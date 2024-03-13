Anka Haber Ajansı 13 Mart Çarşamba Gündemi

1- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Bakanlık'ta basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ 10.00)
2- KESK'in yeni yönetimi, Ankara'da basınla tanışma toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ 10.30)
3- İstanbul Başakşehir'de Eros adlı kediyi işkence ile öldüren İbrahim Keloğlan'ın davası Küçükçekmece Adalet Sarayı'nda görülecek. (10.30)
4- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Ulaşılabilir İstanbul' Proje Tanıtım Toplantısı, Bayrampaşa Şehit Kamil Balkan Camii ve Meydan Açılışı ile Bayrampaşa Günışığı Konutları Tapu Dağıtımı Töreni ve Bayrampaşa İstanbul Vakfı İyilik İstasyonu Açılışı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 11: 00-13: 00-17: 00)
5- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Ödemiş, Tire, Bayındır, Menderes, Torbalı ilçelerinde halk buluşmaları yapacak ve Torbalı iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 11.30 - 13.00 - 14.30 - 16.30 - 18.00 - 19.23)
6- Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Şırnak ve Mardin mitinglerinde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/13.00 - 15.30)
7- Ankara Tabip Odası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde " 14 Mart'ta Acil Taleplerimiz" başlıklı açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/12.30)
8- İstanbul Yeşilyurt'ta devrilen TIR'ın altında kalan otomobilde can veren Ertekin ailesi Eyüpsultan Cami'inde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlanacak. Törene Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da katılması bekleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 13: 00)
9- ABB Başkanı Mansur Yavaş, Yapracık Aile Yaşam Merkezi açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 15: 00)
10- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; Niğde ve Aksaray'da esnaf ziyaretleri yapacak. Aksaray'da iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- 13.30 - 17.00)
11- Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 125'nci yıl dönümü için Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda tören düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ 17.30)
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Son Dakika › Güncel › Anka Haber Ajansı 13 Mart Çarşamba Gündemi - Son Dakika
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda, 360 sentetik ecza hap, 51 gram eroin ve 34 gram sentetik esrar ele geçirildi.
Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Operasyon sonucunda 116 gram sentetik uyuşturucu ve 15 bin 200 lira sahte para ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra 2'si tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileri, Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 125'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Gültekin Yaralı başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp, saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Tümgeneral Yaralı, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Yaralı, deftere Kara Harp Okulu'nun kuruluşunun 125. yıl dönümünü kutlayan bir mesaj yazdı ve Atatürk'e saygılarını sundu.
Erzincan'da yapılan operasyonda nitelikli yağma suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve bıçaklar ele geçirildi.
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geliştirilen Kolin PET görüntüleme yöntemi, hastaların Ankara ve İstanbul'a gitmeden hastalıklarının yerini tespit etmelerini ve tedavi olmalarını sağlıyor. Bu yöntemle primer hiperparatiroid gibi hastalıkların yerini tespit etmek mümkün hale gelmiştir. Bu gelişme, hastalar için zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır.
Bursa'da bir fırıncı, dedesinden kalma 91 yıllık geleneği sürdürerek, her yıl ramazan ayında çocuklara özel iftariyelik için tabanca, kılıç, testi ve telefon poğaçalar yapıyor. Bu oyuncak poğaçalar, oruç tutan çocuklara mükafat olarak veriliyor ve çocuklar tarafından çok seviliyor.
Adana'da bir baba, oğlunun uyuşturucu parası istediğini ve verdiği parayı beğenmeyip daha fazla istediğini söyledikten sonra oğlunu öldürdü. Baba, oğlunun kendisine saldırdığını ve pişman olduğunu belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'u konuk eden sunucu Buket Aydın, Ekrem İmamoğlu'nun ev kadınlarıyla ilgili sözlerine tepki göstererek "Oyum size değil Ekrem Bey, bunu da söylemek isterim" dedi. Aydın'ın sözleri yayını takip eden kendi izleyicilerini bile isyan ettirirken, sosyal medya üzerinden yorum yapan çok sayıda kişi göz önündeki ünlü kişilerin tarafsız kalmaları gerektiği görüşünde birleşti.
Çanakkale Savaşları'nda Gelibolu'da düşman askerini durdurarak Anafartalar Kahramanı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün, Binbaşı Haydar Mehmet Alganer tarafından cephede çekilen orijinal fotoğrafı ile fotoğrafı çeken fotoğraf makinesi, Çanakkale Deniz Müzesi'ndeki Çimenlik Kalesinde sergileniyor.
Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek su dolu kanala düştüğü anlar yer aldı.
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