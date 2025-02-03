Anka Haber Ajansı 3 Şubat Pazartesi Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 3 Şubat Pazartesi Gündemi

ANKA Haber Ajansı 3 Şubat Pazartesi gündemi

03.02.2025 09:06  Güncelleme: 09:57
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09.30 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığınca düzenlenecek "Olası Bir Deprem'e Hazır Mıyız?" etkinliğine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - TÜİK, 2025 yılı Ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Dönem Başlangıcı" üzerine basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ TBMM)

10.30 - TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, partisinin yol haritasını, bölgede yaşanan gelişmeleri, yeni çözüm sürecini ve TKP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimindeki tavrıyla ilgili basın mensuplarıyla buluşacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İSTANBUL)

11.00 - 16.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'ne katılacak, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL - ANKARA)

11.00 - DİSK, Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu'nun katılımıyla "Gerçekleri Açıkla Ekmeğimle Oynama" sloganıyla, TÜİK önünde basın açıklaması gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - CHP İzmir İl Başkanlığı 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılının ikinci döneminin başlayacak olması sebebiyle, CHP İzmir İl Başkanlığında basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

12.30 - Ankara Kadın Platformu, Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın "tahrik indirimi" alması ve cezasının bozulması sebebiyle Adalet Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplanacak. (ANKARA)

14.30 - Yaşamını yitiren futbol dünyasının ünlü ismi, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) üyesi Ogün Altıparmak için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören düzenlenecek. Altıparmak, Erenköy Galip Paşa Camii'nden ikindi vaktinde düzenlenecek törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.00 - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Adile Naşit Parkı'nda Konak Belediyesi'nin düzenlediği Mutluluk Kahvesi toplu açılış törenini gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

19.00 - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde " Türkiye'de Gazeteci Olmak: Zorluklar ve Mücadele" başlıklı panele katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

20.00 - Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK- Galatasaray karşılaşması oynanacak. (GAZİANTEP)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Etkinlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Spor, Son Dakika

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