Anamur Halk Eğitim Merkezi'nde 11 bin 824 kursiyere 798 alanda kurs verildi - Son Dakika
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Anamur Halk Eğitim Merkezi'nde 11 bin 824 kursiyere 798 alanda kurs verildi

MERSİN'in Anamur ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde 11 bin 824 kursiyere 798 alanda kurs verildi.

06.06.2024 10:57
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MERSİN'in Anamur ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde 11 bin 824 kursiyere 798 alanda kurs verildi. Kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi.

Anamur Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin ürettiği eserlerden oluşan sezon sonu sergisi Şehit Atanur Bal Pazarı'nda gerçekleştirildi. Sergiye Kaymakam Bilal Bozdemir, Belediye Başkan Yardımcıları Necdet Ünal, Seyfettin Ankay, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, vatandaşlar ve usta öğreticiler katıldı. Halk Eğitim Müdürü İsa Çelebi açılışla yaptığı konuşmada, hayat boyu öğrenme kapsamında bu yıl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan 798 kursta 11 bin 824 vatandaşa çeşitli mesleklerde kurs verdiklerini kaydetti. Anamur Halk Eğitim Merkezi olarak her ulaşan vatandaşa her zaman her yerde her alanda eğitim vermekte olduklarını belirten Çelebi, "Jimnastikten futbola tüm spor alanlarında, resimden, müzikten, tiyatroya tüm sanat alanlarında, kilim dokumadan iğne oyasına tüm el sanatları alanında, aşçılıktan kaynakçılığa tüm meslek alanlarında, kişisel gelişimden üniversite hazırlık ve KPSS hazırlık kurslarına kadar aklınıza gelen her branşta her kursta ücretsiz kurslar vermekteyiz" dedi. Sergide stantları gezen Kaymakam Bilal Bozdemir, hem ürünleri tek tek inceledi hem de usta öğreticilerden sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı. Usta öğreticilerin taleplerini de tek tek dinleyen Bozdemir, bu ürünlerin ekonomik anlamda da değerlendirilebileceğini dile getirdi. Gün boyu açık kalan sergiyi binlerce vatandaş gezdi. Usta öğreticiler ve katılımcılar, folklor gösterileri ve müzisyenlerin performansıyla gönüllerince eğlendi.

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin),

Kaynak: DHA

Anamur, Mersin, Sanat, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anamur Halk Eğitim Merkezi'nde 11 bin 824 kursiyere 798 alanda kurs verildi - Son Dakika

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