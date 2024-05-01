Ankara\'da 1 Mayıs Tandoğan\'da Kutlandı... "Taksim Emekçilerindir, Hiçbir Şekilde Emekçilere Kapatılamaz"

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Haber: NİSANUR YILDIRIM/ Kamera: DURSUN ALKAYA

(ANKARA) - Ankara'da 1 Mayıs İşçi Bayramı, binlerce vatandaşın katılımıyla Tandoğan Meydanı'nda kutlandı. TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, Saraçhane'deki polis müdahalesine ilişkin, "Yasakçı tutuma karşı mücadele eden emekçilerle omuz omuzayız. Bu meşru bir direniştir" dedi. Büro Emekçileri Sendikası (BES) üyesi Mehmet Oğuz Şenol "Meclis çalışanları olarak tazminatsız, iş güvencesi olmadan çalıştırılmamıza son verilmesi için alanlardayız" diye konuştu. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'ndan Ümit Ulusoy, "Taksim emekçilerindir. Hiçbir şekilde emekçilere kapatılamaz. Oranın tarihi bir misyonu vardır" dedi.

Ankara'da 1 Mayıs İşçi Bayramı, binlerce yurttaşın katılımıyla Tandoğan Meydanı'nda kutlandı. Binlerce emekçi AKM'den Tandoğan'a yürüdü.

"BU HAYATA 'DUR' DEMENİN ZAMANI GELDİ"

İşsiz Cem Çetin "Her 1 Mayıs'ta biz buradayız. Devletin yaptıkları zorumuza gidiyor. Yeter artık. Emekliler de baş kaldırdı, biz de baş kaldırdık. 'Yeter artık' dedik. Bu hayata 'Dur' demenin zamanı geldi. 20 sene es geçtiler" dedi. Çetin, Taksim'in 1 Mayıs'ta kapalı olmasına ilişkin, "Taksim'e sokmuyorlar. Taksim'e soksunlar. Niye sokmuyorlar. Bu ülke bizim. Siz bize yettiniz. Dinle devleti karıştırdınız. Bizim şalterlerimizle oynadınız" diye konuştu.

TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül ise şunları söyledi:

"DİRENÇ MÜCADELEYE DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA"

" Türkiye'de özellikle son yıllarda AKP'nin uyguladığı ekonomi politikaları, antidemokratik uygulamalara karşı toplumun büyük bir tepkisiz söz konusu. Emekçiler Türkiye'nin her yerinde kitlesel bir şekilde 1 Mayıs'ta alandalar. Ankara'da yağmurlu bir gün olmasına rağmen oldukça kitlesel,i kalabalık br 1 Mayıs gerçekleştiriyoruz. Bu da aslında ülkemizin içinde bulunduğu durumun bir göstergesi sayılabilir. Çünkü sarayda saltanat kuranlar, emekçinin alın terini çalarak kendilerine şatafat içinde lüks hayatlar sürenlere karşı emekçilerina artık sabrı taşmış durumda. Emeğiyle geçinen insanlar, Türkiye'de demokrasinin yokluğunun da ortaya çıakrdığı olumsuz koşullar altında resmen ezilmekte. Bu ezilmişliğe karşı büyük bir tepki ve direnç söz konusu. Bu direnç de mücadeleye dönüşmüş durumda."

"BU MEŞRU BİR DİRENİŞTİR"

Gül, Saraçhane'deki polis müdahalesine ilişkin, "Baskıya karşı her zaman direnmek meşrudur. 1 Mayıs Taksim'de AYM'nin kararı doğrultusunda yasal bir alandır. Buna rağmen İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı ve AKP iktidarının göstermiş olduğu bir yasakçı tutum söz konusu. Bu yasakçı tutumu asla kabullenmiyoruz, tanımıyoruz. Yasakçı tutuma karşı mücadele eden emekçilerle omuz omuzayız. Bu meşru bir direniştir" dedi.

SES Eş Genel Başkanı Nazan Karacabey, şöyle konuştu:

"TAKSİM MEYDANI'NI ZORLAYAN TÜM İŞÇİLERİ TANDOĞAN MEYDANI'NDAN SELAMLIYORUZ"

"Sendikal özgürlük en büyük talebimiz. Grev ve toplu sözleşmeli sendikal mücadele için alanlardayız. Ağır iş yükü altında ezilen binlerce sağlık ve sosyal hizmet emekçisinin insana yakışır bir iş hayatı için alanlardayız. Şiddete maruz kalıyoruz, her gün bir acı haber almak zorundayız. Taksim Meydanı'nı legal bir alanı zorlayan tüm işçileri Tandoğan Meydanı'ndan selamlıyoruz."

BES üyesi Mehmet Oğuz Şenol da "Bizler her şeyden önce işçi sınıfının bir sembolü olarak Taksim'de kutlama yapılmasını talep ediyoruz. Buradan, Ankara'dan hepsine destek veriyoruz. Aynı zamanda Büro Emekçileri Sendikası olarak bütü büro emekçilerinin alanlarda olduğu bu günde Meclis çalışanları olarak tazminatsız, iş güvencesi olmadan çalıştırılmamıza son verilmesi için alanlardayız" dedi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'ndan Ümit Ulusoy, şöyle konuştu:

"TAKSİM'İN TARİHİ BİR MİSYONU VARDIR. EMEKÇİLER DOĞRU OLANI YAPMIŞTIR"

"Sektörde birçok sorunumuz var. En başta MEB'e bağlı çalışan öğretmenler olmamıza, kamudaki öğretmenlerle eşit işi yapmamızı rağmen eşit ücret alamıyoruz. Asgari ücret ve daha da altına mecbur bırakılıyoruz. Mobbinge maruz bırakılıyoruz. Taban maaş mücadelemiz var. Milli Eğitim Bakanı son süreçte sözlerini inkar etti. Ama biz bunu unutmadık ve tekrar hatırlatmaya geldik. Ayrıca Taksim emekçilerindir. Hiçbir şekilde emekçilere kapatılamaz. Oranın tarihi bir misyonu vardır. Emekçiler doğru olanı yapmıştır."

"HAYVANLAR DA ÇOK CİDDİ SÖMÜRÜLÜYOR"

Hayvan hakları için 1 Mayıs'a çıkan Gülis Gündüz "Yaşam için Yasa' olarak buradayız. Hayvan hakları mücadelesinin ve hayvan cinayetlerinin politik olduğunu biliyoruz. Mezbaalarda, çiftliklerde, kümeslerdeki barınaklarda sömürülen hayvanları biliyoruz. Hayvan cinayetlerine dur demek için buraya geldik. Sömürü sadece insana ait değil, hayvanlar da çok ciddi sömürülüyor. Bunu duyurmak istiyoruz" diye konuştu.

Ankara Veli-Der Şube Başkanı Hülya Deveci, şunları söyledi:

"BİR ŞEKİLDE 1 MAYIS'I TAKSİM'DE HERKES KUTLAYACAK"

"Biz Öğrenci Veli Derneği olarak laik, bilimsel ve kamusal eğitimi savunan bir derneğiz. Yeni açıklanan müfredat ya da program taslağının bu kadar kısa sürede askıya alınması ve değerlendirme istenmesi hiç akılcı değil ve oldu bittiye getirilen bir durum bu. Kapalı kapılar ardında ne öğrenci veli dernekleri, ne sendikalar ne de konunun uzmanları bu işe dahil değil. Dolayısıyla geçerliliği olan bir program değil. Derhal geri çekilmesini istiyoruz. Çok problemli bir program. Ne öğrenciye, ne veliye ne de ülkeye bir yararı olan program. Ayrıca Taksim 1 Mayıs alanıdır ve 1 Mayıs alanı da olmaya devam edecek. Bundan sonra da 1 Mayıs alanı olarak kalacak. Bir şekilde 1 Mayıs'ı Taksim'de herkes kutlayacak bütün halkın hakkı. İnsanların, öğrencilerin, velilerin, sendikaların, derneklerin orada olması hakkı."