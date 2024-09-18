Gündem Özetleri: Bugün Neler Olacak? - Son Dakika
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Gündem Özetleri: Bugün Neler Olacak?

Gündem Özetleri: Bugün Neler Olacak?

ANKA Haber Ajansı 18 Eylül Çarşamba gündemi

18.09.2024 09:05  Güncelleme: 09:06
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10.00- TÜİK, 2021-2023 yıllarına ilişkin "hayat tablolarını" yayınlayacak. (ANKARA)

10.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın mezarını ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

11.00- CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Parti Genel Merkezi'nde toplanacak. (GÖRÜNTÜL - CANLI/ ANKARA)

11.00- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tiyatroları, 2024-2025 sezonu repertuvarını Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde açıklıyacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

11.00- Ankara Okul Yemeği Koalisyonu, "devlet okullarında okuyan çocuklara ve gençlere bir öğün ücretsiz yemek ve içilebilir temiz su temin' edilmesi amacıyla kuruluşuna ilişkin Mülkiyeliler Birliği'nde basın toplantısı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.00- DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.00- Öz Büro İş Sendikası, Sarar Büyük Mağazacılık Ticaret A.Ş. ile başlattığı toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması nedeniyle devam eden grev hakkında AVM önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.30- İzmir Tabip Odası Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde "Vergide Adalet İstiyoruz" başlıklı basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

14.00- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

19.00- Sol Parti, Artvin'de ormanı savunurken öldürülen Reşit Kibar ve protesto eylemlerine katılan iki kişinin tutuklanmasıyla ilgili Kadıköy'de açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

20.00 - Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Samsunspor, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.(SAMSUN)

21.00 - ABD Merkez Bankası, politika faizine ilişkin kararını açıklayacak. (WASHINGTON)

Türkiye- İsveç arasında kurulan güvenlik mekanizmasının ilk toplantısına, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Adalet Bakanı Gunnar Strömmer katılacak. (ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Çarşamba, Politika, Ekonomi, Güncel, Eylül, Çevre, Spor, Son Dakika

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