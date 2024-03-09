Erdoğan İstanbul'da İlim Yayma Vakfı'nın genel kuruluna katılacak - Son Dakika
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Erdoğan İstanbul'da İlim Yayma Vakfı'nın genel kuruluna katılacak

ANKA HABER AJANSI 9 MART CUMARTESİ GÜNDEMİ

09.03.2024 09:00  Güncelleme: 09:38
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1- Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İlim Yayma Vakfı'nın genel kuruluna katılacak, ardından partisinin Şanlıurfa mitinginde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI 11.00 -14.30)

2-CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'nın Etimesgut-Bağlıca'da ve Zonguldak'ta halka hitap edecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI 11.30- 14.00)

3- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Adayı Mansur Yavaş, Bağlıca Seçim Koordinasyon Merkezi, Dikmen Seçim Koordinasyon Merkezi, Bayındır Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışlarına katılacak. İncirli'de miting düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI 12.00-13.30-16.30-18.00)

4- Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal proje tanıtım toplantısı gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ 14.00)

5- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Pendik'te Kanaat Önderleri ile buluşacak, Pendik Halk Buluşması'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 14: 30-17: 30)

6- İYİ  Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karabük- Eskipazar'da esnaf ziyaretinde bulunacak, ardından partisinin Safranbolu Belediye Başkan adayı Hakan Peker'in vereceği konseri izleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ 15.30-18.00)

7- TBMM Başkan Vekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın katılımı ile Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil Kınay halk buluşması gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 16.00)

8- CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın katılımı ile Balçova Belediye Binası önü, Cumhuriyet Meydanın da Balçova Belediye Başkan adayı Onur Yiğit proje ve meclis üyeleri tanıtım toplantısı gerçekleşecek. Programa ek olarak toplu üye katılım töreni düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 17.00)

ANKA HABER AJANSI İYİ ÇALIŞMALAR DİLER...

Kaynak: ANKA

İstanbul, Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan İstanbul'da İlim Yayma Vakfı'nın genel kuruluna katılacak - Son Dakika

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