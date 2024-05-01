Ankara'da 1 Mayıs kutlamaları yağmur altında gerçekleşti - Son Dakika
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Ankara'da 1 Mayıs kutlamaları yağmur altında gerçekleşti

Ankara\'da 1 Mayıs kutlamaları yağmur altında gerçekleşti

Ankara'da sendikalar, dernekler, odalar, siyasi partiler, gençlik örgütleri ve baro üyeleri ile yurttaşlar; 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Ulus'taki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde toplanarak, yağmur altında, kutlamanın yapılacağı Tandoğan Meydanı'na yürüyüşe geçti. DİSK İç Anadolu Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Tabip Odası ve Ankara Diş Hekimleri Odası tarafından yapılan çağrı ile saat 12.00'de AKM önünde toplanan emekçiler, Tandoğan (Anadolu) Meydanı'na yürüyüşe başladı. Ankara'da yağmur altında ellerinde taleplerini dile getiren dövizlerle yürüyen emekçiler, 'Her Yer Taksim Her Yer Direniş', 'Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam' sloganları atarak meydana ilerliyor.

01.05.2024 12:52
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HABER: NİSANUR YILDIRIM - ESRA TOKAT/ KAMERA: DURSUN ALKAYA - UĞUR DEMİRCİ - ONUR BİNGÖL

(ANKARA) - Ankara'da sendikalar, dernekler, odalar, siyasi partiler, gençlik örgütleri ve baro üyeleri ile yurttaşlar; 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Ulus'taki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde toplanarak, yağmur altında, kutlamanın yapılacağı Tandoğan Meydanı'na yürüyüşe geçti.

DİSK İç Anadolu Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Tabip Odası ve Ankara Diş Hekimleri Odası tarafından yapılan çağrı ile saat 12.00'de AKM önünde toplanan emekçiler, Tandoğan (Anadolu) Meydanı'na yürüyüşe başladı.

Ankara'da yağmur altında ellerinde taleplerini dile getiren dövizlerle yürüyen emekçiler, "Her Yer Taksim Her Yer Direniş", "Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam" sloganları atarak meydana ilerliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da 1 Mayıs kutlamaları yağmur altında gerçekleşti - Son Dakika

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