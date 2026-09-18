Ankara'da Çin resepsiyonuna 1.000'den fazla kişi katıldı - Son Dakika
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Ankara'da Çin resepsiyonuna 1.000'den fazla kişi katıldı

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Ankara\'da Çin resepsiyonuna 1.000\'den fazla kişi katıldı
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Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 77. ve Çin-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 55. yıldönümü için resepsiyon düzenledi. Perşembe akşamı düzenlenen etkinliğe Anayasa Mahkemesi Başkanı ve bakan yardımcılarının yanı sıra 1.000'den fazla kişi katıldı.

ANKARA, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 77. ve Çin ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenledi.

Perşembe akşamı düzenlenen resepsiyona Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu'nun yanı sıra çeşitli kesimlerden Türk konuklar, farklı ülkelerin diplomatik temsilcileri, Çinli şirketlerin temsilcileri, Türkiye'de yaşayan Çin vatandaşları ve Çinli öğrenciler olmak üzere 1.000'den fazla kişi katıldı.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana geçen 77 yılda Çin Komünist Partisi'nin Çin halkına öncülük ederek Çin'e özgü sosyalizm yolunu bağımsız şekilde keşfedip geliştirdiğini söyledi. Jiang, bu süreçte Çin'in yoksul ve zayıf bir ülkeden müreffeh ve güçlü bir ülkeye dönüştüğünü ve ortak kalkınma ve güvenlik arayışı doğrultusunda dünyayla giderek daha fazla bütünleştiğini belirtti.

Çin ve Türkiye'nin yeni bir tarihi başlangıç noktasında bulunduğuna dikkat çeken Jiang, diplomatik ilişkilerin kurulmasındaki asli hedefi korumak, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatları tam olarak hayata geçirmek ve karşılıklı saygı, güven ve desteği kararlılıkla sürdürmek üzere Türkiye ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. Jiang, böylece ikili ilişkilerde elde edilen sonuçların artırılacağını, ilişkilerin içeriğinin daha da zenginleştirileceğini ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasına yeni katkılar sunulacağını belirtti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci ise Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 77. ve Çin ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümünü kutlayarak, Türkiye'nin çeşitli alanlardaki etkileşim ve işbirliğini derinleştirmeye ve ikili ilişkileri daha da geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Resepsiyonda "Xi Jinping'in Liderliğinde Çin'in Yönetişimi" adlı kitaba ayrılan özel bir sergi alanı da yer aldı. Büyükelçi Jiang, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın da aralarında bulunduğu katılımcılara kitabın nüshalarını takdim etti. Özkaya, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Çin'in son 10 yılı aşkın sürede kaydettiği kalkınma başarılarını daha yakından anlamak için kitabı dikkatle okuyacağını söyledi.

Resepsiyonda ayrıca Çin'in kalkınma başarıları ile Çin-Türkiye işbirliğinin sonuçlarını yansıtan bir fotoğraf sergisi düzenlendi.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiAnayasa MahkemesiDiplomasiTürkiyeAnkaraGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Çin resepsiyonuna 1.000'den fazla kişi katıldı - Son Dakika
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