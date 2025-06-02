Anka Haber Ajansı 2 Haziran Pazartesi Gündemi

10.00- CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Vasıf Çınar'ı ölüm yılında Cebeci Asri Mezarlığı'nda anacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)
10.30 - 11.00 - 13.00 - 15.00- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti, İYİ Parti, Yeni Yol grupları ile HÜDA PAR'a Meclis'te ziyaretlerde bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)
11.00/ 13.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anahtar Parti'yi ziyaret edecek, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)
11.00- Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın birinci senaryosu Ege Denizi Uluslararası sularında icra edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
13.00 - Rusya- Ukrayna görüşmelerinin ikinci turu Çırağan Sarayı'nda yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)
14.00 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Silivri'de Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
14.00 - 15.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" programına katılacak, Cumhurbaşkanlığı'nda yapılacak Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)
15.00 - DİSK Emekli Sen, bayram ikramiyelerine ilişkin Sakarya Caddesi'nde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
- Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu'nda açıklama yapılması bekleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
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