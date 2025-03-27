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Anka Haber Ajansı 27 Mart Perşembe Gündemi

ANKA Haber Ajansı 27 Mart Perşembe gündemi

27.03.2025 10:02  Güncelleme: 10:03
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10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'nda bayram önlemlerine ilişkin basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - TÜİK, şubat ayı işgücü istatistikleri ile dış ticaret istatistikleri ve 2023 yılı ulaştırma sektörü nihai enerji tüketim istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

11.30 - 14.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Partisinin Genel Merkezinde PM ve CHP TBMM kapalı grup toplantılarına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00- İzmir'de gazeteci örgütleri, gözaltına alınan ve tutuklanan gazeteciler için Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

16.00 - İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı öncesi Esenler Otogarı Çıkış Denetim Noktası'nda bayram önlemlerine ilişkin açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

17.00- 19.14- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüşecek, dini azınlık temsilcileriyle iftarda bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ANKARA)

-Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ziyaretler takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 27 Mart Perşembe Gündemi - Son Dakika

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