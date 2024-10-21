Anadolu Parsı\'nın Patenti Mahkemeye Taşındı

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BALIKESİR'de 'Erdek Cennet' adıyla tanınan Abdulrazak Fidan'ın (51) yüksek irtifa dağcılık projesi '81 il 81 zirve solo tırmanış Anadolu Parsı'nın ismi mahkemelik oldu. Ankara 3'üncü Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Fidan'ın kedisinin 2019 yılında başlattığı projenin isimi olan 'Anadolu Parsı'na 2 yıl önce başkası tarafından patent alınması üzerine marka tescilinin iptali için yaptığı başvuruyu değerlendirdi. Mahkeme, 'Anadolu Parsı' isminin kullanımıyla ilgili ihtiyati tedbir kararı verdi.

Dağcılık alanında 'Erdek Cennet' adıyla tanınan ve Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ndeki görevinden geçen yıl emekli olan Abdulrazak Fidan, Türk dağcılığı için 15 Haziran 2019 tarihinde 'Anadolu Parsı' adı altında proje başlattı. Fidan, proje kapsamında 81 ilde bulunan en yüksek zirvelere tek başına, solo tırmanış yapmaya başladı. Fidan ayrıca 2020 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dağcılık Federasyonu'na 81 ilde 81 zirveye tırmanışı tamamlayanlara 'Anadolu Parsı' unvanı verilmesi projesini sundu. 81 ildeki tüm zirve tırmanışlarını 2022 yılı içinde tamamlayan Fidan, gittiği her zirveden taş topladı, tırmanışlarını da kayıt altına aldı.

Abdulrazak Fidan, sosyal medyada 2022 yılı haziran ayında 'Anadolu Parsı' ismi için Türk Patent Kurumu'na M.K.A. tarafından başvuru yapıldığını öğrendi. Bunun üzerine Fidan da patent hakkını alabilmek için aynı yıl temmuz ayında başvuruda bulundu. Ancak Türk Patent Kurumu, ilk başvuruyu değerlendirip, 'Anadolu Parsı'nın patent hakkını M.K.A'ya verdi. Fidan 2 aylık itiraz süresini dikkate alarak, marka hakkına tecavüz edildiğini belirterek Ankara 3'üncü Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne geçen 13 Ağustos'ta başvurup, marka tescilinin iptalini istedi. Mahkeme, '81 il 81 zirve solo tırmanış Anadolu Parsı' için ihtiyati tedbir kararı verdi.

81 ildeki en yüksek noktalara solo tırmanış gerçekleştiren Abdulrazak Fidan, bu kadar emek verdiği projenin sahiplenmeye çalışılmasının kendisini manevi olarak yıprattığını söyledi. Hukuki olarak mücadelesine devam edeceğini belirten Fidan, "Dağcılık benim için bir yaşam tarzı haline geldi. Tek başıma, solo olarak bütün zirvelere çıktım. Hatta 81 günde, tek başıma 81 ildeki zirveye tırmanacak tek alpinistim. Zirvelerle ilgili foto, video ve rota iz kayıtlarım da mevcut. Ülkemizde dağcılık alanının gelişmesine önem veriyorum. Paylaşmaya da açık bir insanım. Bu alanda yeni projeler üretilmesi çok güzel ama ortadaki bir ürünü sahiplenmek yerine yenilerini yapmak gerekli. Ne yazık ki bireysel olanaklarımla gerçekleştirdiğim proje, sahiplenilmeye çalışıldı. Hukuki mücadelemiz sürüyor" dedi.

KAR KARTALI PROJESİNE BAŞLIYOR

Türkiye'deki 3 bin 500 metre yükseklikte zirvesi bulunan 10 ili kapsayan 'Kar Kartalı' projesine başlayacağını da belirten Fidan, "Zorlu kış şartlarında 10 zirveye ulaşmayı amaçlayan projeyi geliştirdim. Anadolu Parsı'nda yaşadığım üzüntü bana ders oldu. 'Kar Kartalı' için projeyi duyurmadan önce bütün başvuruları ve patent haklarını aldım. Projelerimdeki amaç Türk dağcılığını özendirmek, ülkemizin doğal güzelliklerini tanıtmak. Bu konudaki çalışmalarımı sürdüreceğim. Dağcılığın insanlara verdiği özgüven ve sağlıklı yaşam konularında farkındalık oluşturmak, dağcılık, kırsal, ekokültür ve benzeri turizmlerin yaygınlaşmasını ve gelişimine katkı sağlamaktır. Dağcılık sporunun vermiş olduğu dikkat, konsantrasyon, huzur, girişimci ve sağlıklı bir neslin yetişmesini istiyorum. Dağcılık ve doğa sporları gibi yarışması olmayan sporlara yapılan yatırımların sonunda dostluk, birlik, beraberlik ve sevgi ön plana çıkmaktadır" diye konuştu.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Fidan'ın avukatı Evincan Dursun ise dava süreciyle ilgili, "Müvekkilim Abdulrazak Fidan tarafından başlatılan '81 il 81 zirve solo tırmanış Anadolu Parsı' projesi, Türk dağcılığı açısından önemli bir kilometre taşıdır. Ancak, hem 'Anadolu Parsı' hem de '81 ilde 81 zirve' ibarelerinin izinsiz olarak kullanılması, tescil edilmesi, müvekkilimin proje üzerindeki fikri ve sınai haklarına açık bir tecavüz niteliğindedir. Müvekkilim diğer tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gibi bunu bilebilecek konumda değildi elbette. Bu bağlamda, marka tescilinin iptali ve müvekkilimin projeye ait tüm fikri mülkiyet haklarının korunması amacıyla hukuki süreçleri başlatmaktayız. Mahkeme, şu aşamada dava konusu ilgili ibarelerin kullanımına yönelik ihtiyati tedbir kararı vermiştir. Müvekkilim, bu özgün ve emekle gerçekleştirilmiş projeye yönelik haklarının korunması için hukuki mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir. Söz konusu ihlalin giderilmesi adına tüm yasal süreçler başlatılmış ve tarafımızca takip edilmektedir" diye konuştu.