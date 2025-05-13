Anka Haber Ajansı 13 Mayıs Salı Gündemi

09.00- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, NOW TV canlı yayınında "İlker Karagöz ile Çalar Saat" programına katılacak. (SOMA)

10.00- TÜİK, 2024 yılı doğum istatistiklerini, mart ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - 17.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma İlçe Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Hatim Duası ve Mevlüt Programına katılacak, Soma Belediyesi'ni ziyaret edecek, Maden Şehitleri Anma Yürüyüşü'ne ve Soma Maden Şehitleri Anma Programı'na katılacak ve Maden Şehitliği'ni ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ SOMA)

10.00 - Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Başkanı Arman Üney, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - Mülakat mağduru öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemine başlayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu ve Dilek İmamoğlu'nun katılımıyla Bakırköy Kent Lokantası açılışı gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı binasında güncel gelişmelere ilişkin açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00- Ege Üniversitesi öğrencileri, 1 Nolu Yemekhane önünde Soma Maden Faciasında hayatını kaybeden işçiler için yürüyüş gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.45- TBMM'de DEM Parti Grup toplantısı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ANKARA)

13.00 - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "PKK Kongre Kararının Şifreleri" üzerine basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00- 17.00- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.00 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Kanunlarda ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri yapılacak. (ANKARA)

18.00 - Ankara İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Madenci Anıtı önünde Soma katliamının 11'inci yıldönümü nedeniyle açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

18.30- İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma Maden Faciasının 11'inci yılında Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…