Zehir tacirlerine dronlu baskın! Yakayı ele verdiklerinin farkına bile varamadılar - Son Dakika
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Zehir tacirlerine dronlu baskın! Yakayı ele verdiklerinin farkına bile varamadılar

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Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de dron destekli düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Ev aramalarında 1 kilo 595 gram marihuana, bin 420 uyuşturucu hap, kokain, silah ve 97 bin 100 lira nakit ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı; arananlardan birinin 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

İstanbul Anadolu Yakası'nda uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinde düzenlenen dron destekli operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Zehir tacirlerine dronlu baskın! Yakayı ele verdiklerinin farkına bile varamadılar

TEK TEK TESPİT EDİLDİLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi.

Zehir tacirlerine dronlu baskın! Yakayı ele verdiklerinin farkına bile varamadılar

ENSELENDİKLERİNİN FARKINA BİLE VARAMADILAR

Bunun üzerine 26 Temmuz'da dron ile havadan takip edilerek tespit edilen şüpheliler G.A.S. (23), M.A. (23), S.C. (38), C.K.U. (33) ve M.B.D. (68) gözaltına alındı. 

Zehir tacirlerine dronlu baskın! Yakayı ele verdiklerinin farkına bile varamadılar

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 595 gram marihuana, bin 420 uyuşturucu hap, 4 gram kokain, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 50 fişek ve 97 bin 100 lira nakit para ele geçirildi.

Zehir tacirlerine dronlu baskın! Yakayı ele verdiklerinin farkına bile varamadılar

20 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI OLAN HÜKÜMLÜ DE YAKALANDI

Öte yandan yapılan kontrollerde şüphelilerden S.C.'nin 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B.D. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer 4 şüpheli tutuklandı.

Zehir tacirlerine dronlu baskın! Yakayı ele verdiklerinin farkına bile varamadılar
Zehir tacirlerine dronlu baskın! Yakayı ele verdiklerinin farkına bile varamadılar
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Zehir tacirlerine dronlu baskın! Yakayı ele verdiklerinin farkına bile varamadılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zehir tacirlerine dronlu baskın! Yakayı ele verdiklerinin farkına bile varamadılar - Son Dakika
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