Anka Haber Ajansı 22 Ekim Salı Gündemi

Güncel

09.00 - Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde Adıyaman'da yıkılan ve aralarında KKTC'den voleybol turnuvası için gelen sporcu, öğrenci, öğretmenlerin de bulunduğu 72 kişiye mezar olan İsias Oteli'ne ilişkin davanın 4'üncü duruşması görülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ADIYAMAN)

10.00 - TÜİK, ikinci çeyrek hane halkı yurt içi turizm ile eylül ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.45 - 12.45 - 13.30 - TBMM'de MHP, DEM Parti ve CHP'nin grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.30 - CHP, Sıhhiye Adliyesi'nde eski sağlık bakanları Mehmet Müezzinoğlu ve Fahrettin Koca ile dönemin İl Sağlık Müdürü olan bugünkü Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hakkında "görevi kötüye kullanmaktan" suç duyurusunda bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.15 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Angola Ulusal Meclisi Başkanı Carolina Cerqueira ile Tören Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.00- Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Alpay Azap, Merkez Konseyi üyeleri ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu "yenidoğan çetesi"yle ilgili açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.00 - TBMMGenel Kurulunda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.15 - 18.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi Yönetim A.Ş. ile Maltepe Belediyesi iş birliği protokolü imza töreni ile Bahçelievler'de muhtarlarla buluşma programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.30 - Adalet Komisyonunda, Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.30 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunuşunu yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

18.00 - İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri üyeleri, "Sağlıkta özelleştirmenin son kurbanları bebekler..." başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

- FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından gelişmeler izleniyor. (ANKARA)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ile görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…