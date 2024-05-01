Anka Haber Ajansı 1 Mayıs Çarşamba Gündemi

Güncel

08.00 - 09.00 - 10.00 - 11.00 - Taksim Meydanı'nın Anayasa Mahkemesi kararına rağmen 1 Mayıs kutlamalarına kapatılması üzerine DİSK ve CHP'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda sendika, parti, sivil toplum örgütü "1 Mayıs'ta Taksim'e" çağrısı yaptı. 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak isteyenler Saraçhane ve Beşiktaş'ta buluşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

10.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanmasını isteyen sendikaların toplanma yeri olan Saraçhane'de olacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

11.00 - 13.30 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve STK'lar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla düzenlenen kortejle Fuar Lozan kapısı önünden Gündoğdu Meydanı'na yürüyecek. Türk-İş ve bağlı sendikalar, Alsancak Limanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüyüşe geçecek. DİSK, KESK, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası ve TMMOB'dan oluşan 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin de Gündoğdu Meydanı'nın da toplanmasının ardından 1 Mayıs kutlamaları başlayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İZMİR)

11.00 - 1 Mayıs İşçi Bayramı, Doğu ve Güneydoğu'da Batman'da düzenlenecek bölgesel mitingle kutlanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/BATMAN)

12.00 - 15.00 - İYİ Parti Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezinde düzenlenecek törenle görevi Meral Akşener'den devralacak, ardından milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

14.00 - 16.30 - Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplanacak, Erdoğan Danıştay Başkanlığına yeniden seçilen Zeki Yiğit'i Çankaya Köşkü'nde kabul edecek (ANKARA)

12.00 - 13.30 -Sendikaların çağrısıyla bir araya gelen emek ve demokrasi güçleri, 1 Mayıs kutlamaları için Atatürk Kültür Merkezi'nde başlayacak yürüyüşün ardından Tandoğan Meydanı'nda miting yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

14.00 - Cemil Tugay 1-5 Mayıs tarihlerindeki Mast İzmir Boatshow 2024 Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı'nın açılış törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.15- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile ortak basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

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