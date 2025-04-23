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Anka Haber Ajansı 23 Nisan Çarşamba Gündemi

ANKA Haber Ajansı 23 Nisan Çarşamba gündemi

23.04.2025 09:16  Güncelleme: 09:49
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 105'inci açılış yıl dönümü kutlanıyor...

09.00 - 09.15 - 10.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak, Anıtkabir'de ve Birinci Meclis'te düzenlenecek törenlere katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ANKARA)

11.30 - 13.00 - 14.00 - 20.00 - TBMM Tören Salonu'nda kutlamaları kabul edecek olan Kurtulmuş, TBMM Başkanlık makamını sembolik olarak çocuk başkana devredecek. Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nda 23 Nisan özel oturumunu yönetecek, Meclis'te düzenlenecek resepsiyona ev sahipliği yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

12.00 - 13.00 - 15.00- 17.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul edecek, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliğine, Cumhurbaşkanlığı'nda İklim ve Adil Geçiş Üzerine Çevrimiçi Liderler Toplantısına ve Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konserine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

17.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir'deki resmi törene, Birinci Meclis'teki anma törenine, TBMM Genel Kurulu Özel Gündemli toplantıya, Birinci Meclis önündeki halk buluşmasına ve Anıtkabir'e yürüyüş etkinliğine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ANKARA)

09.30- 10.00 - İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk töreni, İzmir Valliği de Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama töreni düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

10.00 - 11.00 - 14.30 - 18.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programlarına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

12.00 - 13.00 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Egemenlik Evi'ndeki başkanlık makamına oturacak İzmir Çocuk Meclisi Sözcüsü Derin Taş ile bir araya gelecek. Tugay, Kültürpark Ana Sahne'de düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği'ne katılacak ve atölye stantlarını ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.00 - CHP'li gençler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kadıköy İskele Atatürk Anıtı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - CHP'ninCumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na çocukların gönderdiği mektuplar ile Dayanışma Sandığı'na bırakılan resim ve yazılardan oluşan "Üzülme" Sergisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda açılıyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB), Silivri'de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a adalet için kurulan Zafer Otağı'nı ziyaret edecek, "23 Nisan" dolayısıyla açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.00- CHP İzmir İl Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Aliağa Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama töreni düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ iZMİR)

15.30 - Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Parkı ve Tuzla Mekan açılışı Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün katılımıyla açılacak. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ İSTANBUL)

19.30 - Şişli Atatürk Evi'nden Dolmabahçe'ye "Ulusal Egemenlik Yürüyüşü" gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlar, iyi çalışmalar diler…

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 23 Nisan Çarşamba Gündemi - Son Dakika

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