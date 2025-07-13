Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu

Konya'nın Ilgın ilçesinde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Saim Demirci (44), 9 ay önce Ankara'nın Bala ilçesinde tarla kiralayarak, mısır ve buğday ekti. Ailesi ile tarlaya kurdukları konteynerde yaşayan Saim Demirci, 9 Temmuz'da eşi Kezban (42) ve oğlu N.D'yi (12) burada bırakarak kızı Gönül (18) ile birlikte tarla sulamaya gitti.

Soldan sağa sırasıyla: Baba Saim Demirci (44), oğlu N.D. (12), kızı Gönül Demirci (18) ve saldırıda hayatını kaybeden Kezban Demirci (42).

ANNEYİ KATLETTİLER, OĞLU ÖLÜ TAKLİDİYLE KURTULDU

Bir süre sonra konteynere giren kar maskeli 3 kişi, Kezban ve N.D'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Kezban Demirci hayatını kaybederken, bacağından ve kasığından vurulan oğlu N.D. ise ağır yaralandı. N.D., nefesini tutup ölü numarası yaparak saldırganların konteynerden çıkmasını bekledi. Konteynerde altın arayan şüpheliler, bulamayınca çıkıp uzaklaştı.

"BABA VURULDUK, YETİŞ"

Yaralı halde annesinin üzerindeki telefonu alarak babasını arayan N.D., "Baba vurulduk, yetiş" dedi. Kısa sürede konteynere gelen Saim Demirci, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. N.D., ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Olayı gören bir çoban jandarmaya ifade verdi. Çoban, saldırgan 3 kişinin olay yerine siyah bir araç ile geldiğini ve konteynere girip saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçtığını söyledi. İfadelerin ardından ekipler, kullanılan aracın kiralık olduğunu tespit etti. Araçta bulunan 3 şüpheli aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

SALDIRGANLARDAN BİRİ AKRABA ÇIKTI

Şüphelilerinden birinin Demirci çiftinin damadı Hamza Özdil'in kardeşi İsmail Özdil olduğu belirlendi. Olaydan bir süre önce konteynerde Demirci ailesini ziyaret eden ve ailenin bir miktar altını olduğunu öğrenen Özdil'in, 2 arkadaşı ile birlikte 3 gün pusuda beklediği, baba evden çıkınca da saldırıyı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Saldırgan İsmail Özdil

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Öte yandan, Kezban Demirci'nın cenazesi, perşembe günü Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Çiğil Mahallesi'nde kılınan cenazene namazının ardından toprağa verildi.