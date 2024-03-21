Ankara Frankofon Film Festivali Başladı

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Birçok seçkin Fransızca filmin gösterimine ev sahipliği yapacak Frankofon Film Festivali, Ankara'da başladı.

Fransa, Belçika, Kanada, Lüksemburg, İsviçre ve Polonya'nın Ankara Büyükelçiliklerinin ortaklaşa düzenlediği Ankara Frankofon Film Festivali'nin açılışı, Kızılay semtindeki Büyülü Fener Sineması'nda yapıldı.

Uluslararası Frankofoni Örgütüne üye veya gözlemci olan Fransızca konuşulan ülkelerin kültürlerini ve Fransızcayı tanıtmayı amaçlayan festival kapsamında, pek çok seçkin Fransızca film Türkiye'nin çeşitli kentlerinde gösterime girdi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang ve birçok davetlinin katıldığı festivalin açılışında kokteyl verildi.

Büyükelçi Dumont, burada yaptığı konuşmada, "Gelenek haline gelen ve bizleri bir araya getiren Türkiye'deki Frankofoni haftasının 2024 etkinlik programının açılışını gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Dumont, birkaç yıldır Frankofon ülkelerin veya Uluslararası Frankofoni Örgütüne üye veya gözlemci ülkelerin büyükelçiliklerinin, ülkelerine ait film gösterimlerini sunmak üzere Fransız Kültür Merkezi'nin koordinasyonunda buluştuğunu belirtti.

Birçoğu Türkiye'de gösterime girmemiş Fransızcayı ve Frankofon ülkelerin kültürünü tanıtan yeni filmlerden oluşan bir programı sinemaseverlerin huzuruna sunmak istediklerini kaydeden Dumont Belçika, Kanada, Lüksemburg, Polonya ve İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliklerine işbirliklerinden dolayı teşekkür etti.

Festivalde 10 ülkeyi temsil eden 14 filmin gösterime gireceğini dile getiren Dumont, festivalin sadece Ankara, İstanbul ve İzmir'de değil aynı zamanda Türkiye'nin farklı kentlerinde de başladığını söyledi.

İzleyiciler, Dumont'un konuşmasının ardından, 2 Fransız ve 2 Kanadalı filmden oluşan kısa metraj film seçkisini izledi.

Festival, İstanbul Institut Français'de 21-30 Mart, Ankara Kızılay Büyülü Fener Sineması ve İzmir Institut Français'de ise 21-29 Mart'ta düzenlenecek.

Bu yılki ev sahibi kentler ve ilçeler arasında Bursa, Adana, Ayvalık, Diyarbakır, Gaziantep, Çanakkale, Lüleburgaz, Eskişehir ve Mersin yer alıyor.