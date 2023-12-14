Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlarla ilgili aralarında Faruk Koca\'nın da bulunduğu 4 şüpheli...

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, MKE Ankaragücü- Çaykur Rize spor maçı sonrası yaşananlarla ilgili aralarında Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. MKE Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca hakkında, "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, tehdit ve yasak alanlara girme" suçundan iddianame hazırlandı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlarla ilgili aralarında MKE Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. Koca hakkında, "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, tehdit ve yasak alanlara girme" suçundan, diğer tutuklu şahıslar K.Ç. ve Ş.Y.Ş. hakkında "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, yasak alanlara girme" suçlarından iddianame hazırlandı.
İddianamede diğer şahıs O.E.C hakkında ise, "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralamaya teşebbüs ve yasak alanlara girme" suçlarından cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Ayrıca şüpheliler hakkında 6222 sayılı kanun 18. maddesi uyarınca seyirden men yasağı talep edildi.
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı. Meler hastanede tedavi altına alınırken, Koca ve 3 şüpheli ise tutuklandı. Hakem Meler dün tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.
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