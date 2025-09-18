Anka Haber Ajansı 18 Eylül Perşembe Gündemi

09.30 - "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklanan 10 belediye yöneticisinin yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. Duruşma öncesi Çağlayan'da İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)

10.30 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri dinlenecek. (ANKARA)

11.00 - Türk Dişhekimleri Birliği'nin 28. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Dicle Üniversitesi'nde düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

11.00- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Fuar İzmir'de düzenlenecek olan 6. Interfresh Eurasia (Meyve, Sebze, Gıda Ürünleri, Gıda Teknolojileri Ambalaj, Tarım Teknolojileri, Depolama ve Lojistik) Fuarı'nın açılış törenine ev sahipliği yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni açıklayacak. (İSTANBUL)

14.00 - 15.30 - 15.45- 17.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura törenine katılacak. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşılayacak, ikili görüşmenin ardından Abbas onuruna akşam yemeği verecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

22.00 - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla oynayacak. (FRANKFURT)

