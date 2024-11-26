Ankara\'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Programı Düzenlendi

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 'Şiddete toleransımız yok' sloganıyla program düzenledi. Programda "Kadının Toplumsal ve Bireysel Güçlendirilmesi", "Çalışma Hayatında Eşitlik, Güven ve Saygı" konuları ele alınırken katılımcılara Kadın Destek Uygulaması (KADES) başta olmak üzere şiddete karşı başvurabilecekleri uygulamalar ayrıntılı şekilde tanıtıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık oluşturmak için bir program düzenledi.

'Şiddete toleransımız yok' sloganıyla Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda "Kadının Toplumsal ve Bireysel Güçlendirilmesi", "Çalışma Hayatında Eşitlik, Güven ve Saygı" konuları uzmanlarca ele alınırken katılımcılara Kadın Destek Uygulaması (KADES) de ayrıntılı şekilde tanıtıldı.

"Etki alanımızı her geçen gün büyütmeye devam edeceğiz"

Programa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Burcu Kurt Çiçek, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Melek Günden Çınar, BelPa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara, kadın personel ve davetliler katıldı.

Uzmanlardan önce söz alan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Burcu Kurt Çiçek, programın açılış konuşmasında, "Kadına yönelik her türlü şiddet, sadece mağdurun veya mağdur yakınlarının sorunu değildir. Bu sorun, toplumun tümünün çözmekle yükümlü olduğu bir insan hakları ihlalidir. Bu bilinç ile 25 Kasım haftası boyunca Başkent'in farklı noktalarında birçok alanda kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık çalışmaları yapılmıştır. Bugün bu programa katılımınız ile bu mücadelede yalnız olmadığımızı görmek bize umut verdi. Katılımınız ve desteğiniz, değişim için ne kadar güçlü bir iradeye sahip olduğumuzu bir kez daha göstermiş oldu. Kadınların eşit ve özgür şekilde hayat sürdüğü bir toplum inşa etmek için sorumluluğumuzun farkındayız ve etki alanımızı her geçen gün büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

"Umarım bu sözlerimiz de bir yerlere ulaşır"

Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nin, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ile Kamu Birliği Konfederasyonu iş birliğiyle gerçekleştirdiği programda Psikolojik Danışman Aylin Demirli Yıldız, kadınların güçlenmesi için psikososyal süreçlerin bireysel ve toplumsal boyutlarını ele aldığı bir seminer gerçekleştirdi.

Bu tür günlerin varlığının, sorunu azaltmak yerine daha da arttığını gösterdiğini ve etkin çözümler üretilmedikçe de artmaya devam edeceğini belirten Aylin Demirli Yıldız, "Kadına şiddet travmatik etkiler yaratan bir probleme dönüştü. Kadınlar ve çocuklarla ilgili arka arkaya gelen haberler, artık takip etmeyi, evimizde bile bunları izlemeyi zorlaştırıyor. Bunlara dair bizlerin sadece söz söylemek gibi bir gücümüz var. Umarım bu sözlerimiz de bir yerlere ulaşır, kulaklara ulaşır ve aslında daha etkin çözümler ve koruma tedbirleri alınır. Bu koruma tedbirleri de sadece şiddet gerçekleştikten sonra değil, öncesinde de etkin bir biçimde kadınların hayatını güzelleştirmek, korumak, kaliteli, insana yakışır bir hayat yaşamaları için bir fırsat yaratır" diye konuştu.

"Kadınların çalışma hayatındaki önemini ortaya çıkaran her türlü uygulamada varlığımızı sürdürüyoruz"

Kamu Birliği Konfederasyonu Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Bahar Karaağaç ise çalışma hayatında kadına yönelik her türlü şiddet olayına karşı durmak için yapılması gerekenleri ve şiddetle mücadele mekanizmaları aktardı. Karaağaç, kadınların en fazla şiddetle karşı karşıya kaldığı alanların başında çalışma hayatı olduğunun altını çizerek, "Bizler konfederasyonumuz olarak tüm deneyimli hukuk departmanımızla yalnızca hak ihlallerinden doğan zorluklarla mücadele etmiyor aynı zamanda kadınların çalışma koşullarını düzenleyen koruyan ve çalışma hayatındaki önemini ortaya çıkaran her türlü uygulamada varlığımızı sürdürüyoruz" dedi.

Yüzlerce balon gökyüzünü turuncuya boyadı

Katılımcılara, kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek veya şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlara yardım edebilmek için geliştirilmiş KADES başta olmak üzere tüm koruyucu ve caydırıcı unsurları ayrıntılarıyla anlatıldı.

Programdan sonra Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nın bahçesine çıkan davetliler, kadına karşı şiddetin simgesel rengi olan turuncu balonları gökyüzüne bıraktı.