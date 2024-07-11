Anka Haber Ajansı 11 Temmuz Perşembe Gündemi

Güncel

10.00 - TÜİK, mayıs ayına ilişkin ticaret satış hacim, dış ticaret ve ciro endeksleri verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapılacak. (ANKARA)

10.00- Milli Savunma Üniversitesi 14'üncü Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni, Yenilevent Yerleşkesi'nde yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-İSTANBUL)

10.00 - TBMM Adalet Komisyonunda, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. (ANKARA)

10.00- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İtfaiyesi Yeni Araç Tanıtım Etkinliği'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

10.30 - Dışişleri Bakanlığı'nda 11 Temmuz Srebrenitsa Soykırımı'nı anma toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ-ANKARA)

11.00-13.30 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş başkanlığında CHP milletvekillerinden oluşan heyet, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacak, İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma başvurusu yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ANKARA)

11.00- DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu TBMM'de 9. Yargı Paketi'ne ilişkin basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ANKARA)

11.00- Birsen Bayar, CHP Genel Merkezi'nde, Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na adaylığı konusunda basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)

11.30-13.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Srebrenitsa Soykırımı'nın 29'uncu yılında Bosna Hersek'te düzenlenecek anma programlarına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/SREBRENITSA)

12.30 - Sağlık sendikaları, Ege Üniversitesi'nin kreşinin kapatılmasını protesto edecek. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

13.30- CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat TBMM'de basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ/CANLI/ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulunda Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek, Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü dolayısıyla genel görüşme yapılacak. (ANKARA)

14.00 - Hürriyetçi Eğitim-Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin TBMM'nin Dikmen Kapısı'nda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

14.30 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

15.00- Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, MYK toplantısının ardından basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)

16.00- Üniversite öğrencilerinin anlaşmalı restoranlardan ücretsiz olarak beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini kapsayan 'Öğrenci Ye' projesinin Beyoğlu'nda da uygulanması için Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat protokol imzalayacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

18.30 - Konak Kent Konseyi, Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. yılı nedeniyle anma programı düzenleyecek. (İZMİR)

19.00- Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. yılında Srebrenitsa'da hayatını kaybeden Bosnalılar, Kartal Meydanı'nda Srebrenitsa Soykırımı Anıtı önünde anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

19.00 - Fransa'nın 14 Temmuz Ulusal Bayramı dolayısıyla Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nde resepsiyon düzenlenecek. (ANKARA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı ile Devlet Hükümet Başkanları Düzeyinde NATO- Ukrayna Konseyi Oturumu'na katılacak, basın toplantısı düzenleyecek. (WASHINGTON)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…