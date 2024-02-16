Anka Haber Ajansı ekibi, maden faciasının yaşandığı İliç'teki gelişmeleri olay yerinde takip ediyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)
Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisiyle ilgili yürütülen arama kurtarma çalışmaları izleniyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak.
10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarını, Ocak ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile konut satış istatistiklerini açıklayacak.
10.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)
11.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 11 Yeni Kreşin toplu açılış törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)
11.00 - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Dikili İlçe Başkanlığı ziyareti (Halk Buluşması) (CANLI)
14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılacak. (CANLI)
14.00 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Haymana Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılacak. (CANLI)
14.30 - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Bergama İlçe Başkanlığı ziyareti (Halk Buluşması) (CANLI)
15.00 - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Menderes Küçükbaş Hayvan Dağıtım Töreni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla gerçekleşecek. (GÖRÜNTÜLÜ)
16.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da Valilik binası yanında düzenlenecek mitinge katılacak. (CANLI)
16.00 - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Kınık İlçe Başkanlığı ziyareti (Halk Buluşması) (CANLI)
16.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Sincan'da esnaf ziyaretinde bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ)
ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...
Son Dakika › Güncel › Günlük Gelişmeler: Maden faciası, gemi arama kurtarma çalışmaları, Münih Güvenlik Konferansı ve daha fazlası - Son Dakika
Kazakistan'ın Almatı kentindeki Al-Farabi Kazakistan Ulusal Üniversitesi Hastanesi, bakire olan kız öğrencilerin isim ve telefon numaraları dahil olmak üzere kişisel bilgilerini sızdırdı. Sosyal medyaya düşen listede adı geçen öğrenciler yaşanan skandala büyük tepki gösterirken, öğrencilerden biri "Kişisel verilerimiz her yere adeta asıldı. Mahrem tıbbi muayenelerden sonra bilgileri toplayıp genel bir sohbet odasına atıyorlar" dedi.
AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 8 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
Trabzon'un Ganita sahilinde yabancı uyruklu bir kadının denize girdiğini gören çevredekiler durumu polise bildirirken, olay yerine gelen ekipler kayalıklarda kadının ayakkabı ve montunu, yaklaşık 30 metre açıkta ise cansız bedenini buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yunanistan parlamentosu, eşcinsel evliliklere onay veren yasayı kabul etti. Bu kararla Yunanistan, eşcinsellere evlenme izni veren ilk Ortodoks Hıristiyan ülke oldu.
Temsilcmiz Galatasaray'a 3-2 yenilen Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske, maçın ardından yaptığı açıklamada Galatasaray'dan övgüyle bahsetti. 46 yaşındaki teknik adam, ''Kura çekildiğinde Galatasaray favoriydi. Hala favoriliği devam ediyor'' ifadelerine yer verdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararlarına göre bazı ülkelere yeni büyükelçi atandı. Karara göre Tunus Büyükelçiliği'ne Ahmet Misbah Demircan, Kuzey Makedonya Büyükelçiliği'ne Fatih Ulusoy, Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne Emrullah İşler ve Portekiz Büyükelçiliği'ne ise Haldun Koç atandı. Öte yandan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Fatma Seniha Nükhet Hotar, Akdeniz için Birlik (AiB) nezdince Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilciliği'ne atandı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig ekibi Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a 5 ay 12 gün hak mahrumiyeti ve toplam 1 milyon 78 bin lira para cezası verdi.
TBMM Genel Kurulu'na CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder arasındaki diyalog damga vurdu. Önder, Erzincan İliç'teki maden faciasıyla ilgili konuşan Sarıgül'ü, konuşmasının bir bölümünde dili sürçtüğü için uyardı. Konuşmasının bitiminde kürsüde evrakını unutan Sarıgül'ü bir kez daha uyaran Önder, ''Evraklarını burada unuttunuz Sayın Sarıgül. Sayın Sarıgül üzgün.'' dedi.
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