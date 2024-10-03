Anka Haber Ajansı 3 Ekim Perşembe Gündemi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Anka Haber Ajansı 3 Ekim Perşembe Gündemi

Anka Haber Ajansı 3 Ekim Perşembe Gündemi

ANKA Haber Ajansı 3 Ekim Perşembe gündemi

03.10.2024 09:03  Güncelleme: 09:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10.00 - TÜİK, eylül ayı tüketici fiyat endeksi verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - İstanbul Valisi Davut Gül, 9 aylık emniyet verilerini açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - Türkiye Maden İşçileri Sendikası, " Soma'da ithal kömüre ve ithal kömür tacirlerine hayır" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MANİSA)

10.00 - Türk - İş 3. Bölge Temsilciliği "Konfederasyona bağlı TEKSİF Sendikasında örgütlü Gaziemir serbest Bölgesi'nde Kurulu Hugo Boss iş yerinde sendika üyesi olan çalışanlara baskı, mobbing ve tazminatsız işten çıkarmaların artmasına" ilişkin basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.00- Emek Partisi Genel Başkanı ve milletvekilleri, Türkiye genelinde grev ve eylemleri süren ve kazanımlar elde eden işyeri ve fabrikalardan işçilerin katılımıyla basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00 - 15 yıl önce Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar edip etmediğinin ortaya çıkarılabilmesi için mezarı açılacak. (İSTANBUL)

12.30 - Alman Birliği Günü'nün 34'üncü yılı dolayısıyla Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde resepsiyon düzenlenecek. (ANKARA)

12.30 - KESK İstanbul Şubeler Platformu, TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü önünde "TÜİK elini cebimizden çek, tasını çorbamızdan çek, aşımıza ortak olma" diyecek (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.30 - Büro Emekçileri Sendikası (BES), "TÜİK sayesinde iki yakamız bir araya gelmiyor" demek için TÜİK önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ  - ANKARA)

13.00 - Hayatını kaybeden gazeteci Güneri Civaroğlu, Teşvikiye Camii'nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (İSTANBUL)

14.00 - 16.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, turizm sektörü temsilcileriyle toplantıya ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan bin 68 dairenin anahtar teslim törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI -/ANTALYA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi görüşülecek. (ANKARA)

14.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bayrampaşa Belediyesi Toplu Açılış Töreni"ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - 15.00 - DİSK, "Artık Yeter, geçinemiyoruz" sloganıyla Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde toplanmasının ardından Anıtpark'ta "Büyük İşçi Buluşması" düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.30 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda "küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası" çerçevesinde milletvekillerine sunum yapacak. (ANKARA)

15.00- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (ANKARA)

17.00 - TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Ataşehir'de semt pazarında açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

18.00 - KESK İzmir Şubeler Platformu ve Tüm Emeklilerin Sendikası İzmir Şubesi, "TÜİK sayesinde iki yakamız bir araya gelmiyor" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

19.45 - 22.00  - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Letonya'nın RFS takımına, Fenerbahçe Hollanda'nın Twente takımına konuk olacak. Beşiktaş, Almanya'nın Frankfurt takımını ağırlayacak. (RİGA - ENSCHEDE- İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 3 Ekim Perşembe Gündemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:22 DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı?
10:57 Münevver Karabulut’u katledip intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
09:59 Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu
08:16 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti
07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
16:43 Wanda Nara’nın Mauro Icardi’yi yıkacak ses kayıtları ortaya çıktı Wanda Nara'nın Mauro Icardi'yi yıkacak ses kayıtları ortaya çıktı
16:21 Saldırıya uğrayan Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP’dir Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir
16:08 AK Partili İnci: Vatandaş bizden vazgeçmiş değil AK Partili İnci: Vatandaş bizden vazgeçmiş değil
16:07 Mert Hakan Yandaş, futbolculuğunun yanındaki işiyle vergi rekortmeni oldu Mert Hakan Yandaş, futbolculuğunun yanındaki işiyle vergi rekortmeni oldu
15:59 4 soru sorup cevabını istedi Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a olay yanıt 4 soru sorup cevabını istedi! Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a olay yanıt
15:39 Yeniden Refah Partili Bekin: Türkiye’de laiklik bir muamma Yeniden Refah Partili Bekin: Türkiye'de laiklik bir muamma
15:38 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş’in ailesine saldırı Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 11:51:35. #1.11#
SON DAKİKA: Anka Haber Ajansı 3 Ekim Perşembe Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement