Baturay, Amed Sportif Faaliyetler Süper Lig'e yükseldikten sonra bu ilgiye bir de spor turizminin eklendiğini belirtti.

Baturay, "Bu da çok güzel oldu, turizmimizi çeşitlendirdi. Amedspor turizme çok büyük bir ivme kazandırdı, konaklama sayımızı artırdı. Esnaf, seyahat acenteleri, restoranlar gibi turizm paydaşlarını direkt ve dolaylı olarak etkiledi. Herkesin yüzü gülüyor. Mardin, Şırnak, Batman, Van ve Bitlis Tatvan'dan maç turları yapmak istiyorlar. Maç bileti bulunsa sadece civar illerden belki haftada 5-10 bin kişiyle acentelerimiz maç turu yapacaklar. İnanılmaz bir talep olduğu için stadımızın kapasitesinin yetmemesi nedeniyle bilet bulmak çok zor." dedi.

İç sahada oynanan maçlara yurt dışında yaşayan taraftarların da yoğun ilgi gösterdiğini belirten Baturay, "Geçen yıl yüzde 50-60 dolulukla gelen uçaklar, bu yılın aynı döneminde maç haftalarına denk gelen zamanlarda yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumda. Bu da Amedspor'un kentin turizmine yaptığı katkı. Yurt dışından Trabzonspor maçına da misafirlerimiz geldi. Bu durum hayal etmediğimiz kadar büyüyecek. Yurt dışından Beşiktaş maçını izlemek için gelecek 300-500 kişi var." diye konuştu.

Baturay, özellikle bazı maçları izlemek için Avrupa'dan gelen ziyaretçilerin uçak bileti bulmakta zorlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hafta sonu Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş maçı oynanacak. Almanya'dan Diyarbakır'a 6 noktadan direkt uçak seferi var. Uçak talep ediyorsunuz size grup fiyatı vermiyorlar çünkü o uçaklar şu an dolmuş durumda. Almanya'dan gelen uçaklarda şu an yer yok. Önümüzdeki maçlarda Avrupa'nın belirli kentlerinden Amed Sportif Faaliyetler maçına özel uçak seferleri konulacaktır. Avrupa'dan kentimize inanılmaz bir turist gelmesi an meselesi. Şu anda Amedstore Almanya'nın Hannover kentinde bulunduğu için yoğun bir şekilde bu özel seferler için Almanya düşünülüyor. Yeni dönemde bunu özel uçaklarla çözebiliriz diye düşünüyorum."

"Günlük 5 kilogram ciğer satarken maç günlerinde 50 kilogram satıyorum"

Ciğer kebap satışı yapan işletmeci Hacı Ali Bekmez, Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesinin kente farklı bir renk kattığını söyledi.

Taraftar ilgisinin esnafa da katkı sunduğunu ifade eden Bekmez, "Süper Lig heyecanı Diyarbakır için çok iyi oldu, Diyarbakır'ın havası değişti. Mardin'den, Siirt'ten, çevre illerden, her yerden buraya geliyorlar. Herkes misafirimizdir. Eskiden günlük 5 kilogram ciğer satarken maç günlerinde 50 kilogram satıyorum." dedi.

Bekmez, pazar günü oynanacak Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş maçı öncesinde hazırlıklarını tamamladıklarını anlatarak, "Beşiktaş kafilesini ve taraftarları bekliyoruz. Misafirperverliğimizi göstereceğiz. Allah'ın izniyle de maçı alacağız." ifadelerini kullandı.

"Statta yer olmayınca taraftarlar kıraathanelerimizde maçı izliyorlar"

Kıraathane işleten Fahri Ateş de takımın Süper Lig'e yükselmesinin kentin turizmine ve ekonomisine önemli katkı sağladığını belirtti.

Amed Sportif Faaliyetler'in geniş bir taraftar kitlesine sahip olduğunu dile getiren Ateş, şunları söyledi:

"Maç günleri burası tıklım tıklım oluyor. Bu da ekonomik açıdan bizi mutlu ediyor. Statta yer olmayınca taraftarlar kıraathanelerimizde maçı izliyorlar. Rakip takımın taraftarlarını da kıraathanemizde konuk ediyoruz. Beşiktaş karşılaşması öncesi şimdiden taraftarlar 'Bize de yer ayırın' diyorlar. Statta yer bulamadıklarından dolayı bu maçı Diyarbakır'da izlemek istiyorlar. Bu vesileyle de bize katkısı oluyor."

Ateş, karşılaşmalardan iki gün önce kentte hareketliliğin arttığını belirterek, "Amed Sportif Faaliyetler Süper Lig'e yükseldiğinden beri Diyarbakır'da festival havası var, herkes spor konuşuyor. Taraftarlar 1-2 gün öncesinden kente geliyor, otellerimiz doluyor, esnafımız, işletmecilerimiz mutlu oluyorlar, günleri dolu geçiyor. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Dört gözle hafta sonunu bekliyoruz. Şehrimizde vatandaşları ağırlamak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Hem Amedspor hem de Beşiktaş taraftarlarını bekliyoruz." diye konuştu.

"Maç, skor sahada kalır ama dostluk baki kalır"

Azadi Taraftar Grubu Lideri Ramazan Tugay da vatandaşların ve taraftarların Beşiktaş karşılaşmasını heyecanla beklediğini söyledi.

Karşılaşma öncesi kentte büyük bir kenetlenme yaşandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Taraftar desteği had safhada. Gün geçtikçe de daha da büyüyen bir takım oluyoruz. Beşiktaş karşılaşması zorlu geçecek, çetin bir mücadele olacak. Tribünlerimizde görsel şovlarımız da olacak. Taraftarımızın da 90 dakika boyunca takımlarını destekleyeceği bir karşılaşma olacak. Maç, skor sahada kalır ama dostluk baki kalır. Her zaman dostluktan yanayız. Amedspor taraftarı her zaman centilmendir. Özellikle yaşadığımız bir barış süreci var. Gözyaşının artık akmaması adına herkesin de gövdesini taşın altına koyması gerekir. Her yer güllük gülistanlık, hiçbir anne ağlamıyor. Bundan daha güzel ne olabilir? Futbol dostluk, barış ve kardeşliktir. Bundan dolayı asla taşkınlığa gelmeyiz. Misafirlerimiz bir adım dostane yaklaşırlarsa biz on adım yaklaşacağız."