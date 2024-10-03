Anka Haber Ajansı 3 Ekim Perşembe Gündemi

Güncel

10.00 - TÜİK, eylül ayı tüketici fiyat endeksi verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - İstanbul Valisi Davut Gül, 9 aylık emniyet verilerini açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - Türkiye Maden İşçileri Sendikası, " Soma'da ithal kömüre ve ithal kömür tacirlerine hayır" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MANİSA)

10.00 - Türk - İş 3. Bölge Temsilciliği "Konfederasyona bağlı TEKSİF Sendikasında örgütlü Gaziemir serbest Bölgesi'nde Kurulu Hugo Boss iş yerinde sendika üyesi olan çalışanlara baskı, mobbing ve tazminatsız işten çıkarmaların artmasına" ilişkin basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.00- Emek Partisi Genel Başkanı ve milletvekilleri, Türkiye genelinde grev ve eylemleri süren ve kazanımlar elde eden işyeri ve fabrikalardan işçilerin katılımıyla basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00 - 15 yıl önce Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar edip etmediğinin ortaya çıkarılabilmesi için mezarı açılacak. (İSTANBUL)

12.30 - Alman Birliği Günü'nün 34'üncü yılı dolayısıyla Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde resepsiyon düzenlenecek. (ANKARA)

12.30 - KESK İstanbul Şubeler Platformu, TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü önünde "TÜİK elini cebimizden çek, tasını çorbamızdan çek, aşımıza ortak olma" diyecek (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.30 - Büro Emekçileri Sendikası (BES), "TÜİK sayesinde iki yakamız bir araya gelmiyor" demek için TÜİK önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.00 - Hayatını kaybeden gazeteci Güneri Civaroğlu, Teşvikiye Camii'nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (İSTANBUL)

14.00 - 16.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, turizm sektörü temsilcileriyle toplantıya ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan bin 68 dairenin anahtar teslim törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI -/ANTALYA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi görüşülecek. (ANKARA)

14.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bayrampaşa Belediyesi Toplu Açılış Töreni"ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - 15.00 - DİSK, "Artık Yeter, geçinemiyoruz" sloganıyla Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde toplanmasının ardından Anıtpark'ta "Büyük İşçi Buluşması" düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.30 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda "küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası" çerçevesinde milletvekillerine sunum yapacak. (ANKARA)

15.00- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (ANKARA)

17.00 - TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Ataşehir'de semt pazarında açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

18.00 - KESK İzmir Şubeler Platformu ve Tüm Emeklilerin Sendikası İzmir Şubesi, "TÜİK sayesinde iki yakamız bir araya gelmiyor" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

19.45 - 22.00 - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Letonya'nın RFS takımına, Fenerbahçe Hollanda'nın Twente takımına konuk olacak. Beşiktaş, Almanya'nın Frankfurt takımını ağırlayacak. (RİGA - ENSCHEDE- İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…