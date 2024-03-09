1- Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İlim Yayma Vakfı'nın genel kuruluna katılacak, ardından partisinin Şanlıurfa mitinginde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI 11.00 -14.30)
2-CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'nın Etimesgut-Bağlıca'da ve Zonguldak'ta halka hitap edecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI 11.30- 14.00)
3- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Adayı Mansur Yavaş, Bağlıca Seçim Koordinasyon Merkezi, Dikmen Seçim Koordinasyon Merkezi, Bayındır Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışlarına katılacak. İncirli'de miting düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI 12.00-13.30-16.30-18.00)
4- Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal proje tanıtım toplantısı gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ 14.00)
5- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Pendik'te Kanaat Önderleri ile buluşacak, Pendik Halk Buluşması'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 14: 30-17: 30)
6- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karabük- Eskipazar'da esnaf ziyaretinde bulunacak, ardından partisinin Safranbolu Belediye Başkan adayı Hakan Peker'in vereceği konseri izleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ 15.30-18.00)
7- TBMM Başkan Vekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın katılımı ile Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil Kınay halk buluşması gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 16.00)
8- CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın katılımı ile Balçova Belediye Binası önü, Cumhuriyet Meydanın da Balçova Belediye Başkan adayı Onur Yiğit proje ve meclis üyeleri tanıtım toplantısı gerçekleşecek. Programa ek olarak toplu üye katılım töreni düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 17.00)
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Son Dakika › Güncel › Erdoğan İstanbul'da İlim Yayma Vakfı'nın genel kuruluna katılacak - Son Dakika
Aydın'ın Germencik ilçesinde, Ortaklar Genç Ofisi'nin düzenlediği 'Dijitalde Hayat Kolay' ve 'e-Ticaret Eğitimi' programına 20 kadın kursiyer katıldı. Eğitimler, kadınların dijital bilgilerini artırmayı ve dijital pazarlama becerilerini geliştirerek toplumsal ve ekonomik hayata daha aktif katılmalarını amaçlıyor.
Sivas Devlet Türk Halk Müziği korosu, Yeşilay Haftası ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde bir konser verdi. Konserde Bahar Çalık, Dilan Gönül, Özge Altıntaş ve Sayinur Altun konuk ses sanatçısı olarak yer aldı. Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki kadın ses sanatçılarından oluşan koro, Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi. Konser sonrası Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Kadıoğlu'na çiçek takdim etti. Konseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Yeşilay Şube Başkanı Bülent Akın, Koro Müdürü Davut Kaya ve müzikseverler izledi.
Bursa'nın Harmancık ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediye tarafından düzenlenen etkinliklerde, belediye başkanı kadınları iş yerlerinde ziyaret ederek hediyeler verdi. Akşam saatlerinde ise Kadriye ve Ali Saruhan kardeşler tarafından konser verildi. Etkinlikte katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu ve konser geç saatlere kadar devam etti.
Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 Nolu Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla üyeleri adına Türkiye Meme Vakfına bağışta bulundu. Şube Başkanı Muharrem Çolak, bağışın günün anlamına uygun yapıldığını belirterek, 2 bin 950 üye adına yapılan bağışın tamamının vakfa aktarıldığını açıkladı.
Arnavutköy'de polisin teknik takibinde olan bir kişi uyuşturucu madde sattığı esnada suç üstü yakalanırken üzerinden 2 kilo 568 gram uyuşturucu madde çıktı. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa'da uzun süredir konuşmadığı kızının yanına gelen anne, yeniden tartıştığı kızını mutfaktan aldığı bıçakla bıçaklayarak yaraladı. Yaralı kız hastaneye kaldırılırken, anne gözaltına alındı.
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