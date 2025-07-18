Ankara'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Araçlar zor anlar yaşarken; Keçiören ve Çankaya'da ağaçlar devrildi.
Başkent Ankara, şiddetli sağanak yağışa teslim oldu. Kentte akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını beklerken; sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Fırtına nedeniyle Keçiören ve Çankaya ilçelerinde ağaçlar devrildi. Mamak Cengizhan Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu.
Kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ankara Valisi Vasip Şahin bir açıklama yaptı. Şahin açıklamasında, "Şu anda çok ciddi bir sıkıntı yok. Bir iki alt geçitte su dolması var. Orada ekipler şu anda müdahale ediyorlar. İnşallah ciddi bir kriz olmadan atlatacağız" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti - Son Dakika
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