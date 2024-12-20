ANKARA-Prof. Dr. Köse: Dijital dünyada meydan okumalara hazırlıklı olmalıyız

Güncel

MİLLİ İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, 'Yapay Zeka, Toplum ve Güvenlik Çalıştayı'nda konuştu. Prof. Dr. Köse, dijital dönüşümün yeni bireyler ve yeni bir toplum ortaya koyacağını belirterek, "Karşılaşacağımız meydan okumalara ilişkin hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu değişim ve dönüşüm sürecinin doğru bilgi, öngörü, toplumsal farkındalık ve ön hazırlıkla başarıya açılabilmesi mümkün olabilir" dedi.

Milli İstihbarat Akademisi'nde 'Yapay Zeka, Toplum ve Güvenlik Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, akademi olarak yaptıkları çalışmalarla, farklı disiplinlerden seçkin uzmanları bir araya getirip, yapay zeka gibi kritik konularda etkileşim ve diyalog platformu oluşturmaya çalıştıklarını belirtti. Prof. Dr. Köse, benzer çalıştaylarla sosyal bilimciler, mühendisler, felsefeciler, sosyologları da bir araya getirdiklerini belirterek, "Akademik etkinlikler çoğu zaman daha çok uzmanlık alanlarına göre yapılıyor ama bu tarz etkileşimler için özellikle de kritik stratejik konularda daha kapsamlı, daha kuşatıcı bir diyalog platformu olması gerekiyor. Bu bağlamda, 'Yapay Zeka, Toplum ve Güvenlik Çalıştayı'nın nitelikli fikir alışverişine zemin hazırlayan perspektiflerin geliştirilmesine, disiplinler arası etkileşimlerin güçlendirilmesine önem katacağı kanaatindeyiz" dedi.

'AKADEMİ OLARAK ÖNEMLİ İLERLEMELER KAYDETTİK'

9 Şubat 2023'te kurulan Milli İstihbarat Akademisi'nin, 10 Ocak 2024'te Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın kamuoyuna yaptığı açıklamayla faaliyete başladığını hatırlatan Prof. Dr. Köse, "Faaliyete başlamamızın üzerinden henüz 1 yıl bile geçmedi aslında ve buna rağmen eğitim, araştırma alanında önemli ilerlemeler kaydettik. Ülkemizin ve dünyanın gündeminde olan konulara dair değerli çalışmalar ortaya koyduk. Bu çalışmalar kuruluş sürecimizde eş zamanlı olarak devam ediyor. Dolayısıyla buradaki kadromuz, ekibimiz ve paydaşlarımızla Türkiye'nin ihtiyacı olan konulara dair çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımızı özellikle istihbarat, güvenlik, bölge çalışmaları alanlarında bilimsel şekilde ele almayı önemsiyoruz. Dünyadaki eğilimleri, gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Bu alamda stratejik önceliğimiz olan konularda analiz ve raporlar yayınlıyoruz. Halen üzerinde çalıştığımız çok sayıda analiz ve raporumuz var. Bunu da peyderpey kamuoyuyla, karar alıcılarla ve farklı mecralarda paylaşıyoruz. Dolayısıyla burada ürettiğimiz ürünler bir yandan akademik ürünler, bir yandan da karar alıcıların ihtiyaç duyabileceği tarzda ürünler olarak ön plana çıkıyor. Türkiye'nin stratejik olarak öncelikli konularını biz de burada önceliyoruz" diye konuştu.

'TÜKİYE İSTİHBARAT AÇISINDAN KAPASİTE SAHİBİ BİR ÜLKE'

Bölgesel ve küresel ölçekte yükselen belirsizlikler karşısında hazırlıklı, proaktif ve stratejik bir vizyonla hareket edilmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Köse, dünyada ciddi bir değişim süreci olduğunu belirterek, "Yapay zeka ile yaşanan bu devrim, bu değişim sürecinin bir parçası ve bunun için gerekli müktesebata ve kapasiteye sahibiz. Bilgi, vizyon ve iradeyle geleceğin şekillenebileceğine inanıyoruz. Ancak bunların hepsinin bir araya geleceği platformlara ihtiyacımız var. Türkiye'nin güvenlik ve istihbarat alanındaki faaliyetleri ülkemizin yüksek operasyonel kapasitesini ortaya koyarken akademimiz bu kapasiteyi bilimsel ve stratejik bilgiyle desteklemek arzusundadır. Türkiye güvenlik açısından, istihbarat açısından birçok açıdan kapasite sahibi bir ülke ama bunun aynı zamanda akademik yazımda daha kalıcı hale getirilmesi, Türkiye'nin perspektifinin doktrine edilmesi açısından akademiye önemli görevler düşüyor" ifadelerinde bulundu.

'AKTÖR OLABİLMEK İÇİN ÇABALARI HIZLANDIRMALIYIZ'

Prof. Dr. Köse, dijital dönüşümün yeni bireyler ve yeni bir toplum ortaya koyacağına işaret ederek, "Karşılaşacağımız meydan okumalara ilişkin hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu değişim ve dönüşüm sürecinin doğru bilgi, öngörü, toplumsal farkındalık ve ön hazırlıkla başarıya açılabilmesi mümkün olabilir. Hazırlıklı olmayanların, olumsuz senaryolarla yüzleştiklerinde bazı risklerle karşı karşıya kalacakları, hatta bu değişim önünde sürükleneceklerini öngörebiliriz. Kendini hazırlamayan ve değişim için gereken becerileri geliştirmeyen topluluklar sürüklenmeye mahkum olacaklardır. Buna karşı gerekli bilgi birikimine ve iradeye sahip olan aktörler geleceğe yön verme kapasitesine sahip olacaktır. Ülkemizin geleceğe yön veren aktörlerden biri olabilmesi için çabalarımızı hızlandırmamız gerekiyor. Bir geçiş dönemindeyiz ama bu geçiş döneminde aktör olabilmek için bütün bu çabaları hızlandırmamız gerekiyor" dedi.

'ÇALIŞTAY, ÜLKEMİZİN STRATEJİK VİZYONUNA KATKI SAĞLAYACAK'

Yapay zeka alanında nitelikli uzmanlar yetiştirmeyi ve veriye dayalı stratejik analizler üretmeyi, Milli İstihbarat Akademisi'nin öncelikli hedefi olarak ortaya koyduklarını vurgulayan Prof. Dr. Köse, "Yapay zeka algoritmalarının tarafsızlığı, veri mahremiyetinin korunması ve insan merkezli teknoloji kullanımı gibi konular ve bu teknolojilerin sürdürülebilir ve adil bir şekilde geliştirilmesi temel taşlardır. Ayrıca yapay zekanın üretim ilişkileri ve iş gücü piyasasında yaratacağı dönüşümler istihdam politikalarının yeniden tasarlanmasını zorunlu kılmakta. Dolayısıyla karşımızda bir dönüşüm süreci var ve bu dönüşüm sürecinde algoritmaların ön plana çıkaracağı bir durum var. ve buna karşı hazırlıklı olmayan aktörler daha büyük bir zihin tarafından oluşturulan bu dönüşümde sürüklenecekler. Bu çalıştayda yapacağınız tartışmalar hem ülkemizin stratejik vizyonuna katkı sağlayacak, hem de yapay zekanın toplumsal hayata verimli ve adil bir şekilde entegre edilmesine yönelik çözümler ortaya koyacaktır" ifadelerini kullandı.

Çalıştayda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü Müdürü Mehmet Haklıdır sunum yaptı.

Haber-Kamera: Mikail KARAMAN-Celal ATALAY/ANKARA,